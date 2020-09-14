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Николаев лидирует на выборах главы Чувашии
Врио главы Чувашии Олег Николаев лидирует на выборах главы Чувашии с 75,64% голосов после обработки почти 98,97% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК. РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T09:40
2020-09-14T09:40
олег николаев (политик)
кпрф
госдума рф
михаил игнатьев
владимир путин
патриоты россии
политика
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<strong>МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.</strong> Врио главы Чувашии <a href="http://ria.ru/person_oleg-nikolaev-politik/" target="_blank" data-auto="true">Олег Николаев</a> лидирует на выборах главы Чувашии с 75,64% голосов после обработки почти 98,97% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК.Как следует из данных комиссии, Николаев набрал 75,64%, Александр Андреев (<a href="http://ria.ru/organization_KPRF/" target="_blank" data-auto="true">КПРФ</a>) - 10,27%, Константин Степанов (<a href="http://ria.ru/organization_LDPR/" target="_blank" data-auto="true">ЛДПР</a>) – 5,5%, Николай Степанов (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость) - 3,53% голосов, Сергей Матвеев ("<a href="http://ria.ru/organization_Patrioty_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">Патриоты России</a>") – 2,12%.На выборах главы Чувашии в 2015 году победил <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Ignatev/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Игнатьев</a>, набравший 65,4% голосов избирателей, за Олега Николаева, занявшего второе место, тогда проголосовали 14,73%.Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> 29 января 2020 года отрешил руководителя республики Михаила Игнатьева от должности в связи с утратой доверия, исполняющим обязанности был назначен депутат <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> от партии "<a href="http://ria.ru/organization_Spravedlivaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Справедливая Россия</a>" Олег Николаев.
https://ria.ru/20200914/vybory-1577194634.html
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олег николаев (политик), кпрф, госдума рф, михаил игнатьев, владимир путин, патриоты россии, политика

Николаев лидирует на выборах главы Чувашии

09:40 14.09.2020
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© Фото : официальный сайт Олега НиколаеваВрио главы Чувашии Олег Николаев
Врио главы Чувашии Олег Николаев - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© Фото : официальный сайт Олега Николаева
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Врио главы Чувашии Олег Николаев лидирует на выборах главы Чувашии с 75,64% голосов после обработки почти 98,97% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК.
Как следует из данных комиссии, Николаев набрал 75,64%, Александр Андреев (КПРФ) - 10,27%, Константин Степанов (ЛДПР) – 5,5%, Николай Степанов (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость) - 3,53% голосов, Сергей Матвеев ("Патриоты России") – 2,12%.
На выборах главы Чувашии в 2015 году победил Михаил Игнатьев, набравший 65,4% голосов избирателей, за Олега Николаева, занявшего второе место, тогда проголосовали 14,73%.
Президент РФ Владимир Путин 29 января 2020 года отрешил руководителя республики Михаила Игнатьева от должности в связи с утратой доверия, исполняющим обязанности был назначен депутат Госдумы от партии "Справедливая Россия" Олег Николаев.
Александр Дрозденко - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
Вчера, 09:36Единый день голосования — 2020
Дрозденко лидирует на выборах главы Ленинградской области
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Олег Николаев (политик)КПРФГосдума РФМихаил ИгнатьевВладимир ПутинПатриоты РоссииПолитика
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