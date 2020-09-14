https://ria.ru/20200914/vybory-1577194634.html
Дрозденко лидирует на выборах главы Ленинградской области
Александр Дрозденко набирает 83,61% голосов на выборах губернатора Ленинградской области после обработки 99,90% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК. РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T09:36
2020-09-14T09:36
2020-09-14T09:36
единый день голосования — 2020
александр дрозденко
лдпр
справедливая россия
единая россия
ленинградская область
политика
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<strong>МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Drozdenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Дрозденко</a> набирает 83,61% голосов на выборах губернатора <a href="http://ria.ru/location_Leningradskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ленинградской области</a> после обработки 99,90% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК.Обработано 99,90% протоколов. Александр Дрозденко ("<a href="http://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Единая Россия</a>") набирает 83,61% голосов, Александр Габитов ("Гражданская платформа") – 3,06%, Андрей Лебедев (<a href="http://ria.ru/organization_LDPR/" target="_blank" data-auto="true">ЛДПР</a>) - 7,3%, Александр Перминов ("<a href="http://ria.ru/organization_Spravedlivaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Справедливая Россия</a>") – 4,57%.
https://ria.ru/20200914/vybory-1577194566.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр дрозденко, лдпр, справедливая россия, единая россия, ленинградская область, политика