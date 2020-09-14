https://ria.ru/20200914/vybory-1577218244.html

Кобзев победил на выборах губернатора Иркутской области

Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев побеждает на выборах главы региона с 60,79% голосов после обработки 100% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК... РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T15:41

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2020-09-14T15:43

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игорь кобзев

иркутская область

политика

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<strong>МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.</strong> Врио губернатора <a href="http://ria.ru/location_Irkutskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Иркутской области</a> <a href="http://ria.ru/person_Igor_Kobzev/" target="_blank" data-auto="true">Игорь Кобзев</a> побеждает на выборах главы региона с 60,79% голосов после обработки 100% протоколов, свидетельствуют данные <a href="http://ria.ru/organization_CIK_RF/" target="_blank" data-auto="true">ЦИК РФ</a>.По данным ЦИК, обработано 100% протоколов. Кобзев (самовыдвиженец) набирает 60,79% голосов, Михаил Щапов (<a href="http://ria.ru/organization_KPRF/" target="_blank" data-auto="true">КПРФ</a>) - 25,50%, Геннадий Щадов (<a href="http://ria.ru/organization_KPSS/" target="_blank" data-auto="true">КПСС)</a> – 4,33%, Лариса Егорова ("<a href="http://ria.ru/organization_Spravedlivaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Справедливая Россия</a>") - 4,13%, Андрей Духовников (<a href="http://ria.ru/organization_LDPR/" target="_blank" data-auto="true">ЛДПР</a>) - 2,60%.

https://ria.ru/20200914/nikolaev-1577216383.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

лдпр, кпрф, кпсс, игорь кобзев, иркутская область, политика