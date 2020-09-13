единый день голосования в россии

Избирательные участки открылись во всех регионах, кроме Кабардино-Балкарии и Санкт-Петербурга.
Избирательные участки открылись во всех регионах, кроме Кабардино-Балкарии и Санкт-Петербурга.
По данным ЦИК, на выборах зарегистрировано почти 160 тысяч кандидатов, или 93 процента от всех подавших заявки. Отказ получили более восьми тысяч человек (около пяти процентов).
По данным ЦИК, на выборах зарегистрировано почти 160 тысяч кандидатов, или 93 процента от всех подавших заявки. Отказ получили более восьми тысяч человек (около пяти процентов).
Из-за сложной эпидемиологической ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции, по решению ЦИК в течение двух дней (11 и 12 сентября) прошло досрочное голосование.
Из-за сложной эпидемиологической ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции, по решению ЦИК в течение двух дней (11 и 12 сентября) прошло досрочное голосование.
Москвичам предстоит выбрать муниципальных депутатов в двух округах — Марьино и Бабушкинском. Кроме традиционного голосования на участках, жители столицы смогли проголосовать на портале mos.ru.
Всего на электронное голосование зарегистрировались 4853 человека. В субботу явка составила 93,45 процента.
Москвичам предстоит выбрать муниципальных депутатов в двух округах — Марьино и Бабушкинском. Кроме традиционного голосования на участках, жители столицы смогли проголосовать на портале mos.ru.
Всего на электронное голосование зарегистрировались 4853 человека. В субботу явка составила 93,45 процента.
Наблюдатели рассказали РИА Новости, что сообщения о нарушениях на выборах в единый день голосования поступают, однако грубых нарушений, которые могли бы повлиять на ход избирательного процесса, нет.
Наблюдатели рассказали РИА Новости, что сообщения о нарушениях на выборах в единый день голосования поступают, однако грубых нарушений, которые могли бы повлиять на ход избирательного процесса, нет.
Информационный центр Центральной избирательной комиссии в Москве.
Информационный центр Центральной избирательной комиссии в Москве.
Самая высокая явка на довыборах в Госдуму зафиксирована в Татарстане, самая низкая — в Ярославской области.
Самая высокая явка на довыборах в Госдуму зафиксирована в Татарстане, самая низкая — в Ярославской области.
Самая высокая явка на выборах глав субъектов России также зафиксирована в Татарстане.
Самая высокая явка на выборах глав субъектов России также зафиксирована в Татарстане.
Временно исполняющий обязанности губернатора Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн на избирательном участке во время выборов губернатора.
Временно исполняющий обязанности губернатора Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн на избирательном участке во время выборов губернатора.
В двух регионах глав выбрали местные депутаты — главой Ненецкого автономного округа стал Юрий Бездудный, а в Ханты-Мансийском округе большинство голосов парламентариев получила Наталья Комарова, для которой этот срок станет уже третьим.
В двух регионах глав выбрали местные депутаты — главой Ненецкого автономного округа стал Юрий Бездудный, а в Ханты-Мансийском округе большинство голосов парламентариев получила Наталья Комарова, для которой этот срок станет уже третьим.