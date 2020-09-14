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Богомаз лидирует на выборах главы Брянской области
Действующий глава Брянской области Александр Богомаз лидирует на выборах главы региона с 72,08% голосов после обработки 73,92% протоколов, следует из данных... РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T02:27
2020-09-14T02:27
2020-09-14T02:27
единый день голосования — 2020
александр богомаз
брянская область
политика
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<strong>МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.</strong> Действующий глава <a href="http://ria.ru/location_Brjanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Брянской области</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Bogomaz/" target="_blank" data-auto="true">Александр Богомаз</a> лидирует на выборах главы региона с 72,08% голосов после обработки 73,92% протоколов, следует из данных ЦИК.По данным комиссии, обработано 73,92% протоколов. Богомаз ("<a href="http://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Единая Россия</a>") набирает 72,08%, Андрей Архицкий (<a href="http://ria.ru/organization_KPRF/" target="_blank" data-auto="true">КПРФ</a>) – 9,93%, Дмитрий Корнилов ("Гражданская платформа)" – 4,23%, Сергей Курденко ("<a href="http://ria.ru/organization_Spravedlivaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Справедливая Россия</a>") – 8,12%, Сергей Чернышов (Казачья партия) – 3,90%.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр богомаз, брянская область, политика