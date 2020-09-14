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Досрочное голосование на избирательном участке в Краснодаре
Единый день голосования — 2020
https://ria.ru/20200914/vybory-1577187902.html
Дрозденко лидирует на выборах в Ленобласти
После обработки 60% протоколов со всех избирательных участков на выборах губернатора Ленинградской области лидирует Александр Дрозденко, сообщил председатель... РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T01:17
2020-09-14T01:18
единый день голосования — 2020
александр дрозденко
ленинградская область
политика
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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 сен - РИА Новости. </strong>После обработки 60% протоколов со всех избирательных участков на выборах губернатора <a href="http://ria.ru/location_Leningradskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ленинградской области</a> лидирует <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Drozdenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Дрозденко</a>, сообщил председатель Ленинградской избирательной комиссии Михаил Лебединский."Обработано 60% протоколов от всех участков и по итогам ... Александр Дрозденко набирает 83,35% голосов", - сообщил журналистам Лебединский.Он добавил, что предварительная явка избирателей составила 48,95%, и отметил, что выборы прошли спокойно.Леноблизбирком зарегистрировал в качестве кандидатов на выборы губернатора четырех человек: Александра Дрозденко ("<a href="http://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Единая Россия</a>"), Александра Габитова ("Гражданская платформа"), <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Lebedev/" target="_blank" data-auto="true">Андрея Лебедева</a> (<a href="http://ria.ru/organization_LDPR/" target="_blank" data-auto="true">ЛДПР</a>) и Александра Перминова ("<a href="http://ria.ru/organization_Spravedlivaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Справедливая Россия</a>").
https://ria.ru/20200913/vybory-1577106249.html
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александр дрозденко, ленинградская область, политика

Дрозденко лидирует на выборах в Ленобласти

01:17 14.09.2020 (обновлено: 01:18 14.09.2020)
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© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Лениниградской областиАлександр Дрозденко
Александр Дрозденко - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Лениниградской области
Александр Дрозденко. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 сен - РИА Новости. После обработки 60% протоколов со всех избирательных участков на выборах губернатора Ленинградской области лидирует Александр Дрозденко, сообщил председатель Ленинградской избирательной комиссии Михаил Лебединский.
"Обработано 60% протоколов от всех участков и по итогам ... Александр Дрозденко набирает 83,35% голосов", - сообщил журналистам Лебединский.
Он добавил, что предварительная явка избирателей составила 48,95%, и отметил, что выборы прошли спокойно.
Леноблизбирком зарегистрировал в качестве кандидатов на выборы губернатора четырех человек: Александра Дрозденко ("Единая Россия"), Александра Габитова ("Гражданская платформа"), Андрея Лебедева (ЛДПР) и Александра Перминова ("Справедливая Россия").
Итоги выборов глав регионов России - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
Вчера, 14:00
Итоги выборов глав регионов России
101004
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