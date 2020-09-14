https://ria.ru/20200914/vybory-1577206947.html

Кондратьев победил на выборах губернатора Краснодарского края

Действующий губернатор Кубани Вениамин Кондратьев по итогам обработки 100% протоколов побеждает на выборах на пост главы региона с 82,97 % голосов, сообщает... РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T12:56

2020-09-14T12:56

2020-09-14T13:01

партия роста

лдпр

кпрф

владимир путин

единый день голосования — 2020

вениамин кондратьев

краснодарский край

политика

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<strong>КРАСНОДАР, 14 сен – РИА Новости.</strong> Действующий губернатор Кубани <a href="http://ria.ru/person_Veniamin_Kondratev/" target="_blank" data-auto="true">Вениамин Кондратьев</a> по итогам обработки 100% протоколов побеждает на выборах на пост главы региона с 82,97 % голосов, сообщает избирательная комиссия <a href="http://ria.ru/location_Krasnodarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Краснодарского края</a>.В воскресенье в единый день голосования жители Кубани выбирали губернатора региона. В выборах участвовали пять кандидатов: Кондратьев от "<a href="http://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Единой России</a>", Александр Сафронов от <a href="http://ria.ru/organization_KPRF/" target="_blank" data-auto="true">КПРФ</a>, Иван Тутушкин от <a href="http://ria.ru/organization_LDPR/" target="_blank" data-auto="true">ЛДПР</a>, Денис Хмелевской от "<a href="http://ria.ru/organization_Spravedlivaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Справедливой России</a>" и Олег Лугин от <a href="http://ria.ru/organization_Partija_rosta/" target="_blank" data-auto="true">Партии роста</a>. В связи с ситуацией вокруг коронавируса впервые жители края имели возможность проголосовать досрочно – 11-12 сентября."Обработано протоколов - 100%... Суммарные данные. 1. Кондратьев В.И. – 82,97%. 2. Сафронов А.М. – 8,21%. 3. Тутушкин И.Г. – 4,36%. 4. Хмелевской Д.Л. – 1,86%. 5. Лугин О.Ф. – 1,62%... Приняло участие – 68,69%" - сообщается на интерактивной карте крайизбиркома.Кондратьеву 50 лет, он работал в администрации Краснодарского края с 1995 года, пройдя путь от специалиста юротдела коммерческой организации до вице-губернатора региона. В 2014 году политик перешел на работу в управление делами президента РФ, в марте 2015 года был назначен заместителем управляющего делами президента РФ. В апреле 2015 года он был назначен врио губернатора Краснодарского края.В сентябре 2015 года Кондратьев победил на выборах главы региона, набрав 83,64% голосов при явке 46,04%. В конце мая текущего года президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> сообщил, что поддержит Кондратьева, если тот будет баллотироваться на следующий срок, отметив при этом, что окончательное решение по данному вопросу остаётся за жителями края.

https://ria.ru/20200914/vybory-1577205221.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

партия роста, лдпр, кпрф, владимир путин, вениамин кондратьев, краснодарский край, политика