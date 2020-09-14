https://ria.ru/20200914/vybory-1577196468.html

Кобзев лидирует на выборах главы Иркутской области

После подсчета 98,81% протоколов на выборах губернатора Иркутской области Игорь Кобзев набрал 60,7% голосов избирателей, сообщил журналистам председатель... РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T10:16

2020-09-14T10:16

2020-09-14T10:16

михаил щапов

игорь кобзев

лдпр

кпрф

кпсс

ангарск

черемхово

иркутская область

политика

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<strong>ИРКУТСК, 14 сен – РИА Новости.</strong> После подсчета 98,81% протоколов на выборах губернатора Иркутской области <a href="http://ria.ru/person_Igor_Kobzev/" target="_blank" data-auto="true">Игорь Кобзев</a> набрал 60,7% голосов избирателей, сообщил журналистам председатель облизбиркома Илья Дмитриев."Предварительные итоги голосования при подсчете 98,81% протоколов: Игорь Кобзев (самовыдвижение) – 60,7%, <a href="http://ria.ru/person_-mikhail-schapov/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Щапов</a> (<a href="http://ria.ru/organization_KPRF/" target="_blank" data-auto="true">КПРФ</a>) – 25,59%, Геннадий Щадов (<a href="http://ria.ru/organization_KPSS/" target="_blank" data-auto="true">КПСС)</a> – 4,34%, Лариса Егорова ("<a href="http://ria.ru/organization_Spravedlivaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Справедливая Россия</a>") – 4,14% и Андрей Духовников (<a href="http://ria.ru/organization_LDPR/" target="_blank" data-auto="true">ЛДПР</a>) – 2,6%", - сказал Дмитриев.Щапов утром в понедельник провел пресс-конференцию. Комментируя результаты выборов, кандидат от КПРФ отметил, что их главное значение в том, что "у жителей региона был выбор, были разные позиции, было между чем выбирать".Голосование на выборах в <a href="http://ria.ru/location_Irkutskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Иркутской области</a> проходило 11-13 сентября. Проведением выборов занимались 1927 участковых комиссий. Помимо главы региона избирались 12 мэров, 35 глав и 323 депутата муниципальных дум. Выборы мэров проходили в <a href="http://ria.ru/location_Angarsk/" target="_blank" data-auto="true">Ангарске</a>, <a href="http://ria.ru/location_Svirsk/" target="_blank" data-auto="true">Свирске</a>, <a href="http://ria.ru/location_CHeremkhovo/" target="_blank" data-auto="true">Черемхово</a>, и девяти районах - Братском, Заларинском, Зиминском, Иркутском, Качугском, Мамско-Чуйском, Нижнеилимском, Усть-Кутском и Чунском. По данным на 1 июля 2020 года, в Иркутской области зарегистрировано 1 857 646 избирателей.

https://ria.ru/20200914/vybory-1577195311.html

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ангарск

черемхово

иркутская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил щапов, игорь кобзев, лдпр, кпрф, кпсс, ангарск, черемхово, иркутская область, политика