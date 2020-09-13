https://ria.ru/20200913/vybory-1577154524.html

Явка на выборах в ЕАО составляет почти 60 процентов

Явка на избирательные участки в Еврейской автономной области (ЕАО), где выбирают губернатора региона, на 10:00 (03:00 мск) составила 59,49%, сообщили РИА... РИА Новости, 13.09.2020

2020-09-13T04:24

2020-09-13T04:24

2020-09-13T09:11

единый день голосования — 2020

единый день голосования в россии

ростислав гольдштейн

биробиджан

еврейская автономная область

благовещенск

общество

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<strong>БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 сен - РИА Новости.</strong> Явка на избирательные участки в Еврейской автономной области (ЕАО), где выбирают губернатора региона, на 10:00 (03:00 мск) составила 59,49%, сообщили РИА Новости в избиркоме региона.Все 183 избирательных участка открылись в 08:00 (01:00 мск) в ЕАО."Явка на участки на 10 утра (03.00 мск) составила 59,49%", - сообщили РИА Новости в избиркоме области.Два предшествующих дня - 11 и 12 сентября - в регионе проходило досрочное голосование, такой порядок - трехдневные выборы - позволяет разобщить поток избирателей и действует для профилактики распространения COVID-19."К единому дню голосования 13 сентября регион подошел с явкой в 57,89%. Именно столько избирателей уже выразили свое волеизъявление на дому или в придомовом голосовании", - сообщает правительство региона.Из 183 избирательных участков в Еврейской автономии 182 постоянные и один - временный, организованный на базе областной больницы в <a href="http://ria.ru/location_Birobidzhan/" target="_blank" data-auto="true">Биробиджане</a>.За кресло главы региона в ЕАО будут бороться врио губернатора <a href="http://ria.ru/person_Rostislav_Goldshtejjn/" target="_blank" data-auto="true">Ростислав Гольдштейн</a> от "<a href="http://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Единой России</a>", Владимир Дудин от "<a href="http://ria.ru/organization_Spravedlivaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Справедливой России</a>", Александр Крупский от регионального отделения Коммунистической партии социальной справедливости, Роман Куземский, представляющий еврейское региональное отделение "<a href="http://ria.ru/organization_Patrioty_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">Патриотов России</a>" и Борис Тихонов, представляющий региональное отделение партии "Родина" в ЕАО.Большое внимание на этих выборах уделят безопасности: каждый избиратель получает пакет, где находится бюллетень, ручка, защитная маска и перчатки, также на всех участках есть антисептики. Кроме того, члены избирательных комиссий готовы выехать к жителям ЕАО на дом.Жители труднодоступных сел <a href="http://ria.ru/location_Evrejjskaja_avtonomnaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Еврейской автономной области</a> и те, кто служат на отдаленных погранзаставах, начали голосовать на выборах главы региона с 8 сентября.<em>За ходом Единого дня голосования можно следить в <u><a href="https://ria.ru/20200913/golosovanie-1577155758.html">онлайн-репортаже >></a></u></em>

https://ria.ru/20200913/golosovanie-1577153871.html

https://ria.ru/20200913/golosovanie-1577084805.html

биробиджан

еврейская автономная область

благовещенск

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

единый день голосования в россии, ростислав гольдштейн, биробиджан, еврейская автономная область, благовещенск, общество