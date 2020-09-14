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Досрочное голосование на избирательном участке в Краснодаре
Единый день голосования — 2020
https://ria.ru/20200914/tomsk-1577189406.html
Координатор штаба Навального в Томске проходит в гордуму
Координатор штаба Алексея Навального в Томске Ксения Фадеева проходит на выборах в гордуму, следует из предварительных данных облзбиркома. По партспискам... РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T03:35
2020-09-14T03:52
единый день голосования — 2020
алексей навальный
томск
политика
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<strong>НОВОСИБИРСК, 14 сен – РИА Новости.</strong> Координатор штаба <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> в <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томске</a> Ксения Фадеева проходит на выборах в гордуму, следует из предварительных данных облзбиркома. По партспискам побеждает "<a href="http://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Единая Россия</a>".Согласно предварительным данным на сайте городской избирательной комиссии Томска, <a href="http://ria.ru/person_VladislavFadeev/" target="_blank" data-auto="true">Фадеева</a> набрала наибольшее количество голосов из всех кандидатов на семи избирательных участках своего округа из девяти. Ее ближайший конкурент – Наталья Богданова ("Единая Россия")."Я выиграла на 7 участках из 9… ", - написала, в свою очередь, Фадеева в соцсети "ВКонтакте". Она добавила, что также в гордуму проходит ее коллега Андрей Фатеев По данным облизбиркома, Фатеев побеждает на всех шести избирательных участках своего округа №11 (1315 голосов).Горизбирком сообщает, что, по предварительным данным, по партспискам "Единая Россия" побеждает на выборах, набрав 24,47% голосов пришедших на выборы избирателей. КПРФ набирает 17,55% голосов, "Новые люди" – 15,06%, <a href="http://ria.ru/organization_LDPR/" target="_blank" data-auto="true">ЛДПР</a> – 14,43%, "<a href="http://ria.ru/organization_Spravedlivaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Справедливая Россия</a>" – 11,21%, "<a href="http://ria.ru/organization_JAbloko/" target="_blank" data-auto="true">Яблоко</a>" – 9,17%, "<a href="http://ria.ru/organization_Partija_rosta/" target="_blank" data-auto="true">Партия Роста</a>" – 5,33%.Жители Томска 11-13 сентября выбирали депутатов гордумы седьмого созыва. Из общего количества 10 депутатов избиралось по партийным спискам, а 27 – по одномандатным избирательным округам.Навального госпитализировали после пребывания в Томске, ему стало плохо во время полёта рейса Томск-Москва, самолёт экстренно сел в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a>, где его поместили в клинику. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее Навального перевезли самолетом в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>. На прошлой неделе правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлин</a> не информировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ ранее направил заявление сторонников Навального о том, что на Навального якобы покушались, для проверки в западно-сибирское управление. Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.
https://ria.ru/20200715/1574402578.html
https://ria.ru/20200806/1575457914.html
При ВВП Россия ещё существует и очень не плохо, не смотря на войну объявленную ей Западом, развивается. Навальный, все успехи России сведет к нулю. Единственный путь для страны тот, которым она идет и очень сомнительно, что Навальный сможет, с его психологией вора и коррумпционера, его продолжить.
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Молодцы
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томск
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алексей навальный, томск, политика

Координатор штаба Навального в Томске проходит в гордуму

03:35 14.09.2020 (обновлено: 03:52 14.09.2020)
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© РИА Новости / Яков АндреевТомск
Томск - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© РИА Новости / Яков Андреев
Томск. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 14 сен – РИА Новости. Координатор штаба Алексея Навального в Томске Ксения Фадеева проходит на выборах в гордуму, следует из предварительных данных облзбиркома. По партспискам побеждает "Единая Россия".
Согласно предварительным данным на сайте городской избирательной комиссии Томска, Фадеева набрала наибольшее количество голосов из всех кандидатов на семи избирательных участках своего округа из девяти. Ее ближайший конкурент – Наталья Богданова ("Единая Россия").
"Я выиграла на 7 участках из 9… ", - написала, в свою очередь, Фадеева в соцсети "ВКонтакте". Она добавила, что также в гордуму проходит ее коллега Андрей Фатеев По данным облизбиркома, Фатеев побеждает на всех шести избирательных участках своего округа №11 (1315 голосов).
Горизбирком сообщает, что, по предварительным данным, по партспискам "Единая Россия" побеждает на выборах, набрав 24,47% голосов пришедших на выборы избирателей. КПРФ набирает 17,55% голосов, "Новые люди" – 15,06%, ЛДПР – 14,43%, "Справедливая Россия" – 11,21%, "Яблоко" – 9,17%, "Партия Роста" – 5,33%.
Жители Томска 11-13 сентября выбирали депутатов гордумы седьмого созыва. Из общего количества 10 депутатов избиралось по партийным спискам, а 27 – по одномандатным избирательным округам.
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Навального госпитализировали после пребывания в Томске, ему стало плохо во время полёта рейса Томск-Москва, самолёт экстренно сел в Омске, где его поместили в клинику. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее Навального перевезли самолетом в Германию. На прошлой неделе правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. СК РФ ранее направил заявление сторонников Навального о том, что на Навального якобы покушались, для проверки в западно-сибирское управление. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.
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Единый день голосования — 2020Алексей НавальныйТомскПолитика
Популярные комментарии
При ВВП Россия ещё существует и очень не плохо, не смотря на войну объявленную ей Западом, развивается. Навальный, все успехи России сведет к нулю. Единственный путь для страны тот, которым она идет и очень сомнительно, что Навальный сможет, с его психологией вора и коррумпционера, его продолжить.
14 сентября, 05:42
nakιs Kamakιsnakιs Kamakιs
60200017
Молодцы
14 сентября, 05:17
Алексей БеззубенкоАлексей Беззубенко
17000359
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