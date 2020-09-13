https://ria.ru/20200913/vybory-1577185944.html

Шапша лидирует на выборах главы Калужской области с 84% голосов

Врио губернатора Калужской области Владислав Шапша лидирует на выборах главы региона с 84% голосов после обработки 0,14% протоколов, следует из данных ЦИК. РИА Новости, 13.09.2020

2020-09-13T22:34

2020-09-13T22:34

2020-09-13T22:34

единый день голосования — 2020

владислав шапша

партия роста

лдпр

кпрф

калужская область

политика

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<strong>МОСКВА, 13 сен - РИА Новости.</strong> Врио губернатора <a href="http://ria.ru/location_Kaluzhskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Калужской области</a> <a href="http://ria.ru/person_vladislav-shapsha/" target="_blank" data-auto="true">Владислав Шапша</a> лидирует на выборах главы региона с 84% голосов после обработки 0,14% протоколов, следует из данных ЦИК.По данным комиссии, Александр Абросимов (Коммунистическая партия социальной справедливости) набирает 3% голосов, Елена Ефанова (<a href="http://ria.ru/organization_Partija_rosta/" target="_blank" data-auto="true">Партия роста</a>) – 0%, Надежда Ефремова ("<a href="http://ria.ru/organization_Spravedlivaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Справедливая Россия</a>") – 1%, Степан Опарышев (<a href="http://ria.ru/organization_LDPR/" target="_blank" data-auto="true">ЛДПР</a>) – 0%, Николай Яшкин (<a href="http://ria.ru/organization_KPRF/" target="_blank" data-auto="true">КПРФ</a>) – 1%.

https://ria.ru/20200913/vybory-1577106249.html

калужская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владислав шапша, партия роста, лдпр, кпрф, калужская область, политика