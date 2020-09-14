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https://ria.ru/20200914/kobzev-1577081849.html
Биография Игоря Кобзева
Игорь Иванович Кобзев родился 29 октября 1966 года в Воронеже. РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T15:53
2020-09-14T15:53
игорь кобзев
воронеж
справки
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Игорь Иванович Кобзев <a href="http://viperson.ru/people/kobzev-igor-ivanovich" target="_blank">родился 29 октября 1966 года</a> в Воронеже. В 1988 году окончил Воронежское высшее военное авиационное инженерное училище; в 2001 году – Воронежский государственный университет, в 2006 году – Воронежский институт экономики и социального управления, в 2017 году магистратуру Академии Государственной противопожарной службы МЧС России. В 2009 году и 2012 году учился на курсах повышения квалификации в Академии гражданской защиты.С 1988 по 1999 год <a href="https://ria.ru/person_Igor_Kobzev" target="_blank">Игорь Кобзев</a> проходил службу на должностях кадрового обеспечения Сызранского авиационного училища летчиков, отдельного мобильной механизированной бригады, спасательного центра МЧС России. В 2000-2003 годах он <a href="https://irkobl.ru/authorities/igor-kobzev/index.php" target="_blank">работал</a> начальником управления по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Железнодорожного района Воронежа – заместителем начальника гражданской обороны в городе Воронеже.С декабря 2003 года по январь 2005 года был помощником начальника Главного управления (по организации службы безопасности военной и внутренней службы).В 2005-2008 годах – начальник управления кадров, воспитательной работы, профессиональной подготовки и психологического обеспечения.В 2008-2010 годах – первый заместитель начальника Главного управления МЧС России по Воронежской области.В 2010-2016 годах служил начальником Главного управления МЧС России по Воронежской области.С 2016 года по 2017 год – первый заместитель начальника Центрального регионального центра МЧС России, исполнял обязанности по должности начальника Центрального регионального центра.С 2017 по 2018 год – директор Департамента кадровой политики МЧС России.С 2018 по 2019 год Кобзев исполнял обязанности заместителя министра МЧС России.1 мая 2019 года он был <a href="http://kremlin.ru/acts/bank/44235" target="_blank">назначен</a> заместителем министра – главным государственным инспектором Российской Федерации по пожарному надзору МЧС России. 4 ноября 2019 года <a href="http://kremlin.ru/acts/bank/44797" target="_blank">занял пост</a> заместителя министра МЧС России – главного государственного инспектора РФ по пожарному надзору. 12 декабря 2019 года указом президента РФ Игорь Кобзев был <a href="https://ria.ru/20191212/1562324914.html" target="_blank">назначен</a> временно исполняющим обязанности главы Иркутской области. Игорь Кобзев – генерал-полковник внутренней службы. Награжден государственными и ведомственными наградами.Декларированный доход Кобзева за 2019 год <a href="https://irkobl.ru/authorities/corruption/dohod/2019/" target="_blank">составил 10,8 миллиона рублей</a>.<em>Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников</em>
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игорь кобзев, воронеж, справки

Биография Игоря Кобзева

15:53 14.09.2020
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© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев
Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в фотобанк
Игорь Иванович Кобзев родился 29 октября 1966 года в Воронеже.
В 1988 году окончил Воронежское высшее военное авиационное инженерное училище; в 2001 году – Воронежский государственный университет, в 2006 году – Воронежский институт экономики и социального управления, в 2017 году магистратуру Академии Государственной противопожарной службы МЧС России. В 2009 году и 2012 году учился на курсах повышения квалификации в Академии гражданской защиты.
С 1988 по 1999 год Игорь Кобзев проходил службу на должностях кадрового обеспечения Сызранского авиационного училища летчиков, отдельного мобильной механизированной бригады, спасательного центра МЧС России.
В 2000-2003 годах он работал начальником управления по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Железнодорожного района Воронежа – заместителем начальника гражданской обороны в городе Воронеже.
С декабря 2003 года по январь 2005 года был помощником начальника Главного управления (по организации службы безопасности военной и внутренней службы).
В 2005-2008 годах – начальник управления кадров, воспитательной работы, профессиональной подготовки и психологического обеспечения.
В 2008-2010 годах – первый заместитель начальника Главного управления МЧС России по Воронежской области.
В 2010-2016 годах служил начальником Главного управления МЧС России по Воронежской области.
С 2016 года по 2017 год – первый заместитель начальника Центрального регионального центра МЧС России, исполнял обязанности по должности начальника Центрального регионального центра.
С 2017 по 2018 год – директор Департамента кадровой политики МЧС России.
С 2018 по 2019 год Кобзев исполнял обязанности заместителя министра МЧС России.
1 мая 2019 года он был назначен заместителем министра – главным государственным инспектором Российской Федерации по пожарному надзору МЧС России.
4 ноября 2019 года занял пост заместителя министра МЧС России – главного государственного инспектора РФ по пожарному надзору.
12 декабря 2019 года указом президента РФ Игорь Кобзев был назначен временно исполняющим обязанности главы Иркутской области.
Игорь Кобзев – генерал-полковник внутренней службы. Награжден государственными и ведомственными наградами.
Декларированный доход Кобзева за 2019 год составил 10,8 миллиона рублей.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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Игорь КобзевВоронежСправки
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