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https://ria.ru/20200914/vybory-1577209804.html
Жириновский и Зюганов объяснили успех "Единой России" на выборах
Лидеры КПРФ и ЛДПР Геннадий Зюганов и Владимир Жириновский связали победу кандидатов от "Единой России" на выборах в регионах с отсутствием конкуренции с... РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T13:49
2020-09-14T21:25
дмитрий медведев
лдпр
кпрф
единая россия
геннадий зюганов
владимир жириновский
политика
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<strong>МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.</strong> Лидеры КПРФ и ЛДПР <a href="https://ria.ru/person_Gennadijj_Zjuganov" target="_blank">Геннадий Зюганов</a> и <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_ZHirinovskijj" target="_blank">Владимир Жириновский</a> связали победу кандидатов от "Единой России" на выборах в регионах с отсутствием конкуренции с представителями оппозиции.В единый день голосования 13 сентября состоялось свыше девяти тысяч избирательных кампаний всех уровней в 83 субъектах (кроме Кабардино-Балкарии и Санкт-Петербурга). Были замещены более 78 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей. По решению ЦИК досрочное голосование проходило в течение двух предшествующих дней, 11 и 12 сентября.Жириновский также отметил тенденцию побед одиночек. "(Врио губернатора ЕАО Ростислав) Гольдштейн - я уже сказал - убрал всех кандидатов, никого. Один", - сказал политик на пресс-конференции, отметив, что для него такая победа в отсутствие конкуренции была бы неприемлемой.Ранее председатель "Единой России" <a href="https://ria.ru/person_Dmitrijj_Medvedev" target="_blank">Дмитрий Медведев</a> отметил, что результаты, которые показала ЕР на выборах во многих регионах, - это "лучшее доказательство того, что партия должна абсолютно честно предъявлять свою позицию". Председатель Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что выборы в единый день голосования проходили в конкурентных условиях с участием большого количества кандидатов и партий, "Единая Россия" и другие парламентские партии подтвердили свое лидерство, а другие партии получили шанс проявить себя.
https://ria.ru/20200913/vybory-1577106249.html
С такими кандидатами как Вороненков, Фургал, Грудинен итд, ЛДПР и КПРФ скоро вообще станут изгоями на политической арене.
28
Сложите полномочия и в знак протеста (против этого безобразия) покиньте Госдуму! Пусть едро останется в одиночку заседать А.. слабо?
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РИА Новости
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дмитрий медведев, лдпр, кпрф, единая россия, геннадий зюганов, владимир жириновский, политика

Жириновский и Зюганов объяснили успех "Единой России" на выборах

13:49 14.09.2020 (обновлено: 21:25 14.09.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкГеннадий Зюганов и Владимир Жириновский в Кремле перед началом заседания Государственного совета об экологическом развитии РФ. 27 декабря 2016
Геннадий Зюганов и Владимир Жириновский в Кремле перед началом заседания Государственного совета об экологическом развитии РФ. 27 декабря 2016 - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Лидеры КПРФ и ЛДПР Геннадий Зюганов и Владимир Жириновский связали победу кандидатов от "Единой России" на выборах в регионах с отсутствием конкуренции с представителями оппозиции.
В единый день голосования 13 сентября состоялось свыше девяти тысяч избирательных кампаний всех уровней в 83 субъектах (кроме Кабардино-Балкарии и Санкт-Петербурга). Были замещены более 78 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей. По решению ЦИК досрочное голосование проходило в течение двух предшествующих дней, 11 и 12 сентября.

"Избираем губернаторов: неужели страшно губернатору Ленинградской области пойти на выборы с нашим оппонентом? Убирают его, зато 80 с лишним процентов. Неужели трудно было согласиться, чтобы наш кандидат Быков (участвовал в выборах) на Камчатке? Убирают, получают 80%. Неужели сложно было посоревноваться в священном для меня городе Севастополе, который отец защищал, где был смертельно ранен. Что делают? Распускают два совета для того, чтобы наш кандидат Роман Кияшко не вышел на эти выборы, и так далее", - сказал Зюганов на пресс-конференции в Москве.

Жириновский также отметил тенденцию побед одиночек. "(Врио губернатора ЕАО Ростислав) Гольдштейн - я уже сказал - убрал всех кандидатов, никого. Один", - сказал политик на пресс-конференции, отметив, что для него такая победа в отсутствие конкуренции была бы неприемлемой.
Ранее председатель "Единой России" Дмитрий Медведев отметил, что результаты, которые показала ЕР на выборах во многих регионах, - это "лучшее доказательство того, что партия должна абсолютно честно предъявлять свою позицию". Председатель Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что выборы в единый день голосования проходили в конкурентных условиях с участием большого количества кандидатов и партий, "Единая Россия" и другие парламентские партии подтвердили свое лидерство, а другие партии получили шанс проявить себя.
Итоги выборов глав регионов России - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
13 сентября, 14:00
Итоги выборов глав регионов России
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Обсудить 5
Дмитрий МедведевЛДПРКПРФЕдиная РоссияГеннадий ЗюгановВладимир ЖириновскийПолитика
Популярные комментарии
С такими кандидатами как Вороненков, Фургал, Грудинен итд, ЛДПР и КПРФ скоро вообще станут изгоями на политической арене.
14 сентября, 13:57
Иван ГрозныйИван Грозный
11000017
Сложите полномочия и в знак протеста (против этого безобразия) покиньте Госдуму! Пусть едро останется в одиночку заседать А.. слабо?
14 сентября, 14:01
Влад ТёплыйстанВлад Тёплыйстан
9211011
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