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Досрочное голосование на избирательном участке в Краснодаре
Единый день голосования — 2020
https://ria.ru/20200914/nikolaev-1577216383.html
Врио главы Чувашии Николаев победил на выборах губернатора
Врио главы Чувашии Олег Николаев побеждает на выборах главы региона с 75,63% после обработки 100% протоколов, сообщили в понедельник РИА Новости в ЦИК... РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T15:22
2020-09-14T15:25
единый день голосования — 2020
россия
олег николаев (политик)
чувашская республика (чувашия)
политика
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<strong>НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 сен - РИА Новости.</strong> Врио главы Чувашии <a href="http://ria.ru/person_oleg-nikolaev-politik/" target="_blank" data-auto="true">Олег Николаев</a> побеждает на выборах главы региона с 75,63% после обработки 100% протоколов, сообщили в понедельник РИА Новости в ЦИК республики."Обработаны все 100% протоколов. Предварительные итоги выборов: Олег Николаев - 75,63%, Александр Андреев (<a href="http://ria.ru/organization_KPRF/" target="_blank" data-auto="true">КПРФ</a>) - 10,28%, Константин Степанов (<a href="http://ria.ru/organization_LDPR/" target="_blank" data-auto="true">ЛДПР</a>) – 5,51%, Николай Степанов (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость) – 3,53%, <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Matveev/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Матвеев</a> ("<a href="http://ria.ru/organization_Patrioty_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">Патриоты России</a>") – 2,13%. В выборах приняли участие 55,53% избирателей по итогам трех дней голосования", - заявили агентству в ЦИК Чувашии.На выборах главы Чувашии в 2015 году победил <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Ignatev/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Игнатьев</a>, набравший 65,4% голосов избирателей, за Олега Николаева, занявшего второе место, проголосовали 14,73%. Явка избирателей на выборах главы Чувашии 13 сентября 2015 года составила 58,65%.Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> 29 января 2020 года отрешил руководителя республики Михаила Игнатьева от должности в связи с утратой доверия, исполняющим обязанности был назначен депутат <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> от партии "<a href="http://ria.ru/organization_Spravedlivaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Справедливая Россия</a>" Олег Николаев.
https://ria.ru/20200913/vybory-1577106249.html
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россия, олег николаев (политик), чувашская республика (чувашия), политика

Врио главы Чувашии Николаев победил на выборах губернатора

15:22 14.09.2020 (обновлено: 15:25 14.09.2020)
439
© Фото : официальный сайт Олега НиколаеваВрио главы Чувашии Олег Николаев
Врио главы Чувашии Олег Николаев - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© Фото : официальный сайт Олега Николаева
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 сен - РИА Новости. Врио главы Чувашии Олег Николаев побеждает на выборах главы региона с 75,63% после обработки 100% протоколов, сообщили в понедельник РИА Новости в ЦИК республики.
"Обработаны все 100% протоколов. Предварительные итоги выборов: Олег Николаев - 75,63%, Александр Андреев (КПРФ) - 10,28%, Константин Степанов (ЛДПР) – 5,51%, Николай Степанов (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость) – 3,53%, Сергей Матвеев ("Патриоты России") – 2,13%. В выборах приняли участие 55,53% избирателей по итогам трех дней голосования", - заявили агентству в ЦИК Чувашии.
На выборах главы Чувашии в 2015 году победил Михаил Игнатьев, набравший 65,4% голосов избирателей, за Олега Николаева, занявшего второе место, проголосовали 14,73%. Явка избирателей на выборах главы Чувашии 13 сентября 2015 года составила 58,65%.
Президент РФ Владимир Путин 29 января 2020 года отрешил руководителя республики Михаила Игнатьева от должности в связи с утратой доверия, исполняющим обязанности был назначен депутат Госдумы от партии "Справедливая Россия" Олег Николаев.
Итоги выборов глав регионов России - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
13 сентября, 14:00
Итоги выборов глав регионов России
500008
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Единый день голосования — 2020РоссияОлег Николаев (политик)Чувашская Республика (Чувашия)Политика
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