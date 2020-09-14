https://ria.ru/20200914/vybory-1577187902.html

Дрозденко лидирует на выборах в Ленобласти

После обработки 60% протоколов со всех избирательных участков на выборах губернатора Ленинградской области лидирует Александр Дрозденко, сообщил председатель... РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T01:17

2020-09-14T01:17

2020-09-14T01:18

единый день голосования — 2020

александр дрозденко

ленинградская область

политика

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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 сен - РИА Новости. </strong>После обработки 60% протоколов со всех избирательных участков на выборах губернатора <a href="http://ria.ru/location_Leningradskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ленинградской области</a> лидирует <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Drozdenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Дрозденко</a>, сообщил председатель Ленинградской избирательной комиссии Михаил Лебединский."Обработано 60% протоколов от всех участков и по итогам ... Александр Дрозденко набирает 83,35% голосов", - сообщил журналистам Лебединский.Он добавил, что предварительная явка избирателей составила 48,95%, и отметил, что выборы прошли спокойно.Леноблизбирком зарегистрировал в качестве кандидатов на выборы губернатора четырех человек: Александра Дрозденко ("<a href="http://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Единая Россия</a>"), Александра Габитова ("Гражданская платформа"), <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Lebedev/" target="_blank" data-auto="true">Андрея Лебедева</a> (<a href="http://ria.ru/organization_LDPR/" target="_blank" data-auto="true">ЛДПР</a>) и Александра Перминова ("<a href="http://ria.ru/organization_Spravedlivaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Справедливая Россия</a>").

https://ria.ru/20200913/vybory-1577106249.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр дрозденко, ленинградская область, политика