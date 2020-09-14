Жириновский и Зюганов объяснили успех "Единой России" на выборах
13:49 14.09.2020 (обновлено: 21:25 14.09.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкГеннадий Зюганов и Владимир Жириновский в Кремле перед началом заседания Государственного совета об экологическом развитии РФ. 27 декабря 2016
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Лидеры КПРФ и ЛДПР Геннадий Зюганов и Владимир Жириновский связали победу кандидатов от "Единой России" на выборах в регионах с отсутствием конкуренции с представителями оппозиции.
В единый день голосования 13 сентября состоялось свыше девяти тысяч избирательных кампаний всех уровней в 83 субъектах (кроме Кабардино-Балкарии и Санкт-Петербурга). Были замещены более 78 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей. По решению ЦИК досрочное голосование проходило в течение двух предшествующих дней, 11 и 12 сентября.
"Избираем губернаторов: неужели страшно губернатору Ленинградской области пойти на выборы с нашим оппонентом? Убирают его, зато 80 с лишним процентов. Неужели трудно было согласиться, чтобы наш кандидат Быков (участвовал в выборах) на Камчатке? Убирают, получают 80%. Неужели сложно было посоревноваться в священном для меня городе Севастополе, который отец защищал, где был смертельно ранен. Что делают? Распускают два совета для того, чтобы наш кандидат Роман Кияшко не вышел на эти выборы, и так далее", - сказал Зюганов на пресс-конференции в Москве.
Жириновский также отметил тенденцию побед одиночек. "(Врио губернатора ЕАО Ростислав) Гольдштейн - я уже сказал - убрал всех кандидатов, никого. Один", - сказал политик на пресс-конференции, отметив, что для него такая победа в отсутствие конкуренции была бы неприемлемой.
Ранее председатель "Единой России" Дмитрий Медведев отметил, что результаты, которые показала ЕР на выборах во многих регионах, - это "лучшее доказательство того, что партия должна абсолютно честно предъявлять свою позицию". Председатель Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что выборы в единый день голосования проходили в конкурентных условиях с участием большого количества кандидатов и партий, "Единая Россия" и другие парламентские партии подтвердили свое лидерство, а другие партии получили шанс проявить себя.
13 сентября, 14:00Итоги выборов глав регионов России