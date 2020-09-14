https://ria.ru/20200914/tomsk-1577189406.html

Координатор штаба Навального в Томске проходит в гордуму

Координатор штаба Алексея Навального в Томске Ксения Фадеева проходит на выборах в гордуму, следует из предварительных данных облзбиркома. По партспискам... РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T03:35

2020-09-14T03:35

2020-09-14T03:52

единый день голосования — 2020

алексей навальный

томск

политика

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<strong>НОВОСИБИРСК, 14 сен – РИА Новости.</strong> Координатор штаба <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> в <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томске</a> Ксения Фадеева проходит на выборах в гордуму, следует из предварительных данных облзбиркома. По партспискам побеждает "<a href="http://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Единая Россия</a>".Согласно предварительным данным на сайте городской избирательной комиссии Томска, <a href="http://ria.ru/person_VladislavFadeev/" target="_blank" data-auto="true">Фадеева</a> набрала наибольшее количество голосов из всех кандидатов на семи избирательных участках своего округа из девяти. Ее ближайший конкурент – Наталья Богданова ("Единая Россия")."Я выиграла на 7 участках из 9… ", - написала, в свою очередь, Фадеева в соцсети "ВКонтакте". Она добавила, что также в гордуму проходит ее коллега Андрей Фатеев По данным облизбиркома, Фатеев побеждает на всех шести избирательных участках своего округа №11 (1315 голосов).Горизбирком сообщает, что, по предварительным данным, по партспискам "Единая Россия" побеждает на выборах, набрав 24,47% голосов пришедших на выборы избирателей. КПРФ набирает 17,55% голосов, "Новые люди" – 15,06%, <a href="http://ria.ru/organization_LDPR/" target="_blank" data-auto="true">ЛДПР</a> – 14,43%, "<a href="http://ria.ru/organization_Spravedlivaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Справедливая Россия</a>" – 11,21%, "<a href="http://ria.ru/organization_JAbloko/" target="_blank" data-auto="true">Яблоко</a>" – 9,17%, "<a href="http://ria.ru/organization_Partija_rosta/" target="_blank" data-auto="true">Партия Роста</a>" – 5,33%.Жители Томска 11-13 сентября выбирали депутатов гордумы седьмого созыва. Из общего количества 10 депутатов избиралось по партийным спискам, а 27 – по одномандатным избирательным округам.Навального госпитализировали после пребывания в Томске, ему стало плохо во время полёта рейса Томск-Москва, самолёт экстренно сел в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a>, где его поместили в клинику. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее Навального перевезли самолетом в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>. На прошлой неделе правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлин</a> не информировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ ранее направил заявление сторонников Навального о том, что на Навального якобы покушались, для проверки в западно-сибирское управление. Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.

https://ria.ru/20200715/1574402578.html

https://ria.ru/20200806/1575457914.html

nakιs Kamakιs При ВВП Россия ещё существует и очень не плохо, не смотря на войну объявленную ей Западом, развивается. Навальный, все успехи России сведет к нулю. Единственный путь для страны тот, которым она идет и очень сомнительно, что Навальный сможет, с его психологией вора и коррумпционера, его продолжить. 96

Алексей Беззубенко Молодцы 79

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томск

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей навальный, томск, политика