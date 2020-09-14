https://ria.ru/20200914/frukty-1577189461.html

Россиянам назвали ошибку при хранении фруктов

Традиционный способ хранения фруктов и овощей оказался вредным. В холодильнике эти продукты теряют самое главное, рассказала в интервью радио Sputnik агроном... РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T04:05

2020-09-14T04:05

2020-09-14T10:22

фрукты

общество

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<strong>МОСКВА, 14 сен — РИА Новости.</strong> Традиционный способ хранения <a href="https://ria.ru/keyword_frukty/" target="_blank">фруктов</a> и овощей оказался вредным. В холодильнике эти продукты теряют самое главное, рассказала в интервью <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20200914/yagody-1577110688.html">радио Sputnik</a> агроном Елизавета Тихонова.Фрукты и овощи в охлажденном состоянии хранятся дольше, но у этого есть последствия. Елизавета Тихонова полагает, что холодильник меняет вкус продуктов в худшую сторону. Происходит это из-за потери сахара.Хранение в морозильнике может стать хорошей альтернативой, но тут тоже есть нюансы. Разморозка фруктов — это долгий процесс, и он подходит не всем продуктам."При замораживании все процессы останавливаются. Фрукты перестают дышать. Но, например, виноград, крыжовник, сливы и консервированные персики хорошо оттаивают и не меняют вкус после разморозки. А у вишни, земляники много сока, при заморозке происходит разрыв клеточных стенок ягод, поэтому после оттаивания они становятся мятыми и не такими вкусными", — объяснила Елизавета Тихонова в интервью радио Sputnik.Наиболее оптимальный вариант — не хранить овощи и фрукты вовсе. Елизавета Тихонова советует покупать ровно столько, сколько вы хотите съесть или приготовить. В таком случае вы получите именно тот вкус, который ожидаете от конкретного фрукта.

https://ria.ru/20200421/1570329312.html

Андрей Филин и что делать там, где например июнь еще не лето а август уже не лето:?????!!!! или во все (ВО ВСЕ) магазины нашей огромной страны все фрукты доставляют прямо с ветки?!?!? 49

Giacomo Pirandello Где таких экспертов берут? Ешьте овощи прямо с грядки. Гениально. Зато, целая статья. 32

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фрукты, общество