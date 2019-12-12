Путин принял отставку губернатора Иркутской области

Паводок в Приангарье

Тем не менее СМИ неоднократно сообщали о том, что местные жители испытывают серьезные трудности: они до сих пор не получили ни новое жилье, ни первоначальные выплаты в десять тысяч рублей. Ход восстановительных работ взял на контроль Владимир Путин, трижды приезжавший в регион. Он не раз высказывал неудовлетворение работой по ликвидации последствий паводка и темпами восстановления, критиковал чиновников, в частности за плохую организацию процесса распределения гуманитарной помощи, выплат пострадавшим, возведения жилья и инфраструктуры.