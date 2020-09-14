https://ria.ru/20200914/vybory-1577204774.html

На довыборах депутатов Госдумы мандаты получили представители двух партий

Представители партий "Единая Россия" и "Справедливая Россия" получили мандаты на довыборах депутатов Госдумы, заявила глава ЦИК Элла Памфилова. РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T12:26

2020-09-14T12:26

2020-09-14T13:00

справедливая россия

республика татарстан (татарстан)

ярославская область

санкт-петербург

единый день голосования — 2020

элла памфилова

госдума рф

единая россия

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0d/1577165109_0:265:3169:2048_1400x0_80_0_0_757d59c1023003d9298fd339115b5042.jpg

<strong>МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.</strong> Представители партий "<a href="http://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Единая Россия</a>" и "<a href="http://ria.ru/organization_Spravedlivaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Справедливая Россия</a>" получили мандаты на довыборах депутатов <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a>, заявила глава ЦИК <a href="http://ria.ru/person_EHlla_Pamfilova/" target="_blank" data-auto="true">Элла Памфилова</a>."Дополнительные выборы депутатов Государственной думы. Мандаты получили представители двух политических партий. "Единая Россия" в <a href="http://ria.ru/location_Tatarstan/" target="_blank" data-auto="true">Республике Татарстан</a>, Курской и <a href="http://ria.ru/location_JAroslavskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ярославской областях</a> и "Справедливая Россия" в Пензенской области", - сказала Памфилова на брифинге в ЦИК.В единый день голосования 13 сентября состоялось свыше девяти тысяч избирательных кампаний всех уровней в 83 субъектах (кроме Кабардино-Балкарии и <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурга</a>). Были замещены более 78 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей. По решению ЦИК досрочное голосование проходило в течение двух предшествующих дней, 11 и 12 сентября.

https://ria.ru/20200914/vybory-1577207047.html

республика татарстан (татарстан)

ярославская область

санкт-петербург

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

справедливая россия, республика татарстан (татарстан), ярославская область, санкт-петербург, элла памфилова, госдума рф, единая россия, политика