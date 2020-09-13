https://ria.ru/20200913/vybory-1577155274.html

Явка на избирательных участках в ЕАО к полудню составила 62,79 процента

Явка на избирательных участках Еврейской автономной области (ЕАО), где выбирают губернатора региона, на 12:00 (05:00 мск) воскресенья составила 62,79%, сообщает РИА Новости, 13.09.2020

2020-09-13T07:04

2020-09-13T07:04

2020-09-13T09:10

единый день голосования — 2020

единый день голосования в россии

еврейская автономная область

россия

ростислав гольдштейн

благовещенск

общество

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<strong>БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 сен - РИА Новости.</strong> Явка на избирательных участках Еврейской автономной области (ЕАО), где выбирают губернатора региона, на 12:00 (05:00 мск) воскресенья составила 62,79%, сообщает избирком ЕАО."Явка на 12:00 составила 62,79%", - говорится в сообщении избиркома региона.Явка на выборах главы региона в 2015 году на это время составляла 13,7%.В Еврейской автономии открыты 183 избирательных участка. 11 и 12 сентября в регионе проходило досрочное голосование, такой порядок - трехдневные выборы - позволяет разобщить поток избирателей и действует для профилактики распространения COVID-19, за эти два дня свой выбор сделали 57,89% избирателей.На пост главы региона претендуют врио губернатора <a href="http://ria.ru/person_Rostislav_Goldshtejjn/" target="_blank" data-auto="true">Ростислав Гольдштейн</a> от "<a href="http://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Единой России</a>", Владимир Дудин от "<a href="http://ria.ru/organization_Spravedlivaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Справедливой России</a>", Александр Крупский от регионального отделения Коммунистической партии социальной справедливости, Роман Куземский, представляющий еврейское региональное отделение "<a href="http://ria.ru/organization_Patrioty_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">Патриотов России</a>" и Борис Тихонов, представляющий региональное отделение партии "Родина" в ЕАО.Ростислав Гольдштейн, как сообщает правительство региона, уже принял участие в голосовании, он пришел на избирательный участок вместе со своей семьей.<em>За ходом Единого дня голосования можно следить в <u><a href="https://ria.ru/20200913/golosovanie-1577155758.html">онлайн-репортаже >></a></u></em>

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еврейская автономная область

россия

благовещенск

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

единый день голосования в россии, еврейская автономная область, россия, ростислав гольдштейн, благовещенск, общество