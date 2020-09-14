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Досрочное голосование на избирательном участке в Краснодаре
Единый день голосования — 2020
https://ria.ru/20200914/vybory-1577211612.html
Никитин лидирует на выборах губернатора Тамбовской области
Действующий губернатор Тамбовской области Александр Никитин лидирует с 79,41% голосов на выборах главы администрации региона после обработки 99,78% протоколов,... РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T14:21
2020-09-14T14:21
единый день голосования — 2020
александр никитин
лдпр
кпрф
справедливая россия
тамбовская область
политика
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<strong>ВОРОНЕЖ, 14 сен - РИА Новости.</strong> Действующий губернатор Тамбовской области <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Nikitin_2/" target="_blank">Александр Никитин</a> лидирует с 79,41% голосов на выборах главы администрации региона после обработки 99,78% протоколов, сообщил РИА Новости представитель облизбиркома.На должность главы администрации <a href="http://ria.ru/location_Tambovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Тамбовской области</a> претендуют пять кандидатов: действующий губернатор Александр Никитин ("<a href="http://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Единая Россия</a>"), Игорь Телегин (<a href="http://ria.ru/organization_LDPR/" target="_blank" data-auto="true">ЛДПР</a>), Павел Плотников ("<a href="http://ria.ru/organization_Spravedlivaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Справедливая Россия</a>"), Андрей Жидков (<a href="http://ria.ru/organization_KPRF/" target="_blank" data-auto="true">КПРФ</a>), Сергей Клишин (Казачья партия)."Обработано 99,78% протоколов. Никитин - 79,41 ", - сказал собеседник агентства.По его словам, у Жидкова 8,68% голосов, Телегина 4,38% голосов, Плотникова 3,83% голосов и у Клишина 2,12% голосов.Явка по области составила 64,78%.На данный момент у избиркома нет данных с двух участков. Как пояснил собеседник агентства, они станут известны к утру вторника.На выборах 2015 года Никитин набрал 85,47% голосов, за него проголосовали 425 тысяч 316 человек.
https://ria.ru/20200914/vybory-1577211037.html
тамбовская область
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александр никитин, лдпр, кпрф, справедливая россия, тамбовская область, политика

Никитин лидирует на выборах губернатора Тамбовской области

14:21 14.09.2020
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© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкАлександр Никитин
Александр Никитин - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Перейти в фотобанк
Александр Никитин. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 14 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Тамбовской области Александр Никитин лидирует с 79,41% голосов на выборах главы администрации региона после обработки 99,78% протоколов, сообщил РИА Новости представитель облизбиркома.
На должность главы администрации Тамбовской области претендуют пять кандидатов: действующий губернатор Александр Никитин ("Единая Россия"), Игорь Телегин (ЛДПР), Павел Плотников ("Справедливая Россия"), Андрей Жидков (КПРФ), Сергей Клишин (Казачья партия).
"Обработано 99,78% протоколов. Никитин - 79,41 ", - сказал собеседник агентства.
По его словам, у Жидкова 8,68% голосов, Телегина 4,38% голосов, Плотникова 3,83% голосов и у Клишина 2,12% голосов.
Явка по области составила 64,78%.
На данный момент у избиркома нет данных с двух участков. Как пояснил собеседник агентства, они станут известны к утру вторника.
На выборах 2015 года Никитин набрал 85,47% голосов, за него проголосовали 425 тысяч 316 человек.
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 13 февраля 2019 - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
Вчера, 14:11Единый день голосования — 2020
Минниханов победил на выборах главы Татарстана
400002
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Единый день голосования — 2020Александр НикитинЛДПРКПРФСправедливая РоссияТамбовская областьПолитика
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