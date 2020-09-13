https://ria.ru/20200913/privivka-1577158789.html

Жители Татарстана прививаются от гриппа на избирательных участках

Вакцинация против гриппа предусмотрена на избирательных участках в Татарстане, и жители республики активно пользуются этой возможностью, сообщила руководитель... РИА Новости, 13.09.2020

2020-09-13T09:55

2020-09-13T09:55

2020-09-13T09:56

единый день голосования — 2020

госсовет татарстана

единый день голосования в россии

госдума рф

рустам минниханов

республика татарстан (татарстан)

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<strong>КАЗАНЬ, 13 сен - РИА Новости.</strong> Вакцинация против гриппа предусмотрена на избирательных участках в Татарстане, и жители республики активно пользуются этой возможностью, сообщила руководитель управления <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> по Татарстану Марина Патяшина в воскресенье.С 11 по 13 сентября в республике проходит голосование на выборах президента Татарстана, депутатов представительных органов муниципальных образований, дополнительных выборах депутата Госдумы РФ и дополнительных выборах депутата Госсовета Татарстана. На должность президента Татарстана претендуют пять кандидатов: Альфред Валиев ("Коммунисты России"), Олег Коробченко ("Партия Роста"), Рустам Минниханов ("Единая Россия"), Альмир Михеев ("Справедливая Россия"), Владимир Сурчилов (ЛДПР). В воскресенье в республике открыты 2807 избирательных участков."На избирательных участках в Татарстане предусмотрена вакцинация против гриппа. И такая эффективная и важная мера пользуется популярностью", - сказала Патяшина журналистам.По ее словам, избирательные участки действуют в основном в школах, где есть медицинские кабинеты со все необходимым для вакцинации. "Поэтому взрослое население может вакцинироваться против гриппа на избирательных участках. Это удобно, это избавляет от необходимости идти на прием в поликлинику, людям это нравится", - добавила руководитель управления Роспотребнадзора.В минздраве Татарстана уточнили, что вакцинация на избирательных участках проходит все три дня голосования, однако она возможна не на всех участках, а лишь там, где есть необходимые условия. Например, в <a href="http://ria.ru/location_Kazan/" target="_blank" data-auto="true">Казани</a> вакцинация возможна только на 205 из 249 избирательных участков.Ранее глава ЦИК республики Андрей Кондратьев сообщил, что явка на выборах-2020 в Татарстане за два дня досрочного голосования составила порядка 52%. Столь высокую явку до основного дня голосования он объяснил традиционно высокой активностью избирателей региона. За ходом Единого дня голосования можно следить в <a href="https://ria.ru/20200913/golosovanie-1577155758.html">онлайн-репортаже >></a>

https://radiosputnik.ria.ru/20200909/diabet-1577004169.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госсовет татарстана, единый день голосования в россии, госдума рф, рустам минниханов, республика татарстан (татарстан), казань, общество, политика