Памфилова объявила о закрытии избирательных участков

Москвичам предстоит выбрать муниципальных депутатов в двух округах — Марьино и Бабушкинском. Кроме традиционного голосования на участках, жители столицы смогли проголосовать на портале mos.ru.

Всего на электронное голосование зарегистрировались 4853 человека. В субботу явка составила 93,45 процента.