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https://ria.ru/20200914/suga-1577197260.html
Эксперт рассказал, изменятся ли отношения Москвы и Токио после ухода Абэ
С приходом нового премьера Японии Ёсихидэ Суги вряд ли стоит ожидать отката в отношениях Токио и Москвы, при этом бывший премьер Синдзо Абэ может остаться... РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T10:34
2020-09-14T11:25
россия
ёсихидэ суга
синдзо абэ
япония
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<strong>МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.</strong> С приходом нового премьера Японии <a href="http://ria.ru/person_JOsikhideh_Suga/" target="_blank" data-auto="true">Ёсихидэ Суги</a> вряд ли стоит ожидать отката в отношениях Токио и Москвы, при этом бывший премьер <a href="http://ria.ru/person_Sindzo_Abeh/" target="_blank" data-auto="true">Синдзо Абэ</a> может остаться теневым руководителем внешней политики страны, считает экс-посол РФ в Токио <a href="http://ria.ru/person_AleksandrPanov/" target="_blank" data-auto="true">Александр Панов</a>, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН.По итогам состоявшегося в понедельник голосования лидером правящей в Японии Либерально демократической партии (ЛДП), который вскоре станет премьер-министром страны, избран генеральный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга. Он набрал 377 голосов, его соперники - экс-министр обороны Сигэру Исиба и бывший министр иностранных дел Японии <a href="http://ria.ru/person_Fumio_Kisida/" target="_blank" data-auto="true">Фумио Кисида</a> - соответственно получили 68 и 89 голосов. Суга заявил, что намерен "унаследовать и развивать" политический курс своего предшественника на данном посту Синдзо Абэ.Внешняя политика и РФ"Что касается внешней политики, то здесь и японские аналитики считают, что, хотя Абэ и ушел, но останется таким теневым руководителем внешней политики, потому что сейчас особенно у него отличные отношения (с президентом США Дональдом) Трампом, он наладил отношения (с председателем КНР) <a href="http://ria.ru/person_Si_Czinpin/" target="_blank" data-auto="true">Си Цзиньпином</a>, у него блестящие отношения с (президентом РФ Владимиром) <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Путиным</a>. Конечно, это тот капитал, который постарается использовать и Суга. Но ему еще предстоит все вопросы внешней политики урегулировать, а Абэ, как считается, будет встречаться с лидерами других стран и останется рупором японской внешней политики", - сказал Панов РИА Новости.Как отметил эксперт, если Абэ продолжит руководить внешней политикой, то можно ожидать, "что какого-то отката в наших отношениях с <a href="http://ria.ru/location_Japan/" target="_blank" data-auto="true">Японией</a> не будет". По его словам, отношения Токио и Москвы сейчас находятся в достаточно продвинутом, хорошем состоянии.Как пояснил Панов, Суга никогда особо во внешнеполитические дела не вникал, а когда премьером был Абэ, то Абэ полностью держал в своих руках внешнюю политику."Хотя, конечно, Суга, что касается внутренних вопросов, он и сам говорил, что практически участвовал во всех решениях, которые касались внутренней политики. Он сказал, что будет продолжать тот курс в экономике, который проводил Абэ", - добавил экс-дипломат.Мирный договорПо словам Панова, при Абэ заинтересованность в развитии отношений с Москвой была большая, хочется надеяться, что этот курс продолжится. Касаясь мирного договора между двумя странами, экс-посол отметил, что говорить о судьбе договора трудно, поскольку информация о их ходе от Москвы и Токио почти не поступает."Вопрос о мирном договоре остается. Здесь очень трудно сказать, поскольку информация о том, как идут переговоры, практически нет. Ни одна из сторон особо не раскрывает свои позиции. Можно предположить, что остаются расхождения. ...Придет новый премьер, будет более ясно", - добавил он.На 16 сентября на внеочередной сессии парламента намечено голосование по кандидатуре премьер-министра, который сменит уходящего в отставку по состоянию здоровья Синдзо Абэ. Пользуясь большинством голосов в парламенте у правящей коалиции ЛДП и партии Комэйто, Ёсихидэ Суга одержит ожидаемую победу и возглавит будущее правительство Японии.Бывший японский премьер Синдзо Абэ – рекордсмен по продолжительности пребывания на посту премьер-министра Японии. Он был избран главой правительства в 2012 году, и 24 августа 2020 года его срок на этой должности превысил 2799 дней. Однако в пятницу Абэ официально передал прошение об отставке. Как сообщает агентство Киодо, такое решение он принял в связи с необходимостью пройти лечение из-за обострения язвенного колита.
https://radiosputnik.ria.ru/20200912/yaponiya-1577130501.html
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россия, ёсихидэ суга, синдзо абэ, япония

