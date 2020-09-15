Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200915/azerbaydzhan-1577246088.html
В Азербайджане заявили о ранении военнослужащего на границе с Арменией
Минобороны Азербайджана заявило о ранении своего военнослужащего в результате обстрела на границе с Арменией. РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T10:04
2020-09-15T10:04
ситуация на армяно-азербайджанской границе
минобороны азербайджана
минобороны армении
азербайджан
армения
грузия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/10/1574423939_0:161:3069:1887_1400x0_80_0_0_0f3d1c22a3ddbb33bd02155dfd39d84f.jpg
<strong>БАКУ, 15 сен – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Azerbajjdzhana/" target="_blank" data-auto="true">Минобороны Азербайджана</a> заявило о ранении своего военнослужащего в результате обстрела на границе с <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Арменией</a>."Вечером 14 сентября армянская сторона в очередной раз совершила провокацию в направлении села Гаджаллы Товузского района на армяно-азербайджанской государственной границе. В результате грубого нарушения противником режима прекращения огня гизирь Алиев Ренат Эльдар оглы получил ранение. Военнослужащему немедленно была оказана медицинская помощь, и его жизни ничто не угрожает", - говорится в сообщении ведомства.В Минобороны добавили, что "оперативная обстановка находится под контролем азербайджанской армии".Ранее МО <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> заявило об обострении ситуации на границе с Арменией. По данным азербайджанского оборонного ведомства, подразделения ВС Армении вечером 13 сентября подвергли обстрелу село Алибейли Товузского района. Пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян опровергла заявление <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> об обстреле армянскими военными азербайджанского села.Предыдущие боестолкновения на армяно-азербайджанской границе продолжались несколько недель в июле в Товузском и Тавушском районах, граничащих также с <a href="http://ria.ru/location_Georgia/" target="_blank" data-auto="true">Грузией</a> и находящихся в нескольких сотнях километров от <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорного Карабаха</a>. Позднее минобороны Азербайджана заявляло, что обострение распространилось на линию соприкосновения в Карабахе - Агдамский, Ходжавендский, Физулинский, Джебраильский, Геранбойский, Тертерский районы. <a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Armenii/" target="_blank" data-auto="true">Минобороны Армении</a>, в свою очередь, сообщало о перестрелках только на северном участке границы, в сотнях километров от Карабаха и у Нахичеванской АР. Ситуация в Карабахе оставалась относительно спокойной.По информации Баку, в результате конфликта на границе погибли 12 азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила о гибели шести военных, а также о ранении девяти военных и одного мирного жителя. Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и призвали стороны к диалогу. МИД РФ заявил о готовности выступить посредником для стабилизации обстановки в регионе.
https://ria.ru/20200729/1575131176.html
https://ria.ru/20200729/1575112305.html
азербайджан
армения
грузия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/10/1574423939_170:0:2901:2048_1400x0_80_0_0_6a92f9eaa69e5dbe29b4a44f0766d943.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ситуация на армяно-азербайджанской границе, минобороны азербайджана, минобороны армении, азербайджан, армения, грузия, в мире

В Азербайджане заявили о ранении военнослужащего на границе с Арменией

10:04 15.09.2020
354
© Sputnik / Ильхам Мустафа / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела на азербайджано-армянской границе в селе Дондар Гушчу Товузского района Азербайджана
Последствия обстрела на азербайджано-армянской границе в селе Дондар Гушчу Товузского района Азербайджана - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© Sputnik / Ильхам Мустафа
Перейти в фотобанк
БАКУ, 15 сен – РИА Новости. Минобороны Азербайджана заявило о ранении своего военнослужащего в результате обстрела на границе с Арменией.
"Вечером 14 сентября армянская сторона в очередной раз совершила провокацию в направлении села Гаджаллы Товузского района на армяно-азербайджанской государственной границе. В результате грубого нарушения противником режима прекращения огня гизирь Алиев Ренат Эльдар оглы получил ранение. Военнослужащему немедленно была оказана медицинская помощь, и его жизни ничто не угрожает", - говорится в сообщении ведомства.
Города мира. Баку - РИА Новости, 1920, 29.07.2020
29 июля, 19:48
Азербайджан сообщил об уничтожении беспилотника на границе с Арменией
В Минобороны добавили, что "оперативная обстановка находится под контролем азербайджанской армии".
Ранее МО Азербайджана заявило об обострении ситуации на границе с Арменией. По данным азербайджанского оборонного ведомства, подразделения ВС Армении вечером 13 сентября подвергли обстрелу село Алибейли Товузского района. Пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян опровергла заявление Баку об обстреле армянскими военными азербайджанского села.
