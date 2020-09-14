Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200914/frukty-1577189461.html
Россиянам назвали ошибку при хранении фруктов
Традиционный способ хранения фруктов и овощей оказался вредным. В холодильнике эти продукты теряют самое главное, рассказала в интервью радио Sputnik агроном... РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T04:05
2020-09-14T10:22
фрукты
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/08/1568311992_0:101:1920:1181_1400x0_80_0_0_848bbc1a2e20fc3a12e1924c6a22a4d9.jpg
<strong>МОСКВА, 14 сен — РИА Новости.</strong> Традиционный способ хранения <a href="https://ria.ru/keyword_frukty/" target="_blank">фруктов</a> и овощей оказался вредным. В холодильнике эти продукты теряют самое главное, рассказала в интервью <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20200914/yagody-1577110688.html">радио Sputnik</a> агроном Елизавета Тихонова.Фрукты и овощи в охлажденном состоянии хранятся дольше, но у этого есть последствия. Елизавета Тихонова полагает, что холодильник меняет вкус продуктов в худшую сторону. Происходит это из-за потери сахара.Хранение в морозильнике может стать хорошей альтернативой, но тут тоже есть нюансы. Разморозка фруктов — это долгий процесс, и он подходит не всем продуктам."При замораживании все процессы останавливаются. Фрукты перестают дышать. Но, например, виноград, крыжовник, сливы и консервированные персики хорошо оттаивают и не меняют вкус после разморозки. А у вишни, земляники много сока, при заморозке происходит разрыв клеточных стенок ягод, поэтому после оттаивания они становятся мятыми и не такими вкусными", — объяснила Елизавета Тихонова в интервью радио Sputnik.Наиболее оптимальный вариант — не хранить овощи и фрукты вовсе. Елизавета Тихонова советует покупать ровно столько, сколько вы хотите съесть или приготовить. В таком случае вы получите именно тот вкус, который ожидаете от конкретного фрукта.
https://ria.ru/20200421/1570329312.html
и что делать там, где например июнь еще не лето а август уже не лето:?????!!!! или во все (ВО ВСЕ) магазины нашей огромной страны все фрукты доставляют прямо с ветки?!?!?
49
Где таких экспертов берут? Ешьте овощи прямо с грядки. Гениально. Зато, целая статья.
32
12
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/08/1568311992_107:0:1815:1281_1400x0_80_0_0_042a43e2a59ef111882b321ff2f73786.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
фрукты, общество

Россиянам назвали ошибку при хранении фруктов

04:05 14.09.2020 (обновлено: 10:22 14.09.2020)
58296
© Фото : Pixabay / difisherДомашний холодильник
Домашний холодильник - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© Фото : Pixabay / difisher
Домашний холодильник. Архивное фото
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Традиционный способ хранения фруктов и овощей оказался вредным. В холодильнике эти продукты теряют самое главное, рассказала в интервью радио Sputnik агроном Елизавета Тихонова.
Фрукты и овощи в охлажденном состоянии хранятся дольше, но у этого есть последствия. Елизавета Тихонова полагает, что холодильник меняет вкус продуктов в худшую сторону. Происходит это из-за потери сахара.

"Когда мы кладем в холодильник фрукты или овощи, им становится холодно. Они начинают активно дышать, чтобы "согреться". Они перерабатывают свой сахар в энергию для собственного хранения и теряют вкус, в первую очередь сладость. Поэтому желательно купить фрукты, овощи и сразу съесть или приготовить", — рассказала радио Sputnik агроном.

