https://ria.ru/20200913/vybory-1577185537.html
Дрозденко лидирует на выборах главы Ленинградской области
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко лидирует на выборах главы региона с 84,36% голосов после обработки 2,51% протоколов, следует из данных ЦИК. РИА Новости, 13.09.2020
2020-09-13T22:21
2020-09-13T22:21
2020-09-13T22:21
единый день голосования — 2020
александр дрозденко
лдпр
справедливая россия
единая россия
ленинградская область
политика
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<strong>МОСКВА, 13 сен - РИА Новости.</strong> Губернатор <a href="http://ria.ru/location_Leningradskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ленинградской области</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Drozdenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Дрозденко</a> лидирует на выборах главы региона с 84,36% голосов после обработки 2,51% протоколов, следует из данных ЦИК.По данным комиссии, Дрозденко ("<a href="http://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Единая Россия</a>") набирает 84,36%, Андрей Лебедев (<a href="http://ria.ru/organization_LDPR/" target="_blank" data-auto="true">ЛДПР</a>) – 6,42%, Александр Перминов ("<a href="http://ria.ru/organization_Spravedlivaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Справедливая Россия</a>") – 5,36%, Александр Габитов ("Гражданская платформа") – 2,35%.
https://ria.ru/20200913/vybory-1577106249.html
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр дрозденко, лдпр, справедливая россия, единая россия, ленинградская область, политика