Предыдущие боестолкновения на армяно-азербайджанской границе продолжались несколько недель в июле в Товузском и Тавушском районах, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от Нагорного Карабаха. Позднее минобороны Азербайджана заявляло, что обострение распространилось на линию соприкосновения в Карабахе - Агдамский, Ходжавендский, Физулинский, Джебраильский, Геранбойский, Тертерский районы. Минобороны Армении, в свою очередь, сообщало о перестрелках только на северном участке границы, в сотнях километров от Карабаха и у Нахичеванской АР. Ситуация в Карабахе оставалась относительно спокойной.
Заместитель министра обороны Армении Давид Тоноян - РИА Новости, 1920, 29.07.2020
29 июля, 15:14
Глава Минобороны Армении прокомментировал азербайджано-турецкие учения
По информации Баку, в результате конфликта на границе погибли 12 азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила о гибели шести военных, а также о ранении девяти военных и одного мирного жителя. Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и призвали стороны к диалогу. МИД РФ заявил о готовности выступить посредником для стабилизации обстановки в регионе.
000010
Обсудить 0
Ситуация на армяно-азербайджанской границеМинобороны АзербайджанаМинобороны АрменииАзербайджанАрменияГрузияВ мире
Рекомендуем
Машина скорой помощи на одной из улиц Москвы
В Москве подросток попал под электросамокат и получил сотрясение мозга
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Генсек ООН призвал отменить санкции, мешающие странам бороться с COVID-19
Дипломатический советник главы Луганской Народной Республики Родион Мирошник
В ЛНР рассказали, что тормозит переговоры по Донбассу
Пункт пропуска Александровка на белорусско-украинской границе
На границе Белоруссии и Украины скопились несколько сотен хасидов
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш
Генсек ООН прокомментировал регистрацию российской вакцины от COVID-19
Города мира. Женева
Генсек ООН призвал все страны поддержать ВОЗ в борьбе с COVID-19
Солдаты армии США на военно-воздушной базе в Афганистане
Эксперт оценил фото американского военного с АК на плакате Трампа
Здание Государственной Думы РФ
Депутаты Госдумы будут обязаны сообщать об участии в управлении НКО
Синдзо Абэ
Младший брат Абэ станет министром обороны Японии
Производство тестов на антитела
"Инвитро" выявила антитела к COVID-19 почти у каждого шестого россиянина
Медик делает прививку с вакциной против гриппа
Мурашко рассказал о жалобах у привитых вакциной от COVID-19 добровольцев
Певец Тимур Юнусов (Тимати) и модель Анастасия Решетова во время бала дебютанток журнала Tatler в Колонном зале Дома союзов в Москве
Модель Анастасия Решетова прокомментировала разрыв с Тимати
Машина шерифа
Генпрокурор Южной Дакоты случайно сбил человека, которого принял за оленя
Врач
Россия занимает 106-е место в мире по уровню летальности коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В России провели более 41,1 миллиона тестов на COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:01Директор СВР ответил на обвинения Запада по ситуации с Навальным
10:59Белоруссия может пересмотреть военное сотрудничество с Польшей и Литвой
10:57В Минске считают, что ряд стран хотят расколоть Союзное государство
10:52Роспотребнадзор рассказал о результатах исследований мутаций коронавируса
10:52Попова рассказала о числе бессимптомных случаев COVID-19
10:52Глава Роспотребнадзора заявила о сезонности коронавируса
10:50К работе над вакциной "Спутник V" подключились три крупных производителя
10:47Правительство поддержало законопроект об ограничении изъятия детей
10:46Google раскрыл дату выхода смартфона Pixel 5 на чистом Android
10:45В России за сутки умерли 150 пациентов с коронавирусом
10:44Комиссия по выдаче авиакомпаниям допусков за рубеж возобновляет работу
10:43В России за сутки выписаны 5605 переболевших COVID-19
10:43В России разрабатывают 26 вариантов вакцин от коронавируса
10:43В Москве выявили 730 новых случаев заражения коронавирусом
10:42Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами роста случаев COVID-19
10:42В России выявили 5529 новых случаев заражения коронавирусом
10:40Юрист оценил намерение Цепкало привлечь Лукашенко к суду в Гааге
10:40В Минске не исключили силовой вариант реагирования на военные угрозы
10:38Минтруд прокомментировал идею почасового МРОТ
10:37Стало известно, кто из звезд озвучит Волка в новом "Ну, погоди!"
Лента новостейМолния