Хранение в морозильнике может стать хорошей альтернативой, но тут тоже есть нюансы. Разморозка фруктов — это долгий процесс, и он подходит не всем продуктам.
"При замораживании все процессы останавливаются. Фрукты перестают дышать. Но, например, виноград, крыжовник, сливы и консервированные персики хорошо оттаивают и не меняют вкус после разморозки. А у вишни, земляники много сока, при заморозке происходит разрыв клеточных стенок ягод, поэтому после оттаивания они становятся мятыми и не такими вкусными", — объяснила Елизавета Тихонова в интервью радио Sputnik.
Наиболее оптимальный вариант — не хранить овощи и фрукты вовсе. Елизавета Тихонова советует покупать ровно столько, сколько вы хотите съесть или приготовить. В таком случае вы получите именно тот вкус, который ожидаете от конкретного фрукта.
Девушка достает продукты из холодильника - РИА Новости, 1920, 21.04.2020
21 апреля, 08:26
В Роскачестве рассказали, как правильно хранить продукты в холодильнике
57921537100
Обсудить 12
фруктыОбщество
Популярные комментарии
и что делать там, где например июнь еще не лето а август уже не лето:?????!!!! или во все (ВО ВСЕ) магазины нашей огромной страны все фрукты доставляют прямо с ветки?!?!?
14 сентября, 07:12
Андрей ФилинАндрей Филин
4430101
Где таких экспертов берут? Ешьте овощи прямо с грядки. Гениально. Зато, целая статья.
14 сентября, 08:28
GPGiacomo Pirandello
2660000
Рекомендуем
Сотрудники правоохранительных органов задерживают участников воскресной несанкционированной акции протеста в Минске
МВД Белоруссии подтвердило стрельбу в Минске и назвало число задержанных
Капельницы
Девушка попала в больницу в критическом состоянии, выдавив прыщ на носу
Водопад
Невеста погибла во время свидания на глазах возлюбленного
Работник службы экстренной помощи немецкой армии закрывает дверь машины скорой помощи, которая использовалась для перевозки Алексея Навального в берлинский госпиталь Шарите
В Германии сообщили о результатах повторного анализа проб Навального
Крым
Лоза рассказал о последствиях разграбления Крыма Украиной
Актриса Анастасия Заворотнюк на церемонии вручения V Премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения в Москве
Заворотнюк опубликовала новые фотографии в Instagram
Участники Марша защитников Украины
Продавщица из Кривого Рога резко отчитала украинского блогера-активиста
Мужчина солит салат
Роспотребнадзор рекомендует не солить блюда
Светлана Тихановская во время интервью в Вильнюсе, Литва
Тихановская обратилась к Путину
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в городе Мюлуз, Франция
ВОЗ зафиксировала рекордное число заражений коронавирусом за сутки
Самолет ДРЛО ВВС США Boeing E-3 Sentry
Россия и Индия создадут ракету для уничтожения самолетов AWACS
Бывший президент США Барак Обама
Трамп считает, что Обама получил Нобелевскую премию ни за что
Дети в салоне автомобиля
"Ъ": Минтранс подготовил проект поправок в ПДД
Сказали быть в масках: Лукашенко прилетел в Сочи
Лукашенко прибыл в Сочи на переговоры с Путиным
Крачки атакуют оператора
Атака крачек и странное кладбище. Как выжить на Карском море
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:00На Украине произошло ЧП на газопроводе, по которому качают газ в Европу
02:19Эксперт рассказал, чем можно напугать телефонного мошенника
02:05Часть съедобных грибов признали опасными
01:27В Удмуртии шесть человек погибли в ДТП
01:25В посольстве ответили на заявление Пентагона об угрозе со стороны России
01:09Украинские пограничники не пустили около 1,5 тысячи хасидов из Белоруссии
00:50Глава НАСА прокомментировал обнаружение признаков жизни на Венере
00:27Цепкало готовит документы по Лукашенко и его окружению для Гааги
00:27Стюардесса рассказала, как изменились правила безопасности полетов
00:15Историки усомнились в решающем значении битвы за Британию
23:06"Считаете русских тупыми?" В бундестаге возмутились ситуацией с Навальным
23:03Число умерших пациентов с коронавирусом в Москве превысило пять тысяч
22:57Лаврова возмутила версия о спасшей Навального счастливой случайности
22:55Трамп считает, что глобальное потепление отступит само
22:52Зеленский забеспокоился, что в Белоруссии может произойти "майдан"
22:48В Нижнекамске при пожаре в многоквартирном доме погиб человек
22:41Вышла книга звезды "Уральских пельменей" про взаимоотношения с мужчинами
22:28Суд в Саратове оправдал женщину, убившую мужа при самообороне
22:26В Назрани неизвестные застрелили мужчину, сообщил источник
22:13Назван объем расходов Фонда соцстрахования на следующий год
Лента новостейМолния