https://ria.ru/20200914/frukty-1577189461.html
Россиянам назвали ошибку при хранении фруктов
Традиционный способ хранения фруктов и овощей оказался вредным. В холодильнике эти продукты теряют самое главное, рассказала в интервью радио Sputnik агроном... РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T04:05
2020-09-14T04:05
2020-09-14T10:22
фрукты
общество
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<strong>МОСКВА, 14 сен — РИА Новости.</strong> Традиционный способ хранения <a href="https://ria.ru/keyword_frukty/" target="_blank">фруктов</a> и овощей оказался вредным. В холодильнике эти продукты теряют самое главное, рассказала в интервью <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20200914/yagody-1577110688.html">радио Sputnik</a> агроном Елизавета Тихонова.Фрукты и овощи в охлажденном состоянии хранятся дольше, но у этого есть последствия. Елизавета Тихонова полагает, что холодильник меняет вкус продуктов в худшую сторону. Происходит это из-за потери сахара.Хранение в морозильнике может стать хорошей альтернативой, но тут тоже есть нюансы. Разморозка фруктов — это долгий процесс, и он подходит не всем продуктам."При замораживании все процессы останавливаются. Фрукты перестают дышать. Но, например, виноград, крыжовник, сливы и консервированные персики хорошо оттаивают и не меняют вкус после разморозки. А у вишни, земляники много сока, при заморозке происходит разрыв клеточных стенок ягод, поэтому после оттаивания они становятся мятыми и не такими вкусными", — объяснила Елизавета Тихонова в интервью радио Sputnik.Наиболее оптимальный вариант — не хранить овощи и фрукты вовсе. Елизавета Тихонова советует покупать ровно столько, сколько вы хотите съесть или приготовить. В таком случае вы получите именно тот вкус, который ожидаете от конкретного фрукта.
https://ria.ru/20200421/1570329312.html
Андрей Филин
и что делать там, где например июнь еще не лето а август уже не лето:?????!!!! или во все (ВО ВСЕ) магазины нашей огромной страны все фрукты доставляют прямо с ветки?!?!?
49
Giacomo Pirandello
Где таких экспертов берут? Ешьте овощи прямо с грядки. Гениально. Зато, целая статья.
32
12
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
фрукты, общество
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости.
Традиционный способ хранения фруктов
и овощей оказался вредным. В холодильнике эти продукты теряют самое главное, рассказала в интервью радио Sputnik
агроном Елизавета Тихонова.
Фрукты и овощи в охлажденном состоянии хранятся дольше, но у этого есть последствия. Елизавета Тихонова полагает, что холодильник меняет вкус продуктов в худшую сторону. Происходит это из-за потери сахара.
"Когда мы кладем в холодильник фрукты или овощи, им становится холодно. Они начинают активно дышать, чтобы "согреться". Они перерабатывают свой сахар в энергию для собственного хранения и теряют вкус, в первую очередь сладость. Поэтому желательно купить фрукты, овощи и сразу съесть или приготовить", — рассказала радио Sputnik агроном.
Хранение в морозильнике может стать хорошей альтернативой, но тут тоже есть нюансы. Разморозка фруктов — это долгий процесс, и он подходит не всем продуктам.
"При замораживании все процессы останавливаются. Фрукты перестают дышать. Но, например, виноград, крыжовник, сливы и консервированные персики хорошо оттаивают и не меняют вкус после разморозки. А у вишни, земляники много сока, при заморозке происходит разрыв клеточных стенок ягод, поэтому после оттаивания они становятся мятыми и не такими вкусными", — объяснила Елизавета Тихонова в интервью радио Sputnik.
Наиболее оптимальный вариант — не хранить овощи и фрукты вовсе. Елизавета Тихонова советует покупать ровно столько, сколько вы хотите съесть или приготовить. В таком случае вы получите именно тот вкус, который ожидаете от конкретного фрукта.