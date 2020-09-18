https://ria.ru/20200918/gubernator-1577419718.html

Кобзев официально вступил в должность губернатора Иркутской области

Врио главы Иркутской области Игорь Кобзев официально вступил в должность губернатора региона, сообщил на втором заседании 33-й сессии законодательного собрания... РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T05:59

2020-09-18T05:59

2020-09-18T05:59

россия

михаил ведерников

игорь кобзев

сергей меняйло

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

иркутская область

иркутск

политика

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<strong>ИРКУТСК, 18 сен – РИА Новости.</strong> Врио главы Иркутской области <a href="http://ria.ru/person_Igor_Kobzev/" target="_blank" data-auto="true">Игорь Кобзев</a> официально вступил в должность губернатора региона, сообщил на втором заседании 33-й сессии законодательного собрания председатель регионального парламента Александр Ведерников.На заседании состоялась инаугурация Кобзева, одержавшего победу на выборах 11-13 сентября. Кобзев на заседании произнес присягу, после чего Ведерников объявил: "Кобзев Игорь Иванович официально вступил в должность губернатора Иркутской области".С вступлением в должность Кобзева поздравили полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Menjajjlo/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Меняйло</a>, почетный гражданин <a href="http://ria.ru/location_Irkutskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Иркутской области</a> Владимир Потапов, председатель Общественной палаты региона Владимир Шпрах."В своем послании Законодательному собранию и в предвыборной программе я обозначил основные направления работы. В ее основе реальные шаги, направленные на решение конкретных задач. Главная цель моей работы – повышение качества жизни людей, развитие Иркутской области… Для этого нужна консолидация всех сил вне зависимости от политических пристрастий. Нужно полностью поменять подходы к региональному управлению: новые качества региональной власти без бюрократии и равнодушия. Власть должна работать для людей и на благо людей", - сказал Кобзев в ответном слове.Он поблагодарил президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> за оказанное ему доверие и поддержку.Указом президента РФ 12 декабря 2019 года являвшийся тогда заместителем министра <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> Кобзев после ухода в отставку прежнего главы Приангарья <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Levchenko/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Левченко</a> был назначен врио губернатора Иркутской области. В выборах участвовал в качестве самовыдвиженца, набрал 60,79% голосов избирателей. Его основной соперник, кандидат от КПРФ <a href="http://ria.ru/person_-mikhail-schapov/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Щапов</a>, набрал 25,59%.

https://ria.ru/20200917/gubernator-1577411754.html

https://ria.ru/20200917/golosovanie-1577384800.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, михаил ведерников, игорь кобзев, сергей меняйло, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), иркутская область, иркутск, политика