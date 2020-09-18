Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200918/gubernator-1577419718.html
Кобзев официально вступил в должность губернатора Иркутской области
Врио главы Иркутской области Игорь Кобзев официально вступил в должность губернатора региона, сообщил на втором заседании 33-й сессии законодательного собрания... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T05:59
2020-09-18T05:59
россия
михаил ведерников
игорь кобзев
сергей меняйло
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
иркутская область
иркутск
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573688871_0:67:1280:787_1400x0_80_0_0_96a78bbe4e1e3fd62b223c82a1922866.png
<strong>ИРКУТСК, 18 сен – РИА Новости.</strong> Врио главы Иркутской области <a href="http://ria.ru/person_Igor_Kobzev/" target="_blank" data-auto="true">Игорь Кобзев</a> официально вступил в должность губернатора региона, сообщил на втором заседании 33-й сессии законодательного собрания председатель регионального парламента Александр Ведерников.На заседании состоялась инаугурация Кобзева, одержавшего победу на выборах 11-13 сентября. Кобзев на заседании произнес присягу, после чего Ведерников объявил: "Кобзев Игорь Иванович официально вступил в должность губернатора Иркутской области".С вступлением в должность Кобзева поздравили полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Menjajjlo/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Меняйло</a>, почетный гражданин <a href="http://ria.ru/location_Irkutskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Иркутской области</a> Владимир Потапов, председатель Общественной палаты региона Владимир Шпрах."В своем послании Законодательному собранию и в предвыборной программе я обозначил основные направления работы. В ее основе реальные шаги, направленные на решение конкретных задач. Главная цель моей работы – повышение качества жизни людей, развитие Иркутской области… Для этого нужна консолидация всех сил вне зависимости от политических пристрастий. Нужно полностью поменять подходы к региональному управлению: новые качества региональной власти без бюрократии и равнодушия. Власть должна работать для людей и на благо людей", - сказал Кобзев в ответном слове.Он поблагодарил президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> за оказанное ему доверие и поддержку.Указом президента РФ 12 декабря 2019 года являвшийся тогда заместителем министра <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> Кобзев после ухода в отставку прежнего главы Приангарья <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Levchenko/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Левченко</a> был назначен врио губернатора Иркутской области. В выборах участвовал в качестве самовыдвиженца, набрал 60,79% голосов избирателей. Его основной соперник, кандидат от КПРФ <a href="http://ria.ru/person_-mikhail-schapov/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Щапов</a>, набрал 25,59%.
https://ria.ru/20200917/gubernator-1577411754.html
https://ria.ru/20200917/golosovanie-1577384800.html
россия
иркутская область
иркутск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573688871_72:0:1209:853_1400x0_80_0_0_022e80a6dc6d763f51530f5b34342335.png
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, михаил ведерников, игорь кобзев, сергей меняйло, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), иркутская область, иркутск, политика

Кобзев официально вступил в должность губернатора Иркутской области

05:59 18.09.2020
3146
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Иркутской областиВрио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев
Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Иркутской области
Читать ria.ru в
ИРКУТСК, 18 сен – РИА Новости. Врио главы Иркутской области Игорь Кобзев официально вступил в должность губернатора региона, сообщил на втором заседании 33-й сессии законодательного собрания председатель регионального парламента Александр Ведерников.
На заседании состоялась инаугурация Кобзева, одержавшего победу на выборах 11-13 сентября. Кобзев на заседании произнес присягу, после чего Ведерников объявил: "Кобзев Игорь Иванович официально вступил в должность губернатора Иркутской области".
Губернатор Белгородской области Евгений Савченко - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
17 сентября, 20:16
В ЛДПР прокомментировали отставку белгородского губернатора
С вступлением в должность Кобзева поздравили полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, почетный гражданин Иркутской области Владимир Потапов, председатель Общественной палаты региона Владимир Шпрах.
"В своем послании Законодательному собранию и в предвыборной программе я обозначил основные направления работы. В ее основе реальные шаги, направленные на решение конкретных задач. Главная цель моей работы – повышение качества жизни людей, развитие Иркутской области… Для этого нужна консолидация всех сил вне зависимости от политических пристрастий. Нужно полностью поменять подходы к региональному управлению: новые качества региональной власти без бюрократии и равнодушия. Власть должна работать для людей и на благо людей", - сказал Кобзев в ответном слове.
