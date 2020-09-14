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Досрочное голосование на избирательном участке в Краснодаре
Единый день голосования — 2020
https://ria.ru/20200914/vybory-1577189602.html
Минниханов лидирует на выборах главы Татарстана
Действующий президент Татарстана Рустам Минниханов лидирует на выборах главы республики, набирая 86,7% голосов избирателей после обработки 50,2% протоколов,... РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T04:21
2020-09-14T04:21
единый день голосования — 2020
рустам минниханов
республика татарстан (татарстан)
политика
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<strong>КАЗАНЬ, 14 сен - РИА Новости.</strong> Действующий президент <a href="https://ria.ru/location_Tatarstan/" target="_blank">Татарстана</a> <a href="http://ria.ru/person_Rustam_Minnikhanov/" target="_blank" data-auto="true">Рустам Минниханов</a> лидирует на выборах главы республики, набирая 86,7% голосов избирателей после обработки 50,2% протоколов, следует из данных, транслируемых телеканалом "<a href="https://live.russia.tv/channel/3" target="_blank">Россия 24</a>".С 11 по 13 сентября в республике прошло голосование на выборах президента Татарстана, депутатов представительных органов муниципальных образований, дополнительных выборах депутата <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> РФ и дополнительных выборах депутата <a href="http://ria.ru/organization_Gossovet_Tatarstana/" target="_blank" data-auto="true">Госсовета Татарстана</a>. За должность главы республики боролись пять кандидатов: Альфред Валиев ("<a href="http://ria.ru/organization_Kommunisty_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">Коммунисты России</a>"), Олег Коробченко ("<a href="http://ria.ru/organization_Partija_rosta/" target="_blank" data-auto="true">Партия Роста</a>"), Рустам Минниханов ("<a href="http://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Единая Россия</a>"), Альмир Михеев ("<a href="http://ria.ru/organization_Spravedlivaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Справедливая Россия</a>"), Владимир Сурчилов (<a href="http://ria.ru/organization_LDPR/" target="_blank" data-auto="true">ЛДПР</a>). В республике 2,94 миллиона избирателей.На выборах президента Татарстана в 2015 году Минниханов набрал 94,4% голосов избирателей при явке 84,2%.
республика татарстан (татарстан)
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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рустам минниханов, республика татарстан (татарстан), политика

Минниханов лидирует на выборах главы Татарстана

04:21 14.09.2020
2082
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкДействующий президент Республики Татарстан Рустам Минниханов во время голосования на избирательном участке №42 в Казани
Действующий президент Республики Татарстан Рустам Минниханов во время голосования на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
КАЗАНЬ, 14 сен - РИА Новости. Действующий президент Татарстана Рустам Минниханов лидирует на выборах главы республики, набирая 86,7% голосов избирателей после обработки 50,2% протоколов, следует из данных, транслируемых телеканалом "Россия 24".
С 11 по 13 сентября в республике прошло голосование на выборах президента Татарстана, депутатов представительных органов муниципальных образований, дополнительных выборах депутата Госдумы РФ и дополнительных выборах депутата Госсовета Татарстана. За должность главы республики боролись пять кандидатов: Альфред Валиев ("Коммунисты России"), Олег Коробченко ("Партия Роста"), Рустам Минниханов ("Единая Россия"), Альмир Михеев ("Справедливая Россия"), Владимир Сурчилов (ЛДПР). В республике 2,94 миллиона избирателей.
На выборах президента Татарстана в 2015 году Минниханов набрал 94,4% голосов избирателей при явке 84,2%.
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Единый день голосования — 2020Рустам МиннихановРеспублика Татарстан (Татарстан)Политика
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