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Досрочное голосование на избирательном участке в Краснодаре
Единый день голосования — 2020
https://ria.ru/20200914/vybory-1577189937.html
Ситников лидирует на выборах главы Костромской области
Действующий губернатор Костромской области Сергей Ситников набирает 65,47% голосов по итогам обработки 51,72% протоколов, следует из данных электронного табло в РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T05:05
2020-09-14T05:05
единый день голосования — 2020
сергей ситников
костромская область
политика
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<strong>ЯРОСЛАВЛЬ, 14 сен – РИА Новости.</strong> Действующий губернатор <a href="http://ria.ru/location_Kostromskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Костромской области</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sitnikov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Ситников</a> набирает 65,47% голосов по итогам обработки 51,72% протоколов, следует из данных электронного табло в информационном центре облизбиркома.На втором месте Валерий Ижицкий от КПРФ с 16,41%, на третьем кандидат от "<a href="http://ria.ru/organization_Spravedlivaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Справедливой России</a>" Александр Плюснин с 7,20% голосов.Явка, по предварительным данным составила 31,34%.На пост главы региона претендуют пять кандидатов. Это Ситников, выдвинутый партией "<a href="http://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Единая Россия</a>", депутат Костромской облдумы Александр Плюснин - от "Справедливой России", помощник депутата <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> РФ Руслан Федоров – от <a href="http://ria.ru/organization_LDPR/" target="_blank" data-auto="true">ЛДПР</a>, пенсионер Георгий Тащиев - от "Партии пенсионеров за социальную справедливость", а также представитель КПРФ Валерий Ижицкий.Ситников возглавляет регион с 2012 года. В сентябре истекает срок его полномочий.
костромская область
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сергей ситников, костромская область, политика

Ситников лидирует на выборах главы Костромской области

05:05 14.09.2020
4925
© Фото : предоставлено пресс-службой Костромской областиСергей Ситников
Сергей Ситников - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© Фото : предоставлено пресс-службой Костромской области
Сергей Ситников. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 14 сен – РИА Новости. Действующий губернатор Костромской области Сергей Ситников набирает 65,47% голосов по итогам обработки 51,72% протоколов, следует из данных электронного табло в информационном центре облизбиркома.
На втором месте Валерий Ижицкий от КПРФ с 16,41%, на третьем кандидат от "Справедливой России" Александр Плюснин с 7,20% голосов.
Явка, по предварительным данным составила 31,34%.
На пост главы региона претендуют пять кандидатов. Это Ситников, выдвинутый партией "Единая Россия", депутат Костромской облдумы Александр Плюснин - от "Справедливой России", помощник депутата Госдумы РФ Руслан Федоров – от ЛДПР, пенсионер Георгий Тащиев - от "Партии пенсионеров за социальную справедливость", а также представитель КПРФ Валерий Ижицкий.
Ситников возглавляет регион с 2012 года. В сентябре истекает срок его полномочий.
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Единый день голосования — 2020Сергей СитниковКостромская областьПолитика
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