https://ria.ru/20200914/vybory-1577211612.html

Никитин лидирует на выборах губернатора Тамбовской области

Действующий губернатор Тамбовской области Александр Никитин лидирует с 79,41% голосов на выборах главы администрации региона после обработки 99,78% протоколов,... РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T14:21

2020-09-14T14:21

2020-09-14T14:21

единый день голосования — 2020

александр никитин

лдпр

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<strong>ВОРОНЕЖ, 14 сен - РИА Новости.</strong> Действующий губернатор Тамбовской области <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Nikitin_2/" target="_blank">Александр Никитин</a> лидирует с 79,41% голосов на выборах главы администрации региона после обработки 99,78% протоколов, сообщил РИА Новости представитель облизбиркома.На должность главы администрации <a href="http://ria.ru/location_Tambovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Тамбовской области</a> претендуют пять кандидатов: действующий губернатор Александр Никитин ("<a href="http://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Единая Россия</a>"), Игорь Телегин (<a href="http://ria.ru/organization_LDPR/" target="_blank" data-auto="true">ЛДПР</a>), Павел Плотников ("<a href="http://ria.ru/organization_Spravedlivaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Справедливая Россия</a>"), Андрей Жидков (<a href="http://ria.ru/organization_KPRF/" target="_blank" data-auto="true">КПРФ</a>), Сергей Клишин (Казачья партия)."Обработано 99,78% протоколов. Никитин - 79,41 ", - сказал собеседник агентства.По его словам, у Жидкова 8,68% голосов, Телегина 4,38% голосов, Плотникова 3,83% голосов и у Клишина 2,12% голосов.Явка по области составила 64,78%.На данный момент у избиркома нет данных с двух участков. Как пояснил собеседник агентства, они станут известны к утру вторника.На выборах 2015 года Никитин набрал 85,47% голосов, за него проголосовали 425 тысяч 316 человек.

https://ria.ru/20200914/vybory-1577211037.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр никитин, лдпр, кпрф, справедливая россия, тамбовская область, политика