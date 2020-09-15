В Азербайджане заявили о ранении военнослужащего на границе с Арменией
© Sputnik / Ильхам Мустафа / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела на азербайджано-армянской границе в селе Дондар Гушчу Товузского района Азербайджана
© Sputnik / Ильхам Мустафа
БАКУ, 15 сен – РИА Новости. Минобороны Азербайджана заявило о ранении своего военнослужащего в результате обстрела на границе с Арменией.
"Вечером 14 сентября армянская сторона в очередной раз совершила провокацию в направлении села Гаджаллы Товузского района на армяно-азербайджанской государственной границе. В результате грубого нарушения противником режима прекращения огня гизирь Алиев Ренат Эльдар оглы получил ранение. Военнослужащему немедленно была оказана медицинская помощь, и его жизни ничто не угрожает", - говорится в сообщении ведомства.
В Минобороны добавили, что "оперативная обстановка находится под контролем азербайджанской армии".
Ранее МО Азербайджана заявило об обострении ситуации на границе с Арменией. По данным азербайджанского оборонного ведомства, подразделения ВС Армении вечером 13 сентября подвергли обстрелу село Алибейли Товузского района. Пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян опровергла заявление Баку об обстреле армянскими военными азербайджанского села.
Предыдущие боестолкновения на армяно-азербайджанской границе продолжались несколько недель в июле в Товузском и Тавушском районах, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от Нагорного Карабаха. Позднее минобороны Азербайджана заявляло, что обострение распространилось на линию соприкосновения в Карабахе - Агдамский, Ходжавендский, Физулинский, Джебраильский, Геранбойский, Тертерский районы. Минобороны Армении, в свою очередь, сообщало о перестрелках только на северном участке границы, в сотнях километров от Карабаха и у Нахичеванской АР. Ситуация в Карабахе оставалась относительно спокойной.
По информации Баку, в результате конфликта на границе погибли 12 азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила о гибели шести военных, а также о ранении девяти военных и одного мирного жителя. Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и призвали стороны к диалогу. МИД РФ заявил о готовности выступить посредником для стабилизации обстановки в регионе.