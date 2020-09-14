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Досрочное голосование на избирательном участке в Краснодаре
Единый день голосования — 2020
https://ria.ru/20200914/vybory-1577204774.html
На довыборах депутатов Госдумы мандаты получили представители двух партий
Представители партий "Единая Россия" и "Справедливая Россия" получили мандаты на довыборах депутатов Госдумы, заявила глава ЦИК Элла Памфилова. РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T12:26
2020-09-14T13:00
справедливая россия
республика татарстан (татарстан)
ярославская область
санкт-петербург
единый день голосования — 2020
элла памфилова
госдума рф
единая россия
политика
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<strong>МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.</strong> Представители партий "<a href="http://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Единая Россия</a>" и "<a href="http://ria.ru/organization_Spravedlivaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Справедливая Россия</a>" получили мандаты на довыборах депутатов <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a>, заявила глава ЦИК <a href="http://ria.ru/person_EHlla_Pamfilova/" target="_blank" data-auto="true">Элла Памфилова</a>."Дополнительные выборы депутатов Государственной думы. Мандаты получили представители двух политических партий. "Единая Россия" в <a href="http://ria.ru/location_Tatarstan/" target="_blank" data-auto="true">Республике Татарстан</a>, Курской и <a href="http://ria.ru/location_JAroslavskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ярославской областях</a> и "Справедливая Россия" в Пензенской области", - сказала Памфилова на брифинге в ЦИК.В единый день голосования 13 сентября состоялось свыше девяти тысяч избирательных кампаний всех уровней в 83 субъектах (кроме Кабардино-Балкарии и <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурга</a>). Были замещены более 78 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей. По решению ЦИК досрочное голосование проходило в течение двух предшествующих дней, 11 и 12 сентября.
https://ria.ru/20200914/vybory-1577207047.html
республика татарстан (татарстан)
ярославская область
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справедливая россия, республика татарстан (татарстан), ярославская область, санкт-петербург, элла памфилова, госдума рф, единая россия, политика

На довыборах депутатов Госдумы мандаты получили представители двух партий

12:26 14.09.2020 (обновлено: 13:00 14.09.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВ информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ
В информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
В информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Представители партий "Единая Россия" и "Справедливая Россия" получили мандаты на довыборах депутатов Госдумы, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.
"Дополнительные выборы депутатов Государственной думы. Мандаты получили представители двух политических партий. "Единая Россия" в Республике Татарстан, Курской и Ярославской областях и "Справедливая Россия" в Пензенской области", - сказала Памфилова на брифинге в ЦИК.
В единый день голосования 13 сентября состоялось свыше девяти тысяч избирательных кампаний всех уровней в 83 субъектах (кроме Кабардино-Балкарии и Санкт-Петербурга). Были замещены более 78 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей. По решению ЦИК досрочное голосование проходило в течение двух предшествующих дней, 11 и 12 сентября.
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
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Единый день голосования — 2020Справедливая РоссияРеспублика Татарстан (Татарстан)Ярославская областьСанкт-ПетербургЭлла ПамфиловаГосдума РФЕдиная РоссияПолитика
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