Он поблагодарил президента РФ Владимира Путина за оказанное ему доверие и поддержку.
Указом президента РФ 12 декабря 2019 года являвшийся тогда заместителем министра МЧС Кобзев после ухода в отставку прежнего главы Приангарья Сергея Левченко был назначен врио губернатора Иркутской области. В выборах участвовал в качестве самовыдвиженца, набрал 60,79% голосов избирателей. Его основной соперник, кандидат от КПРФ Михаил Щапов, набрал 25,59%.
Голосование на избирательном участке - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
17 сентября, 13:53
В Госдуму внесли законопроект об отмене трехдневного голосования
11000219
Обсудить0
РоссияМихаил ВедерниковИгорь КобзевСергей МеняйлоМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Иркутская областьИркутскПолитика
Рекомендуем
Сотрудник лаборатории Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского
В Роспотребнадзоре рассказали о количестве мутаций коронавируса
Уинстон Грум, автор книги Форрест Гамп, 21 августа 1995 года
Умер автор книги "Форрест Гамп"
Президент США Дональд Трамп
Трамп рассказал, что потерял всех друзей из-за избрания президентом
Вид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму
Посольство России потребовало от США разъяснений по поводу репортажа NBC
Производство вакцины от COVID-19
Роспотребнадзор проверил замороженные продукты на наличие коронавируса
Билли Айлиш на вечеринке Spotify Best New Artist в Западном Голливуде
Билли Айлиш раскритиковала ровесников за вечеринки во время пандемии
Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ
Пушков резко ответил на обвинения Польши в адрес российских диспетчеров
Студенты в аудитории Дальневосточного федерального университета
В России предложили ввести студенческий капитал
Медик выходит из машины скорой помощи в карантинном центре в Коммунарке
Академик РАН рассказал, чего точно не будет во второй волне коронавируса
Подготовка ко сну
Россиян призвали перейти на осенний режим сна
Женщина и мужчина
Названы девять научно доказанных плюсов секса
Женщина с ребенком в защитных масках рядом с автомобилем скорой помощи в Гонконге
Раскрыта смертельная опасность лекарства от COVID-19
Пассажиры у поезда на одной из станций Бакинского метрополитена
В Роспотребнадзоре заявили, что коронавирус может стать сезонным
Цветы у памятного камня, установленного на месте крушения польского самолета Ту-154 10 апреля 2010 года
Поляки высмеяли требования Варшавы выдать российских диспетчеров
Люди под зонтами во время дождя в Москве
Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в пятницу
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:02Ученые предупредили о разрушительных последствиях коронавируса для мозга
02:59Мужчина попытался без страховки покорить самый высокий небоскреб Парижа
02:46Президент Бразилии назвал самоизоляцию проявлением слабости
02:31Власти Нидерландов планируют судить хозяев кошек-охотников
02:26Байден сравнил обеспокоенность из-за TikTok и действий Трампа
02:12Адвокат объяснила, как Ефремов может получить условный срок
02:01Эксперт рассказал о том, что нельзя включать в завещание
02:00Россиян научили секретам надежного пароля
01:10Пушков высмеял требования Украины "пустить" ее в Европу
00:54"Провал и кошмар": Трамп жестко раскритиковал Байдена
00:47Итоги "Кинотавра": почему фестиваль в Сочи всех удивил
00:45Жители городка в Канаде выбирают для него более благозвучное название
23:46Заявление Колесниковой передали из СК Белоруссии в МВД для проверки
23:38Коалиция во главе с США перебросит БМП на северо-восток Сирии
23:20Разработчик рассказал о революционных успехах препарата "Арепливир"
23:17Пашаев зачитал письмо Ефремова в свою защиту
23:09Врач предрек украинской госмедицине скорую "смерть"
23:03В Москве умерли 11 пациентов с коронавирусом
22:54Трамп рассказал о "замечательных опциях" по сделке с TikTok
22:42Трамп рассказал, когда всех жителей США обеспечат вакциной от COVID-19
Лента новостейМолния