https://ria.ru/20200914/seibert-1577236018.html

В кабмине Германии ушли от ответа на вопрос о спутнице Навального

Представитель немецкого правительства Штефен Зайберт отказался отвечать на вопрос корреспондента RT Deutsch о спутнице Алексея Навального Марии Певчих, которая... РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T20:45

2020-09-14T20:45

2020-09-14T21:53

госпитализация алексея навального

россия

штеффен зайберт

алексей навальный

германия

в мире

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<strong>МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. </strong>Представитель немецкого правительства Штефен Зайберт отказался отвечать на вопрос корреспондента <a href="https://t.me/rt_russian/44878" target="_blank" rel="nofollow noopener">RT Deutsch</a> о спутнице <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> Марии Певчих, которая не дала в России показания по инциденту с блогером и улетела в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>. Журналист RT Deutsch спросил у Зайберта, что думают в кабмине страны о ситуации с Певчих. "Как вы расцениваете это, скажем так, бегство от опроса российскими следователями в рамках предварительных следственных действий?" — поинтересовался репортер. Зайберт в ответ на это заявил, что ему "нечего сказать". Репортер, в свою очередь, указал, что Германия должна дать оценку действиям женщины, которая "активно избегала допроса" российским следствием. Журналист подчеркнул, что остальные пять сторонников Навального дали показания и только Певчих улетела из страны. "На данный момент гражданам России не очень-то просто взять и полететь в Германию. Имело ли место какое-либо особое разрешение, в силу коего Мария Певчих въехала на территорию Германии?" — спросил корреспондент RT Deutsch. В ответ на это пресс-секретарь МВД Бьорн Грюневальдер также отказался от комментариев. "Я не знаком с этим делом и высказываться по нему не буду", — заявил он. Мария Певчих сопровождала Алексея Навального во время поездки по Сибири. После инцидента на борту самолета из <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омска</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> женщина уклонилась от дачи показаний полиции, а 22 августа вылетела в Германию. Госпитализация НавальногоНавального госпитализировали 20 августа в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете, который следовал рейсом из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a> в Москву. Омские врачи, обследовав пациента, назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, что вызвало резкое изменение уровня сахара в крови. Что стало причиной такого состояния, пока не ясно, но каких-либо ядов в крови и моче Навального найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank">Германию</a>. После этого правительство ФРГ со ссылкой на военных медиков заявило, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже власти Германии сообщили, что эти выводы были подтверждены лабораториями <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank">Швеции</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank">Франции</a>, в ОЗХО параллельно по запросу <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank">Берлина</a> осуществляется свое исследование.В Кремле заявляли, что Берлин не информировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москву</a> о своих выводах. Пресс-секретарь президента <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/">Дмитрий Песков</a> отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, а если наличие отравляющего вещества подтвердится, то следствие откроют и де-юре.Как сообщила немецкая клиника Charite, где лечится Навальный, пациенту стало лучше, он вышел из искусственной комы, может дышать без аппарата ИВЛ и уже встает с кровати.

https://ria.ru/20200914/navalnyy-1577224995.html

https://ria.ru/20200914/navalnyy-1577224359.html

https://ria.ru/20200914/navalnyy-1577217974.html

Александр И Ну, этот кабмин! Невинен как девушка...на восьмом месяце:) 49

Мила Юрьева Вот эта "птичка певчая" гражданка Великобритании, между прочим, у них на Новичка уже глаз намётан и рука набита. 38

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россия

германия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, россия, штеффен зайберт, алексей навальный, германия, в мире