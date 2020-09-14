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Досрочное голосование на избирательном участке в Краснодаре
Единый день голосования — 2020
https://ria.ru/20200914/drozdenko-1577197799.html
Александра Дрозденко переизбрали губернатором Ленинградской области
Александр Дрозденко победил на выборах главы Ленинградской области с 83,61% голосов после обработки 100% бюллетеней, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T10:41
2020-09-14T10:50
единая россия
единый день голосования — 2020
александр дрозденко
ленинградская область
политика
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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 сен – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Drozdenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Дрозденко</a> победил на выборах главы <a href="http://ria.ru/location_Leningradskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ленинградской области</a> с 83,61% голосов после обработки 100% бюллетеней, сообщает пресс-служба правительства региона."После обработки Леноблизбиркомом 100% бюллетеней явка на выборы губернатора Ленобласти составила 51,52% (701167 человек). Александр Дрозденко набрал 83,61%, Андрей Лебедев – 7,30%, Александр Перминов – 4,57%, Александр Габитов – 3,06%", - сказано в сообщении.Леноблизбирком зарегистрировал в качестве кандидатов на выборы губернатора четырех человек: Александра Дрозденко ("<a href="http://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Единая Россия</a>"), Александра Габитова ("Гражданская платформа"), Андрея Лебедева (<a href="http://ria.ru/organization_LDPR/" target="_blank" data-auto="true">ЛДПР</a>) и Александра Перминова ("<a href="http://ria.ru/organization_Spravedlivaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Справедливая Россия</a>").
https://ria.ru/20200722/1574668956.html
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единая россия, александр дрозденко, ленинградская область, политика

Александра Дрозденко переизбрали губернатором Ленинградской области

10:41 14.09.2020 (обновлено: 10:50 14.09.2020)
677
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАлександр Дрозденко
Александр Дрозденко - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Александр Дрозденко. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 сен – РИА Новости. Александр Дрозденко победил на выборах главы Ленинградской области с 83,61% голосов после обработки 100% бюллетеней, сообщает пресс-служба правительства региона.
"После обработки Леноблизбиркомом 100% бюллетеней явка на выборы губернатора Ленобласти составила 51,52% (701167 человек). Александр Дрозденко набрал 83,61%, Андрей Лебедев – 7,30%, Александр Перминов – 4,57%, Александр Габитов – 3,06%", - сказано в сообщении.
Леноблизбирком зарегистрировал в качестве кандидатов на выборы губернатора четырех человек: Александра Дрозденко ("Единая Россия"), Александра Габитова ("Гражданская платформа"), Андрея Лебедева (ЛДПР) и Александра Перминова ("Справедливая Россия").
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко - РИА Новости, 1920, 22.07.2020
22 июля, 11:00
Александр Дрозденко: туризм в Ленобласти получил новые шансы для развития
5100213
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Единый день голосования — 2020Единая РоссияАлександр ДрозденкоЛенинградская областьПолитика
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