https://ria.ru/20200914/vybory-1577194566.html
Ситников лидирует на выборах главы Костромской области
Действующий губернатор Костромской области Сергей Ситников набирает 64,90% голосов по итогам обработки 94,76% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК. РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T09:34
2020-09-14T09:34
2020-09-14T09:34
единый день голосования — 2020
сергей ситников
лдпр
справедливая россия
госдума рф
костромская область
политика
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<strong>МОСКВА, 14 сен – РИА Новости.</strong> Действующий губернатор <a href="http://ria.ru/location_Kostromskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Костромской области</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sitnikov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Ситников</a> набирает 64,90% голосов по итогам обработки 94,76% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК.На втором месте Валерий Ижицкий от КПРФ с 16,23%, на третьем кандидат от "<a href="http://ria.ru/organization_Spravedlivaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Справедливой России</a>" Александр Плюснин с 7,70% голосов.На пост главы региона претендуют пять кандидатов. Это Ситников, выдвинутый партией "<a href="http://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Единая Россия</a>", депутат Костромской облдумы Александр Плюснин - от "Справедливой России", помощник депутата <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> РФ Руслан Федоров – от <a href="http://ria.ru/organization_LDPR/" target="_blank" data-auto="true">ЛДПР</a>, пенсионер Георгий Тащиев - от "Партии пенсионеров за социальную справедливость", а также представитель КПРФ Валерий Ижицкий.Ситников возглавляет регион с 2012 года. В сентябре истекает срок его полномочий.
https://ria.ru/20200914/razvozhaev-1577193760.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей ситников, лдпр, справедливая россия, госдума рф, костромская область, политика