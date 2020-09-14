https://ria.ru/20200914/vybory-1577189602.html

Минниханов лидирует на выборах главы Татарстана

Действующий президент Татарстана Рустам Минниханов лидирует на выборах главы республики, набирая 86,7% голосов избирателей после обработки 50,2% протоколов,... РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T04:21

2020-09-14T04:21

2020-09-14T04:21

единый день голосования — 2020

рустам минниханов

республика татарстан (татарстан)

политика

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<strong>КАЗАНЬ, 14 сен - РИА Новости.</strong> Действующий президент <a href="https://ria.ru/location_Tatarstan/" target="_blank">Татарстана</a> <a href="http://ria.ru/person_Rustam_Minnikhanov/" target="_blank" data-auto="true">Рустам Минниханов</a> лидирует на выборах главы республики, набирая 86,7% голосов избирателей после обработки 50,2% протоколов, следует из данных, транслируемых телеканалом "<a href="https://live.russia.tv/channel/3" target="_blank">Россия 24</a>".С 11 по 13 сентября в республике прошло голосование на выборах президента Татарстана, депутатов представительных органов муниципальных образований, дополнительных выборах депутата <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> РФ и дополнительных выборах депутата <a href="http://ria.ru/organization_Gossovet_Tatarstana/" target="_blank" data-auto="true">Госсовета Татарстана</a>. За должность главы республики боролись пять кандидатов: Альфред Валиев ("<a href="http://ria.ru/organization_Kommunisty_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">Коммунисты России</a>"), Олег Коробченко ("<a href="http://ria.ru/organization_Partija_rosta/" target="_blank" data-auto="true">Партия Роста</a>"), Рустам Минниханов ("<a href="http://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Единая Россия</a>"), Альмир Михеев ("<a href="http://ria.ru/organization_Spravedlivaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Справедливая Россия</a>"), Владимир Сурчилов (<a href="http://ria.ru/organization_LDPR/" target="_blank" data-auto="true">ЛДПР</a>). В республике 2,94 миллиона избирателей.На выборах президента Татарстана в 2015 году Минниханов набрал 94,4% голосов избирателей при явке 84,2%.

республика татарстан (татарстан)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рустам минниханов, республика татарстан (татарстан), политика