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Республика Татарстан
Республика Татарстан
https://ria.ru/20200913/vybory-1577181208.html
Явка на выборах главы Татарстана к 18.00 превысила 73%
Явка на выборах главы Татарстана к 18.00 составила 73,66%, сообщил председатель регионального Центризбиркома Андрей Кондратьев. РИА Новости, 13.09.2020
2020-09-13T20:20
2020-09-13T20:20
республика татарстан
госсовет татарстана
коммунисты россии
госдума рф
рустам минниханов
политика
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<strong>КАЗАНЬ, 13 сен - РИА Новости.</strong> Явка на выборах главы <a href="https://ria.ru/location_Tatarstan/" target="_blank">Татарстана</a> к 18.00 составила 73,66%, сообщил председатель регионального Центризбиркома Андрей Кондратьев."Избирательная система прошла очередное испытание в непростой эпидемиологической ситуации. Избиратели пришли и активно проголосовали. На 18.00 часов явка в Татарстане составляет 73,66%", - сказал Кондратьев в ходе прямого включения на телеканале "Россия 24".По его информации, на избирательных участках в Татарстане работали более 20 тысяч наблюдателей, в том числе впервые в России в качестве наблюдателей были привлечены 100 профессиональных блогеров. Все члены участковых избирательных комиссий по решению руководства республики были застрахованы.Ранее Кондратьев сообщал, что голосование в республике проходит в штатном режиме, нарушений, влияющих на ход голосования, не зафиксировано. Все возникающие вопросы и обращения рассматриваются оперативно.В единый день голосования 13 сентября 2015 года на выборах президента Татарстана на 18.00 часов проголосовали 72,53% избирателей республики.С 11 по 13 сентября в республике проходит голосование на выборах президента Татарстана, депутатов представительных органов муниципальных образований, дополнительных выборах депутата <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> РФ и дополнительных выборах депутата <a href="http://ria.ru/organization_Gossovet_Tatarstana/" target="_blank" data-auto="true">Госсовета Татарстана</a>. На должность президента Татарстана претендуют пять кандидатов: Альфред Валиев ("<a href="http://ria.ru/organization_Kommunisty_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">Коммунисты России</a>"), Олег Коробченко ("<a href="http://ria.ru/organization_Partija_rosta/" target="_blank" data-auto="true">Партия Роста</a>"), <a href="http://ria.ru/person_Rustam_Minnikhanov/" target="_blank" data-auto="true">Рустам Минниханов</a> ("<a href="http://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Единая Россия</a>"), Альмир Михеев ("<a href="http://ria.ru/organization_Spravedlivaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Справедливая Россия</a>"), Владимир Сурчилов (<a href="http://ria.ru/organization_LDPR/" target="_blank" data-auto="true">ЛДПР</a>).В республике 2,94 миллиона избирателей, работают 2807 участков для голосования.
https://ria.ru/20200913/privivka-1577158789.html
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госсовет татарстана, коммунисты россии, госдума рф, рустам минниханов, политика

Явка на выборах главы Татарстана к 18.00 превысила 73%

20:20 13.09.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМужчина голосует на избирательном участке №65 на выборах президента Республики Татарстан в Казани
Мужчина голосует на избирательном участке №65 на выборах президента Республики Татарстан в Казани - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
КАЗАНЬ, 13 сен - РИА Новости. Явка на выборах главы Татарстана к 18.00 составила 73,66%, сообщил председатель регионального Центризбиркома Андрей Кондратьев.
"Избирательная система прошла очередное испытание в непростой эпидемиологической ситуации. Избиратели пришли и активно проголосовали. На 18.00 часов явка в Татарстане составляет 73,66%", - сказал Кондратьев в ходе прямого включения на телеканале "Россия 24".
По его информации, на избирательных участках в Татарстане работали более 20 тысяч наблюдателей, в том числе впервые в России в качестве наблюдателей были привлечены 100 профессиональных блогеров. Все члены участковых избирательных комиссий по решению руководства республики были застрахованы.
Ранее Кондратьев сообщал, что голосование в республике проходит в штатном режиме, нарушений, влияющих на ход голосования, не зафиксировано. Все возникающие вопросы и обращения рассматриваются оперативно.
В единый день голосования 13 сентября 2015 года на выборах президента Татарстана на 18.00 часов проголосовали 72,53% избирателей республики.
С 11 по 13 сентября в республике проходит голосование на выборах президента Татарстана, депутатов представительных органов муниципальных образований, дополнительных выборах депутата Госдумы РФ и дополнительных выборах депутата Госсовета Татарстана. На должность президента Татарстана претендуют пять кандидатов: Альфред Валиев ("Коммунисты России"), Олег Коробченко ("Партия Роста"), Рустам Минниханов ("Единая Россия"), Альмир Михеев ("Справедливая Россия"), Владимир Сурчилов (ЛДПР).
В республике 2,94 миллиона избирателей, работают 2807 участков для голосования.
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Республика ТатарстанГоссовет ТатарстанаКоммунисты РоссииГосдума РФРустам МиннихановПолитика
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