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В Петербурге мужчина забрался на крышу Александро-Невской лавры
Мужчина забрался на крышу одного из зданий Александро-Невской лавры в Петербурге, полиция ведет с ним переговоры, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД по... РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T12:11
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гумвд
ленинградская область
санкт-петербург
происшествия
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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 сен – РИА Новости.</strong> Мужчина забрался на крышу одного из зданий Александро-Невской лавры в <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Петербурге</a>, полиция ведет с ним переговоры, сообщил РИА Новости представитель <a href="http://ria.ru/organization_GUMVD/" target="_blank" data-auto="true">ГУМВД</a> по Петербургу и <a href="http://ria.ru/location_Leningradskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ленинградской области</a>."Сотрудники полиции ведут переговоры с мужчиной, который забрался на крышу одного из строений Александро-Невской лавры. По предварительным данным, мужчина находится в неадекватном состоянии, возможно ему потребуется медицинская помощь", - сказал собеседник агентства.Обстоятельства инцидента уточняются.
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гумвд, ленинградская область, санкт-петербург, происшествия

В Петербурге мужчина забрался на крышу Александро-Невской лавры

12:11 14.09.2020 (обновлено: 16:58 14.09.2020)
16670
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкМужчина, забравшийся на крышу Александро-Невской лавры, в Санкт-Петербурге
Мужчина, забравшийся на крышу Александро-Невской лавры, в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 сен – РИА Новости. Мужчина забрался на крышу одного из зданий Александро-Невской лавры в Петербурге, полиция ведет с ним переговоры, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
"Сотрудники полиции ведут переговоры с мужчиной, который забрался на крышу одного из строений Александро-Невской лавры. По предварительным данным, мужчина находится в неадекватном состоянии, возможно ему потребуется медицинская помощь", - сказал собеседник агентства.
Обстоятельства инцидента уточняются.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 11.02.2020
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1453139
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