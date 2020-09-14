https://ria.ru/20200914/peterburg-1577203692.html

В Петербурге мужчина забрался на крышу Александро-Невской лавры

Мужчина забрался на крышу одного из зданий Александро-Невской лавры в Петербурге, полиция ведет с ним переговоры, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД по... РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T12:11

2020-09-14T12:11

2020-09-14T16:58

гумвд

ленинградская область

санкт-петербург

происшествия

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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 сен – РИА Новости.</strong> Мужчина забрался на крышу одного из зданий Александро-Невской лавры в <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Петербурге</a>, полиция ведет с ним переговоры, сообщил РИА Новости представитель <a href="http://ria.ru/organization_GUMVD/" target="_blank" data-auto="true">ГУМВД</a> по Петербургу и <a href="http://ria.ru/location_Leningradskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ленинградской области</a>."Сотрудники полиции ведут переговоры с мужчиной, который забрался на крышу одного из строений Александро-Невской лавры. По предварительным данным, мужчина находится в неадекватном состоянии, возможно ему потребуется медицинская помощь", - сказал собеседник агентства.Обстоятельства инцидента уточняются.

https://ria.ru/20200211/1564561842.html

3

ленинградская область

санкт-петербург

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гумвд, ленинградская область, санкт-петербург, происшествия