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В бундестаге рассказали о последствиях отказа от "Северного потока — 2"
Отказ от проекта "Северный поток 2" на фоне ситуации с Алексеем Навальным может изменить качество отношений ФРГ и РФ, газовое сотрудничество между странами... РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T15:42
2020-09-15T16:04
госпитализация алексея навального
клаус эрнст
алексей навальный
следственный комитет россии (ск рф)
генеральная прокуратура рф
ангела меркель
швеция
москва
берлин (город)
в мире
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<strong>БЕРЛИН, 15 сен - РИА Новости.</strong> Отказ от проекта "<a href="http://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2/" target="_blank" data-auto="true">Северный поток 2</a>" на фоне ситуации с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a> может изменить качество отношений ФРГ и РФ, газовое сотрудничество между странами нельзя использовать как средство давления, заявил в интервью РИА Новости глава комитета по экономике и энергетике бундестага ФРГ <a href="http://ria.ru/person_klaus-ernst/" target="_blank" data-auto="true">Клаус Эрнст</a> ("Левые")."Я определенно считаю неправильным, если федеральное правительство приняло бы сейчас меры, чтобы остановить этот проект. Энергетическое партнерство с Россией возникло в те времена, когда отношения между ФРГ и Россией, тогда Советским Союзом, были намного хуже, чем сегодня. Это были времена холодной войны. И это энергетическое партнерство успешно пережило все кризисы, потому что оно отвечает интересам обеих сторон. Российская сторона, кстати, никогда не использовала экспорт газа в качестве средства давления, как и немецкая сторона. Это было бы совершенно новым качеством (отношений - ред), если бы это было сделано сейчас. Я могу только предостеречь от этого", - заявил Эрнст.Ранее канцлер ФРГ <a href="http://ria.ru/person_Angela_Merkel/" target="_blank" data-auto="true">Ангела Меркель</a> заявила, что вопросы "Северного потока 2" и инцидента с Алексеем Навальным должны рассматриваться отдельно. Тем не менее, со стороны ряда политиков в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> прозвучали призывы приостановить или вовсе завершить проект "Северный поток 2". Вместе с тем, звучат и более взвешенные позиции.Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> также отмечал, что проект "Северный поток 2" является коммерческим, он реализуется в интересах энергобезопасности всего европейского континента, призывы некоторых парламентариев Германии остановить его из-за ситуации с Навальным - это эмоциональные заявления, которые не основываются на каких-то фактах. Он отметил, что в Кремле не видят рисков блокировки Германией "Северного потока 2", на каждое звучащее сейчас заявление с призывом остановить проект приходится два высказывания об абсурдности таких предложений.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее Навального перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В понедельник кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>, параллельно в ОЗХО по запросу <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлина</a> ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок". Один из разработчиков боевого отравляющего вещества Леонид Ринк уже заявлял, что данные о якобы отравлении Навального новой разновидностью "Новичка" - чушь, поскольку не было симптомов отравления этим веществом.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ ранее направил для проверки в западно-сибирское управление заявление сторонников Навального о том, что на него якобы покушались. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.Берлинская клиника Charite 7 сентября сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы и отключили от аппарата ИВЛ. Во вторник Навальный опубликовал свое первое фото после выхода из комы и сообщил, что накануне смог целый день дышать самостоятельно.<strong><a href="https://ria.ru/20200915/germaniya-1577271290.html" target="_blank">Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200915/gaz-1577222525.html
https://ria.ru/20200903/novichok-1576673703.html
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госпитализация алексея навального, клаус эрнст, алексей навальный, следственный комитет россии (ск рф), генеральная прокуратура рф, ангела меркель, швеция, москва, берлин (город), в мире, россия, северный поток — 2, бундестаг германии, германия, экономика

В бундестаге рассказали о последствиях отказа от "Северного потока — 2"

15:42 15.09.2020 (обновлено: 16:04 15.09.2020)
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© REUTERS / Hannibal HanschkeЧасть газопровода "Северный поток-2", расположенная в Любмине, Германия
Часть газопровода Северный поток-2, расположенная в Любмине, Германия - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© REUTERS / Hannibal Hanschke
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БЕРЛИН, 15 сен - РИА Новости. Отказ от проекта "Северный поток 2" на фоне ситуации с Алексеем Навальным может изменить качество отношений ФРГ и РФ, газовое сотрудничество между странами нельзя использовать как средство давления, заявил в интервью РИА Новости глава комитета по экономике и энергетике бундестага ФРГ Клаус Эрнст ("Левые").
"Я определенно считаю неправильным, если федеральное правительство приняло бы сейчас меры, чтобы остановить этот проект. Энергетическое партнерство с Россией возникло в те времена, когда отношения между ФРГ и Россией, тогда Советским Союзом, были намного хуже, чем сегодня. Это были времена холодной войны. И это энергетическое партнерство успешно пережило все кризисы, потому что оно отвечает интересам обеих сторон. Российская сторона, кстати, никогда не использовала экспорт газа в качестве средства давления, как и немецкая сторона. Это было бы совершенно новым качеством (отношений - ред), если бы это было сделано сейчас. Я могу только предостеречь от этого", - заявил Эрнст.
Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что вопросы "Северного потока 2" и инцидента с Алексеем Навальным должны рассматриваться отдельно. Тем не менее, со стороны ряда политиков в Германии прозвучали призывы приостановить или вовсе завершить проект "Северный поток 2". Вместе с тем, звучат и более взвешенные позиции.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также отмечал, что проект "Северный поток 2" является коммерческим, он реализуется в интересах энергобезопасности всего европейского континента, призывы некоторых парламентариев Германии остановить его из-за ситуации с Навальным - это эмоциональные заявления, которые не основываются на каких-то фактах. Он отметил, что в Кремле не видят рисков блокировки Германией "Северного потока 2", на каждое звучащее сейчас заявление с призывом остановить проект приходится два высказывания об абсурдности таких предложений.
Рабочие на строительстве газопровода Северный поток-2 - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
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Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее Навального перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В понедельник кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок". Один из разработчиков боевого отравляющего вещества Леонид Ринк уже заявлял, что данные о якобы отравлении Навального новой разновидностью "Новичка" - чушь, поскольку не было симптомов отравления этим веществом.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. СК РФ ранее направил для проверки в западно-сибирское управление заявление сторонников Навального о том, что на него якобы покушались. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.
Берлинская клиника Charite 7 сентября сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы и отключили от аппарата ИВЛ. Во вторник Навальный опубликовал свое первое фото после выхода из комы и сообщил, что накануне смог целый день дышать самостоятельно.
Читайте полный текст интервью >>>
Госпиталь Шарите в Берлине - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
3 сентября, 12:58
Решит ли "Новичок" судьбу "Северного потока — 2"?
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Госпитализация Алексея НавальногоКлаус ЭрнстАлексей НавальныйСледственный комитет России (СК РФ)Генеральная прокуратура РФАнгела МеркельШвецияМоскваБерлин (город)В миреРоссияСеверный поток — 2Бундестаг ГерманииГерманияЭкономика
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