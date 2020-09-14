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Досрочное голосование на избирательном участке в Краснодаре
Единый день голосования — 2020
https://ria.ru/20200914/vybory-1577218244.html
Кобзев победил на выборах губернатора Иркутской области
Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев побеждает на выборах главы региона с 60,79% голосов после обработки 100% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК... РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T15:41
2020-09-14T15:43
лдпр
кпрф
кпсс
единый день голосования — 2020
игорь кобзев
иркутская область
политика
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<strong>МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.</strong> Врио губернатора <a href="http://ria.ru/location_Irkutskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Иркутской области</a> <a href="http://ria.ru/person_Igor_Kobzev/" target="_blank" data-auto="true">Игорь Кобзев</a> побеждает на выборах главы региона с 60,79% голосов после обработки 100% протоколов, свидетельствуют данные <a href="http://ria.ru/organization_CIK_RF/" target="_blank" data-auto="true">ЦИК РФ</a>.По данным ЦИК, обработано 100% протоколов. Кобзев (самовыдвиженец) набирает 60,79% голосов, Михаил Щапов (<a href="http://ria.ru/organization_KPRF/" target="_blank" data-auto="true">КПРФ</a>) - 25,50%, Геннадий Щадов (<a href="http://ria.ru/organization_KPSS/" target="_blank" data-auto="true">КПСС)</a> – 4,33%, Лариса Егорова ("<a href="http://ria.ru/organization_Spravedlivaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Справедливая Россия</a>") - 4,13%, Андрей Духовников (<a href="http://ria.ru/organization_LDPR/" target="_blank" data-auto="true">ЛДПР</a>) - 2,60%.
https://ria.ru/20200914/nikolaev-1577216383.html
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лдпр, кпрф, кпсс, игорь кобзев, иркутская область, политика

Кобзев победил на выборах губернатора Иркутской области

15:41 14.09.2020 (обновлено: 15:43 14.09.2020)
423
© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкИгорь Кобзев
Игорь Кобзев - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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Игорь Кобзев . Архивное фото
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев побеждает на выборах главы региона с 60,79% голосов после обработки 100% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.
По данным ЦИК, обработано 100% протоколов. Кобзев (самовыдвиженец) набирает 60,79% голосов, Михаил Щапов (КПРФ) - 25,50%, Геннадий Щадов (КПСС) – 4,33%, Лариса Егорова ("Справедливая Россия") - 4,13%, Андрей Духовников (ЛДПР) - 2,60%.
Врио главы Чувашии Олег Николаев - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
Вчера, 15:22Единый день голосования — 2020
Врио главы Чувашии Николаев победил на выборах губернатора
1302006
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Единый день голосования — 2020ЛДПРКПРФКПССИгорь КобзевИркутская областьПолитика
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