Эксперт рассказал, изменятся ли отношения Москвы и Токио после ухода Абэ

10:34 14.09.2020 (обновлено: 11:25 14.09.2020)
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© REUTERS / Eugene HoshikoПремьер-министр Японии Синдзо Абэ Ёсихидэ Суга, избранный лидером правящей в Японии партии
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ Ёсихидэ Суга, избранный лидером правящей в Японии партии - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© REUTERS / Eugene Hoshiko
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. С приходом нового премьера Японии Ёсихидэ Суги вряд ли стоит ожидать отката в отношениях Токио и Москвы, при этом бывший премьер Синдзо Абэ может остаться теневым руководителем внешней политики страны, считает экс-посол РФ в Токио Александр Панов, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН.
По итогам состоявшегося в понедельник голосования лидером правящей в Японии Либерально демократической партии (ЛДП), который вскоре станет премьер-министром страны, избран генеральный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга. Он набрал 377 голосов, его соперники - экс-министр обороны Сигэру Исиба и бывший министр иностранных дел Японии Фумио Кисида - соответственно получили 68 и 89 голосов. Суга заявил, что намерен "унаследовать и развивать" политический курс своего предшественника на данном посту Синдзо Абэ.

Внешняя политика и РФ

"Что касается внешней политики, то здесь и японские аналитики считают, что, хотя Абэ и ушел, но останется таким теневым руководителем внешней политики, потому что сейчас особенно у него отличные отношения (с президентом США Дональдом) Трампом, он наладил отношения (с председателем КНР) Си Цзиньпином, у него блестящие отношения с (президентом РФ Владимиром) Путиным. Конечно, это тот капитал, который постарается использовать и Суга. Но ему еще предстоит все вопросы внешней политики урегулировать, а Абэ, как считается, будет встречаться с лидерами других стран и останется рупором японской внешней политики", - сказал Панов РИА Новости.
Генеральный секретарь Кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга - РИА Новости, 1920, 12.09.2020
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Кандидат на пост премьера Японии назвал союз с США "стержнем" политики
Как отметил эксперт, если Абэ продолжит руководить внешней политикой, то можно ожидать, "что какого-то отката в наших отношениях с Японией не будет". По его словам, отношения Токио и Москвы сейчас находятся в достаточно продвинутом, хорошем состоянии.
Как пояснил Панов, Суга никогда особо во внешнеполитические дела не вникал, а когда премьером был Абэ, то Абэ полностью держал в своих руках внешнюю политику.
"Хотя, конечно, Суга, что касается внутренних вопросов, он и сам говорил, что практически участвовал во всех решениях, которые касались внутренней политики. Он сказал, что будет продолжать тот курс в экономике, который проводил Абэ", - добавил экс-дипломат.

Мирный договор

По словам Панова, при Абэ заинтересованность в развитии отношений с Москвой была большая, хочется надеяться, что этот курс продолжится. Касаясь мирного договора между двумя странами, экс-посол отметил, что говорить о судьбе договора трудно, поскольку информация о их ходе от Москвы и Токио почти не поступает.
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"Вопрос о мирном договоре остается. Здесь очень трудно сказать, поскольку информация о том, как идут переговоры, практически нет. Ни одна из сторон особо не раскрывает свои позиции. Можно предположить, что остаются расхождения. ...Придет новый премьер, будет более ясно", - добавил он.
На 16 сентября на внеочередной сессии парламента намечено голосование по кандидатуре премьер-министра, который сменит уходящего в отставку по состоянию здоровья Синдзо Абэ. Пользуясь большинством голосов в парламенте у правящей коалиции ЛДП и партии Комэйто, Ёсихидэ Суга одержит ожидаемую победу и возглавит будущее правительство Японии.
Бывший японский премьер Синдзо Абэ – рекордсмен по продолжительности пребывания на посту премьер-министра Японии. Он был избран главой правительства в 2012 году, и 24 августа 2020 года его срок на этой должности превысил 2799 дней. Однако в пятницу Абэ официально передал прошение об отставке. Как сообщает агентство Киодо, такое решение он принял в связи с необходимостью пройти лечение из-за обострения язвенного колита.
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РоссияЁсихидэ СугаСиндзо АбэЯпония
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