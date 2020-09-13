https://ria.ru/20200913/vybory-1577155274.html
Явка на избирательных участках в ЕАО к полудню составила 62,79 процента
Явка на избирательных участках Еврейской автономной области (ЕАО), где выбирают губернатора региона, на 12:00 (05:00 мск) воскресенья составила 62,79%, сообщает РИА Новости, 13.09.2020
2020-09-13T07:04
2020-09-13T07:04
2020-09-13T09:10
единый день голосования — 2020
единый день голосования в россии
еврейская автономная область
россия
ростислав гольдштейн
благовещенск
общество
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<strong>БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 сен - РИА Новости.</strong> Явка на избирательных участках Еврейской автономной области (ЕАО), где выбирают губернатора региона, на 12:00 (05:00 мск) воскресенья составила 62,79%, сообщает избирком ЕАО."Явка на 12:00 составила 62,79%", - говорится в сообщении избиркома региона.Явка на выборах главы региона в 2015 году на это время составляла 13,7%.В Еврейской автономии открыты 183 избирательных участка. 11 и 12 сентября в регионе проходило досрочное голосование, такой порядок - трехдневные выборы - позволяет разобщить поток избирателей и действует для профилактики распространения COVID-19, за эти два дня свой выбор сделали 57,89% избирателей.На пост главы региона претендуют врио губернатора <a href="http://ria.ru/person_Rostislav_Goldshtejjn/" target="_blank" data-auto="true">Ростислав Гольдштейн</a> от "<a href="http://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Единой России</a>", Владимир Дудин от "<a href="http://ria.ru/organization_Spravedlivaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Справедливой России</a>", Александр Крупский от регионального отделения Коммунистической партии социальной справедливости, Роман Куземский, представляющий еврейское региональное отделение "<a href="http://ria.ru/organization_Patrioty_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">Патриотов России</a>" и Борис Тихонов, представляющий региональное отделение партии "Родина" в ЕАО.Ростислав Гольдштейн, как сообщает правительство региона, уже принял участие в голосовании, он пришел на избирательный участок вместе со своей семьей.<em>За ходом Единого дня голосования можно следить в <u><a href="https://ria.ru/20200913/golosovanie-1577155758.html">онлайн-репортаже >></a></u></em>
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еврейская автономная область
россия
благовещенск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
единый день голосования в россии, еврейская автономная область, россия, ростислав гольдштейн, благовещенск, общество
БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 сен - РИА Новости. Явка на избирательных участках Еврейской автономной области (ЕАО), где выбирают губернатора региона, на 12:00 (05:00 мск) воскресенья составила 62,79%, сообщает избирком ЕАО.
"Явка на 12:00 составила 62,79%", - говорится в сообщении избиркома региона.
Явка на выборах главы региона в 2015 году на это время составляла 13,7%.
В Еврейской автономии открыты 183 избирательных участка. 11 и 12 сентября в регионе проходило досрочное голосование, такой порядок - трехдневные выборы - позволяет разобщить поток избирателей и действует для профилактики распространения COVID-19, за эти два дня свой выбор сделали 57,89% избирателей.
На пост главы региона претендуют врио губернатора Ростислав Гольдштейн
от "Единой России
", Владимир Дудин от "Справедливой России
", Александр Крупский от регионального отделения Коммунистической партии социальной справедливости, Роман Куземский, представляющий еврейское региональное отделение "Патриотов России
" и Борис Тихонов, представляющий региональное отделение партии "Родина" в ЕАО.
Ростислав Гольдштейн, как сообщает правительство региона, уже принял участие в голосовании, он пришел на избирательный участок вместе со своей семьей.
За ходом Единого дня голосования можно следить в онлайн-репортаже >>