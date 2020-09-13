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Досрочное голосование на избирательном участке в Краснодаре
Единый день голосования — 2020
https://ria.ru/20200913/vybory-1577154524.html
Явка на выборах в ЕАО составляет почти 60 процентов
Явка на избирательные участки в Еврейской автономной области (ЕАО), где выбирают губернатора региона, на 10:00 (03:00 мск) составила 59,49%, сообщили РИА... РИА Новости, 13.09.2020
2020-09-13T04:24
2020-09-13T09:11
единый день голосования — 2020
единый день голосования в россии
ростислав гольдштейн
биробиджан
еврейская автономная область
благовещенск
общество
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<strong>БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 сен - РИА Новости.</strong> Явка на избирательные участки в Еврейской автономной области (ЕАО), где выбирают губернатора региона, на 10:00 (03:00 мск) составила 59,49%, сообщили РИА Новости в избиркоме региона.Все 183 избирательных участка открылись в 08:00 (01:00 мск) в ЕАО."Явка на участки на 10 утра (03.00 мск) составила 59,49%", - сообщили РИА Новости в избиркоме области.Два предшествующих дня - 11 и 12 сентября - в регионе проходило досрочное голосование, такой порядок - трехдневные выборы - позволяет разобщить поток избирателей и действует для профилактики распространения COVID-19."К единому дню голосования 13 сентября регион подошел с явкой в 57,89%. Именно столько избирателей уже выразили свое волеизъявление на дому или в придомовом голосовании", - сообщает правительство региона.Из 183 избирательных участков в Еврейской автономии 182 постоянные и один - временный, организованный на базе областной больницы в <a href="http://ria.ru/location_Birobidzhan/" target="_blank" data-auto="true">Биробиджане</a>.За кресло главы региона в ЕАО будут бороться врио губернатора <a href="http://ria.ru/person_Rostislav_Goldshtejjn/" target="_blank" data-auto="true">Ростислав Гольдштейн</a> от "<a href="http://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Единой России</a>", Владимир Дудин от "<a href="http://ria.ru/organization_Spravedlivaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Справедливой России</a>", Александр Крупский от регионального отделения Коммунистической партии социальной справедливости, Роман Куземский, представляющий еврейское региональное отделение "<a href="http://ria.ru/organization_Patrioty_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">Патриотов России</a>" и Борис Тихонов, представляющий региональное отделение партии "Родина" в ЕАО.Большое внимание на этих выборах уделят безопасности: каждый избиратель получает пакет, где находится бюллетень, ручка, защитная маска и перчатки, также на всех участках есть антисептики. Кроме того, члены избирательных комиссий готовы выехать к жителям ЕАО на дом.Жители труднодоступных сел <a href="http://ria.ru/location_Evrejjskaja_avtonomnaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Еврейской автономной области</a> и те, кто служат на отдаленных погранзаставах, начали голосовать на выборах главы региона с 8 сентября.<em>За ходом Единого дня голосования можно следить в&nbsp;<u><a href="https://ria.ru/20200913/golosovanie-1577155758.html">онлайн-репортаже &gt;&gt;</a></u></em>
https://ria.ru/20200913/golosovanie-1577153871.html
https://ria.ru/20200913/golosovanie-1577084805.html
биробиджан
еврейская автономная область
благовещенск
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единый день голосования в россии, ростислав гольдштейн, биробиджан, еврейская автономная область, благовещенск, общество

Явка на выборах в ЕАО составляет почти 60 процентов

04:24 13.09.2020 (обновлено: 09:11 13.09.2020)
329
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкИзбирательные бюллетени в урне во время выборов губернатора Иркутской области на избирательном участке в Иркутске
Избирательные бюллетени в урне во время выборов губернатора Иркутской области на избирательном участке в Иркутске - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 сен - РИА Новости. Явка на избирательные участки в Еврейской автономной области (ЕАО), где выбирают губернатора региона, на 10:00 (03:00 мск) составила 59,49%, сообщили РИА Новости в избиркоме региона.
Все 183 избирательных участка открылись в 08:00 (01:00 мск) в ЕАО.
"Явка на участки на 10 утра (03.00 мск) составила 59,49%", - сообщили РИА Новости в избиркоме области.
Два предшествующих дня - 11 и 12 сентября - в регионе проходило досрочное голосование, такой порядок - трехдневные выборы - позволяет разобщить поток избирателей и действует для профилактики распространения COVID-19.
"К единому дню голосования 13 сентября регион подошел с явкой в 57,89%. Именно столько избирателей уже выразили свое волеизъявление на дому или в придомовом голосовании", - сообщает правительство региона.
Женщина голосует на выборах губернатора Архангельской области на избирательном участке №66 в Архангельске - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
02:35Единый день голосования — 2020
Явка на избирательных участках на Камчатке составляет почти 27 процентов
Из 183 избирательных участков в Еврейской автономии 182 постоянные и один - временный, организованный на базе областной больницы в Биробиджане.
За кресло главы региона в ЕАО будут бороться врио губернатора Ростислав Гольдштейн от "Единой России", Владимир Дудин от "Справедливой России", Александр Крупский от регионального отделения Коммунистической партии социальной справедливости, Роман Куземский, представляющий еврейское региональное отделение "Патриотов России" и Борис Тихонов, представляющий региональное отделение партии "Родина" в ЕАО.
Большое внимание на этих выборах уделят безопасности: каждый избиратель получает пакет, где находится бюллетень, ручка, защитная маска и перчатки, также на всех участках есть антисептики. Кроме того, члены избирательных комиссий готовы выехать к жителям ЕАО на дом.
Жители труднодоступных сел Еврейской автономной области и те, кто служат на отдаленных погранзаставах, начали голосовать на выборах главы региона с 8 сентября.
За ходом Единого дня голосования можно следить в онлайн-репортаже >>
Девушка досрочно голосует на выборах губернатора Краснодарского края на избирательном участке №2010 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
00:31
Единый день голосования в России
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Единый день голосования — 2020Единый день голосования в РоссииРостислав ГольдштейнБиробиджанЕврейская автономная областьБлаговещенскОбщество
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Женщина на выборах губернатора Архангельской области на избирательном участке №65 в АрхангельскеЕдиный день голосования. Онлайн-репортаж08:00
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