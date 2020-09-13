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Досрочное голосование на избирательном участке в Краснодаре
Единый день голосования — 2020
https://ria.ru/20200913/vybory-1577162684.html
Единый день голосования в России
Единый день голосования проходит в 83 регионах. Наиболее яркие кадры с избирательных участков — в фотоленте Ria.ru.
2020-09-13T13:08
2020-09-13T17:11
единый день голосования — 2020
единый день голосования в россии
политика
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Пятый сверху снимок весьма хорош! Правда, ракурс можно было бы и получше выбрать)))
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
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60
Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
единый день голосования в россии, политика, фото

Единый день голосования в России

13:08 13.09.2020 (обновлено: 17:11 13.09.2020)
2750
Единый день голосования проходит в 83 регионах. Наиболее яркие кадры с избирательных участков — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Избирательные участки открылись во всех регионах, кроме Кабардино-Балкарии и Санкт-Петербурга.

Женщина голосует на избирательном участке в Иркутске на выборах губернатора Иркутской области
1 из 10

Избирательные участки открылись во всех регионах, кроме Кабардино-Балкарии и Санкт-Петербурга.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

По данным ЦИК, на выборах зарегистрировано почти 160 тысяч кандидатов, или 93 процента от всех подавших заявки. Отказ получили более восьми тысяч человек (около пяти процентов).

Кандидат в губернаторы Иркутской области, депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации Михаил Щапов во время голосования на избирательном участке в Иркутске
2 из 10

По данным ЦИК, на выборах зарегистрировано почти 160 тысяч кандидатов, или 93 процента от всех подавших заявки. Отказ получили более восьми тысяч человек (около пяти процентов).

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Из-за сложной эпидемиологической ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции, по решению ЦИК в течение двух дней (11 и 12 сентября) прошло досрочное голосование.

Избиратели во время голосования на выборах президента Республики Татарстан на избирательном участке №42 в Казани
3 из 10

Из-за сложной эпидемиологической ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции, по решению ЦИК в течение двух дней (11 и 12 сентября) прошло досрочное голосование.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Москвичам предстоит выбрать муниципальных депутатов в двух округах — Марьино и Бабушкинском. Кроме традиционного голосования на участках, жители столицы смогли проголосовать на портале mos.ru.

Всего на электронное голосование зарегистрировались 4853 человека. В субботу явка составила 93,45 процента.

Избиратели и члены избирательной комиссии в единый день голосования на избирательном участке №524 в Москве
4 из 10

Москвичам предстоит выбрать муниципальных депутатов в двух округах — Марьино и Бабушкинском. Кроме традиционного голосования на участках, жители столицы смогли проголосовать на портале mos.ru.

Всего на электронное голосование зарегистрировались 4853 человека. В субботу явка составила 93,45 процента.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Наблюдатели рассказали РИА Новости, что сообщения о нарушениях на выборах в единый день голосования поступают, однако грубых нарушений, которые могли бы повлиять на ход избирательного процесса, нет.

Члены участковой избирательной комиссии в Иркутске во время проведения надомного голосования на выборах губернатора Иркутской области
5 из 10

Наблюдатели рассказали РИА Новости, что сообщения о нарушениях на выборах в единый день голосования поступают, однако грубых нарушений, которые могли бы повлиять на ход избирательного процесса, нет.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Информационный центр Центральной избирательной комиссии в Москве.

В информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ в Москве в Единый день голосования в России
6 из 10

Информационный центр Центральной избирательной комиссии в Москве.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Самая высокая явка на довыборах в Госдуму зафиксирована в Татарстане, самая низкая — в Ярославской области.

Действующий президент Республики Татарстан Рустам Минниханов с супругой Гульсиной во время голосования на избирательном участке №42 в Казани
7 из 10

Самая высокая явка на довыборах в Госдуму зафиксирована в Татарстане, самая низкая — в Ярославской области.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Самая высокая явка на выборах глав субъектов России также зафиксирована в Татарстане.

Женщина голосует на избирательном участке №42 на выборах президента Республики Татарстан в Казани
8 из 10

Самая высокая явка на выборах глав субъектов России также зафиксирована в Татарстане.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Отдел взаимодействия со СМИ управления по внутренней политике ЕАО / Перейти в фотобанк

Временно исполняющий обязанности губернатора Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн на избирательном участке во время выборов губернатора.

Врио губернатора Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн на избирательном участке
9 из 10

Временно исполняющий обязанности губернатора Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн на избирательном участке во время выборов губернатора.

© РИА Новости / Отдел взаимодействия со СМИ управления по внутренней политике ЕАО
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

В двух регионах глав выбрали местные депутаты — главой Ненецкого автономного округа стал Юрий Бездудный, а в Ханты-Мансийском округе большинство голосов парламентариев получила Наталья Комарова, для которой этот срок станет уже третьим.

Женщина на выборах губернатора Архангельской области на избирательном участке №65 в Архангельске
10 из 10

В двух регионах глав выбрали местные депутаты — главой Ненецкого автономного округа стал Юрий Бездудный, а в Ханты-Мансийском округе большинство голосов парламентариев получила Наталья Комарова, для которой этот срок станет уже третьим.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
21800043
Обсудить 8
Единый день голосования — 2020Единый день голосования в РоссииПолитика
Популярные комментарии
Пятый сверху снимок весьма хорош! Правда, ракурс можно было бы и получше выбрать)))
13 сентября, 14:02
big_medvedbig_medved
1530002
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