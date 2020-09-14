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Досрочное голосование на избирательном участке в Краснодаре
Единый день голосования — 2020
https://ria.ru/20200914/vybory-1577206947.html
Кондратьев победил на выборах губернатора Краснодарского края
Действующий губернатор Кубани Вениамин Кондратьев по итогам обработки 100% протоколов побеждает на выборах на пост главы региона с 82,97 % голосов, сообщает... РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T12:56
2020-09-14T13:01
партия роста
лдпр
кпрф
владимир путин
единый день голосования — 2020
вениамин кондратьев
краснодарский край
политика
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<strong>КРАСНОДАР, 14 сен – РИА Новости.</strong> Действующий губернатор Кубани <a href="http://ria.ru/person_Veniamin_Kondratev/" target="_blank" data-auto="true">Вениамин Кондратьев</a> по итогам обработки 100% протоколов побеждает на выборах на пост главы региона с 82,97 % голосов, сообщает избирательная комиссия <a href="http://ria.ru/location_Krasnodarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Краснодарского края</a>.В воскресенье в единый день голосования жители Кубани выбирали губернатора региона. В выборах участвовали пять кандидатов: Кондратьев от "<a href="http://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Единой России</a>", Александр Сафронов от <a href="http://ria.ru/organization_KPRF/" target="_blank" data-auto="true">КПРФ</a>, Иван Тутушкин от <a href="http://ria.ru/organization_LDPR/" target="_blank" data-auto="true">ЛДПР</a>, Денис Хмелевской от "<a href="http://ria.ru/organization_Spravedlivaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Справедливой России</a>" и Олег Лугин от <a href="http://ria.ru/organization_Partija_rosta/" target="_blank" data-auto="true">Партии роста</a>. В связи с ситуацией вокруг коронавируса впервые жители края имели возможность проголосовать досрочно – 11-12 сентября."Обработано протоколов - 100%... Суммарные данные. 1. Кондратьев В.И. – 82,97%. 2. Сафронов А.М. – 8,21%. 3. Тутушкин И.Г. – 4,36%. 4. Хмелевской Д.Л. – 1,86%. 5. Лугин О.Ф. – 1,62%... Приняло участие – 68,69%" - сообщается на интерактивной карте крайизбиркома.Кондратьеву 50 лет, он работал в администрации Краснодарского края с 1995 года, пройдя путь от специалиста юротдела коммерческой организации до вице-губернатора региона. В 2014 году политик перешел на работу в управление делами президента РФ, в марте 2015 года был назначен заместителем управляющего делами президента РФ. В апреле 2015 года он был назначен врио губернатора Краснодарского края.В сентябре 2015 года Кондратьев победил на выборах главы региона, набрав 83,64% голосов при явке 46,04%. В конце мая текущего года президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> сообщил, что поддержит Кондратьева, если тот будет баллотироваться на следующий срок, отметив при этом, что окончательное решение по данному вопросу остаётся за жителями края.
https://ria.ru/20200914/vybory-1577205221.html
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краснодарский край
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партия роста, лдпр, кпрф, владимир путин, вениамин кондратьев, краснодарский край, политика

Кондратьев победил на выборах губернатора Краснодарского края

12:56 14.09.2020 (обновлено: 13:01 14.09.2020)
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© РИА Новости / Фотохост sco-russia2020.ru / Перейти в фотобанкВениамин Кондратьев
Вениамин Кондратьев - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© РИА Новости / Фотохост sco-russia2020.ru
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Вениамин Кондратьев. Архивное фото
КРАСНОДАР, 14 сен – РИА Новости. Действующий губернатор Кубани Вениамин Кондратьев по итогам обработки 100% протоколов побеждает на выборах на пост главы региона с 82,97 % голосов, сообщает избирательная комиссия Краснодарского края.
В воскресенье в единый день голосования жители Кубани выбирали губернатора региона. В выборах участвовали пять кандидатов: Кондратьев от "Единой России", Александр Сафронов от КПРФ, Иван Тутушкин от ЛДПР, Денис Хмелевской от "Справедливой России" и Олег Лугин от Партии роста. В связи с ситуацией вокруг коронавируса впервые жители края имели возможность проголосовать досрочно – 11-12 сентября.
"Обработано протоколов - 100%... Суммарные данные. 1. Кондратьев В.И. – 82,97%. 2. Сафронов А.М. – 8,21%. 3. Тутушкин И.Г. – 4,36%. 4. Хмелевской Д.Л. – 1,86%. 5. Лугин О.Ф. – 1,62%... Приняло участие – 68,69%" - сообщается на интерактивной карте крайизбиркома.
Кондратьеву 50 лет, он работал в администрации Краснодарского края с 1995 года, пройдя путь от специалиста юротдела коммерческой организации до вице-губернатора региона. В 2014 году политик перешел на работу в управление делами президента РФ, в марте 2015 года был назначен заместителем управляющего делами президента РФ. В апреле 2015 года он был назначен врио губернатора Краснодарского края.
В сентябре 2015 года Кондратьев победил на выборах главы региона, набрав 83,64% голосов при явке 46,04%. В конце мая текущего года президент РФ Владимир Путин сообщил, что поддержит Кондратьева, если тот будет баллотироваться на следующий срок, отметив при этом, что окончательное решение по данному вопросу остаётся за жителями края.
Владислав Шапша - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
Вчера, 12:31Единый день голосования — 2020
Шапша победил на выборах губернатора Калужской области
6310242
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Единый день голосования — 2020Партия РостаЛДПРКПРФВладимир ПутинВениамин КондратьевКраснодарский крайПолитика
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