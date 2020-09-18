Кобзев официально вступил в должность губернатора Иркутской области
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© Фото предоставлено пресс-службой правительства Иркутской областиВрио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Иркутской области
ИРКУТСК, 18 сен – РИА Новости. Врио главы Иркутской области Игорь Кобзев официально вступил в должность губернатора региона, сообщил на втором заседании 33-й сессии законодательного собрания председатель регионального парламента Александр Ведерников.
На заседании состоялась инаугурация Кобзева, одержавшего победу на выборах 11-13 сентября. Кобзев на заседании произнес присягу, после чего Ведерников объявил: "Кобзев Игорь Иванович официально вступил в должность губернатора Иркутской области".
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С вступлением в должность Кобзева поздравили полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, почетный гражданин Иркутской области Владимир Потапов, председатель Общественной палаты региона Владимир Шпрах.
"В своем послании Законодательному собранию и в предвыборной программе я обозначил основные направления работы. В ее основе реальные шаги, направленные на решение конкретных задач. Главная цель моей работы – повышение качества жизни людей, развитие Иркутской области… Для этого нужна консолидация всех сил вне зависимости от политических пристрастий. Нужно полностью поменять подходы к региональному управлению: новые качества региональной власти без бюрократии и равнодушия. Власть должна работать для людей и на благо людей", - сказал Кобзев в ответном слове.
Он поблагодарил президента РФ Владимира Путина за оказанное ему доверие и поддержку.
Указом президента РФ 12 декабря 2019 года являвшийся тогда заместителем министра МЧС Кобзев после ухода в отставку прежнего главы Приангарья Сергея Левченко был назначен врио губернатора Иркутской области. В выборах участвовал в качестве самовыдвиженца, набрал 60,79% голосов избирателей. Его основной соперник, кандидат от КПРФ Михаил Щапов, набрал 25,59%.
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