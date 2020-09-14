https://ria.ru/20200914/vybory-1577209804.html

Жириновский и Зюганов объяснили успех "Единой России" на выборах

Лидеры КПРФ и ЛДПР Геннадий Зюганов и Владимир Жириновский связали победу кандидатов от "Единой России" на выборах в регионах с отсутствием конкуренции с... РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T13:49

2020-09-14T13:49

2020-09-14T21:25

дмитрий медведев

лдпр

кпрф

единая россия

геннадий зюганов

владимир жириновский

политика

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<strong>МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.</strong> Лидеры КПРФ и ЛДПР <a href="https://ria.ru/person_Gennadijj_Zjuganov" target="_blank">Геннадий Зюганов</a> и <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_ZHirinovskijj" target="_blank">Владимир Жириновский</a> связали победу кандидатов от "Единой России" на выборах в регионах с отсутствием конкуренции с представителями оппозиции.В единый день голосования 13 сентября состоялось свыше девяти тысяч избирательных кампаний всех уровней в 83 субъектах (кроме Кабардино-Балкарии и Санкт-Петербурга). Были замещены более 78 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей. По решению ЦИК досрочное голосование проходило в течение двух предшествующих дней, 11 и 12 сентября.Жириновский также отметил тенденцию побед одиночек. "(Врио губернатора ЕАО Ростислав) Гольдштейн - я уже сказал - убрал всех кандидатов, никого. Один", - сказал политик на пресс-конференции, отметив, что для него такая победа в отсутствие конкуренции была бы неприемлемой.Ранее председатель "Единой России" <a href="https://ria.ru/person_Dmitrijj_Medvedev" target="_blank">Дмитрий Медведев</a> отметил, что результаты, которые показала ЕР на выборах во многих регионах, - это "лучшее доказательство того, что партия должна абсолютно честно предъявлять свою позицию". Председатель Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что выборы в единый день голосования проходили в конкурентных условиях с участием большого количества кандидатов и партий, "Единая Россия" и другие парламентские партии подтвердили свое лидерство, а другие партии получили шанс проявить себя.

https://ria.ru/20200913/vybory-1577106249.html

Иван Грозный С такими кандидатами как Вороненков, Фургал, Грудинен итд, ЛДПР и КПРФ скоро вообще станут изгоями на политической арене. 28

Влад Тёплыйстан Сложите полномочия и в знак протеста (против этого безобразия) покиньте Госдуму! Пусть едро останется в одиночку заседать А.. слабо? 24

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий медведев, лдпр, кпрф, единая россия, геннадий зюганов, владимир жириновский, политика