Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Досрочное голосование на избирательном участке в Краснодаре
Единый день голосования — 2020
https://ria.ru/20200913/vybory-1577185537.html
Дрозденко лидирует на выборах главы Ленинградской области
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко лидирует на выборах главы региона с 84,36% голосов после обработки 2,51% протоколов, следует из данных ЦИК. РИА Новости, 13.09.2020
2020-09-13T22:21
2020-09-13T22:21
единый день голосования — 2020
александр дрозденко
лдпр
справедливая россия
единая россия
ленинградская область
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155101/11/1551011121_0:142:3136:1906_1400x0_80_0_0_c6dde835bc2a4069f1f52ec6c0d01785.jpg
<strong>МОСКВА, 13 сен - РИА Новости.</strong> Губернатор <a href="http://ria.ru/location_Leningradskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ленинградской области</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Drozdenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Дрозденко</a> лидирует на выборах главы региона с 84,36% голосов после обработки 2,51% протоколов, следует из данных ЦИК.По данным комиссии, Дрозденко ("<a href="http://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Единая Россия</a>") набирает 84,36%, Андрей Лебедев (<a href="http://ria.ru/organization_LDPR/" target="_blank" data-auto="true">ЛДПР</a>) – 6,42%, Александр Перминов ("<a href="http://ria.ru/organization_Spravedlivaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Справедливая Россия</a>") – 5,36%, Александр Габитов ("Гражданская платформа") – 2,35%.
https://ria.ru/20200913/vybory-1577106249.html
1
ленинградская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/155101/11/1551011121_203:0:2934:2048_1400x0_80_0_0_603ccea5c2f87c8c3de9897787191d6e.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр дрозденко, лдпр, справедливая россия, единая россия, ленинградская область, политика

Дрозденко лидирует на выборах главы Ленинградской области

22:21 13.09.2020
1962
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на стенде МИА "Россия Сегодня" на Российском инвестиционном форуме в Сочи
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на стенде МИА Россия Сегодня на Российском инвестиционном форуме в Сочи - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко лидирует на выборах главы региона с 84,36% голосов после обработки 2,51% протоколов, следует из данных ЦИК.
По данным комиссии, Дрозденко ("Единая Россия") набирает 84,36%, Андрей Лебедев (ЛДПР) – 6,42%, Александр Перминов ("Справедливая Россия") – 5,36%, Александр Габитов ("Гражданская платформа") – 2,35%.
Итоги выборов глав регионов России - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
Вчера, 14:00
Итоги выборов глав регионов России
7100017
Обсудить 1
Единый день голосования — 2020Александр ДрозденкоЛДПРСправедливая РоссияЕдиная РоссияЛенинградская областьПолитика
Рекомендуем
Временно исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев
Николаев лидирует на выборах главы Чувашии с 82,02% голосов
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
Кондратьев лидирует на выборах главы Краснодарского края
Губернатор Брянской области Александр Богомаз
Богомаз лидирует на выборах главы Брянской области
Губернатор Ростовской области Василий Голубев
Голубев лидирует на выборах главы Ростовской области
Временно исполняющий обязанности губернатора г. Севастополя Михаил Развожаев на XI Гайдаровском форуме в Москве
Развожаев набирает более 82% голосов на выборах главы Севастополя
Губернатор Смоленской области Алексей Островский
Островский лидирует на выборах губернатора Смоленской области
Владимир Уйба
Уйба лидирует на выборах главы Коми
Владислав Шапша
Шапша лидирует на выборах главы Калужской области с 84% голосов
Губернатор Тамбовской области Александр Никитин на стенде МИА Россия сегодня на Российском инвестиционном форуме в Сочи
Никитин лидирует на выборах главы Тамбовской области
Сотрудники правоохранительных органов во время задержания участников воскресной несанкционированной акции протеста в Минске
Совет белорусской оппозиции призвал силовиков снять маски
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 13 февраля 2019
Минниханов лидирует на выборах главы Татарстана
Руководитель фракции политической партии Справедливая Россия в Государственной Думе РФ Сергей Миронов во время совещания в режиме видеоконференции с председателем Центрального банка РФ Эльвирой Набиуллиной
Миронов заявил, что похороны "Справедливой России" откладываются
Временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края Дмитрий Махонин
Махонин лидирует на выборах главы Пермского края
Врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский на общественном обсуждении программы развития региона Вместе мы сильнее
Цыбульский лидирует на выборах губернатора Архангельской области
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев
Белозерцев лидирует на выборах главы Пензенской области
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:04Ракету "Брамос" для уничтожения самолетов AWACS создадут в 2024 году
03:00Необычное поведение воды поможет изучить механизм распространения вирусов
02:51Вильфанд рассказал об одном теплом дне в Центральной России
02:49Названы способы обезопасить свой багаж во время перелетов
02:44Гольдштейн победил на губернаторских выборах в ЕАО
02:40Островский лидирует на выборах в Смоленской области
02:38Действующий глава Кубани лидирует на губернаторских выборах
02:27Богомаз лидирует на выборах главы Брянской области
02:26Николаев лидирует на выборах главы Чувашии
02:24Развожаев лидирует на выборах в Севастополе
02:22Солодов победил на выборах в Камчатке
02:20Эксперт рассказал об СМС-сообщениях, которые никогда нельзя открывать
02:04Назван нестандартный способ борьбы с осенней депрессией
01:20Коваленко лидирует на довыборах в Ярославской области
01:17Дрозденко лидирует на выборах в Ленобласти
00:18Мурашко объяснил рост заболеваемости COVID-19
00:11У Минтруда нашли нарушения более чем на 800 миллионов рублей
00:08Названы регионы с самой высокой долей расходов на услуги ЖКХ
23:58ВОЗ зарегистрировала рекордную заболеваемость COVID-19 за сутки
23:05В Москве за сутки умерли 11 пациентов с коронавирусом
Лента новостейМолния