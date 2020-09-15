https://ria.ru/20200915/azerbaydzhan-1577246088.html

В Азербайджане заявили о ранении военнослужащего на границе с Арменией

Минобороны Азербайджана заявило о ранении своего военнослужащего в результате обстрела на границе с Арменией. РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T10:04

2020-09-15T10:04

2020-09-15T10:04

ситуация на армяно-азербайджанской границе

минобороны азербайджана

минобороны армении

азербайджан

армения

грузия

в мире

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<strong>БАКУ, 15 сен – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Azerbajjdzhana/" target="_blank" data-auto="true">Минобороны Азербайджана</a> заявило о ранении своего военнослужащего в результате обстрела на границе с <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Арменией</a>."Вечером 14 сентября армянская сторона в очередной раз совершила провокацию в направлении села Гаджаллы Товузского района на армяно-азербайджанской государственной границе. В результате грубого нарушения противником режима прекращения огня гизирь Алиев Ренат Эльдар оглы получил ранение. Военнослужащему немедленно была оказана медицинская помощь, и его жизни ничто не угрожает", - говорится в сообщении ведомства.В Минобороны добавили, что "оперативная обстановка находится под контролем азербайджанской армии".Ранее МО <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> заявило об обострении ситуации на границе с Арменией. По данным азербайджанского оборонного ведомства, подразделения ВС Армении вечером 13 сентября подвергли обстрелу село Алибейли Товузского района. Пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян опровергла заявление <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> об обстреле армянскими военными азербайджанского села.Предыдущие боестолкновения на армяно-азербайджанской границе продолжались несколько недель в июле в Товузском и Тавушском районах, граничащих также с <a href="http://ria.ru/location_Georgia/" target="_blank" data-auto="true">Грузией</a> и находящихся в нескольких сотнях километров от <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорного Карабаха</a>. Позднее минобороны Азербайджана заявляло, что обострение распространилось на линию соприкосновения в Карабахе - Агдамский, Ходжавендский, Физулинский, Джебраильский, Геранбойский, Тертерский районы. <a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Armenii/" target="_blank" data-auto="true">Минобороны Армении</a>, в свою очередь, сообщало о перестрелках только на северном участке границы, в сотнях километров от Карабаха и у Нахичеванской АР. Ситуация в Карабахе оставалась относительно спокойной.По информации Баку, в результате конфликта на границе погибли 12 азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила о гибели шести военных, а также о ранении девяти военных и одного мирного жителя. Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и призвали стороны к диалогу. МИД РФ заявил о готовности выступить посредником для стабилизации обстановки в регионе.

https://ria.ru/20200729/1575131176.html

https://ria.ru/20200729/1575112305.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация на армяно-азербайджанской границе, минобороны азербайджана, минобороны армении, азербайджан, армения, грузия, в мире