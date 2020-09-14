https://ria.ru/20200914/vybory-1577194872.html

Николаев лидирует на выборах главы Чувашии

Врио главы Чувашии Олег Николаев лидирует на выборах главы Чувашии с 75,64% голосов после обработки почти 98,97% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК. РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T09:40

2020-09-14T09:40

2020-09-14T09:40

олег николаев (политик)

кпрф

госдума рф

михаил игнатьев

владимир путин

патриоты россии

политика

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<strong>МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.</strong> Врио главы Чувашии <a href="http://ria.ru/person_oleg-nikolaev-politik/" target="_blank" data-auto="true">Олег Николаев</a> лидирует на выборах главы Чувашии с 75,64% голосов после обработки почти 98,97% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК.Как следует из данных комиссии, Николаев набрал 75,64%, Александр Андреев (<a href="http://ria.ru/organization_KPRF/" target="_blank" data-auto="true">КПРФ</a>) - 10,27%, Константин Степанов (<a href="http://ria.ru/organization_LDPR/" target="_blank" data-auto="true">ЛДПР</a>) – 5,5%, Николай Степанов (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость) - 3,53% голосов, Сергей Матвеев ("<a href="http://ria.ru/organization_Patrioty_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">Патриоты России</a>") – 2,12%.На выборах главы Чувашии в 2015 году победил <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Ignatev/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Игнатьев</a>, набравший 65,4% голосов избирателей, за Олега Николаева, занявшего второе место, тогда проголосовали 14,73%.Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> 29 января 2020 года отрешил руководителя республики Михаила Игнатьева от должности в связи с утратой доверия, исполняющим обязанности был назначен депутат <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> от партии "<a href="http://ria.ru/organization_Spravedlivaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Справедливая Россия</a>" Олег Николаев.

https://ria.ru/20200914/vybory-1577194634.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

олег николаев (политик), кпрф, госдума рф, михаил игнатьев, владимир путин, патриоты россии, политика