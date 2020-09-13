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Досрочное голосование на избирательном участке в Краснодаре
Единый день голосования — 2020
https://ria.ru/20200913/medvedev-1577183619.html
Медведев назвал эти выборы и подготовку к ним самыми трудными
Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев заявил, что нынешние региональные выборы и подготовка к ним были самыми трудными из-за эпидемии... РИА Новости, 13.09.2020
2020-09-13T21:32
2020-09-13T21:32
единый день голосования — 2020
дмитрий медведев
единая россия
санкт-петербург
политика
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<strong>МОСКВА, 13 сен - РИА Новости.</strong> Председатель партии "<a href="http://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Единая Россия</a>" <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Medvedev/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Медведев</a> заявил, что нынешние региональные выборы и подготовка к ним были самыми трудными из-за эпидемии коронавируса и других проблем в стране.В единый день голосования 13 сентября прошли свыше 9 тысяч избирательных кампаний всех уровней в 83 субъектах (кроме Кабардино-Балкарии и <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурга</a>), замещались более 78 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей. По решению ЦИК досрочное голосование проходило также в течение двух предшествующих дней, 11 и 12 сентября."Не буду всем напоминать о том, в каких условиях проходили эти выборы, подготовка к этим выборам. Это, наверное, в этом смысле были самые трудные выборы из-за эпидемии коронавируса, целого ряда других проблем, которые были в стране", - заявил Медведев в воскресенье в штабе "Единой России".Тем не менее, отметил председатель партии, подготовка к выборам велась успешно."Но самое главное, что даже в этих очень непростых условиях граждане нашей страны пришли на избирательные участки и проголосовали. Хочу поблагодарить всех, конечно, не только тех, кто голосовал за "Единую Россию", вообще всех, кто сегодня участвовал в избирательном процессе. Это очень важно, поскольку это такой краеугольный камень любого демократического государства. И даже несмотря на пандемию, даже несмотря на другие трудности, можно констатировать, что этот избирательный марафон закончился успешно", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20200913/vybory-1577182877.html
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дмитрий медведев, единая россия, санкт-петербург, политика

Медведев назвал эти выборы и подготовку к ним самыми трудными

21:32 13.09.2020
454
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев
Председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев заявил, что нынешние региональные выборы и подготовка к ним были самыми трудными из-за эпидемии коронавируса и других проблем в стране.
В единый день голосования 13 сентября прошли свыше 9 тысяч избирательных кампаний всех уровней в 83 субъектах (кроме Кабардино-Балкарии и Санкт-Петербурга), замещались более 78 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей. По решению ЦИК досрочное голосование проходило также в течение двух предшествующих дней, 11 и 12 сентября.
Дмитрий Медведев во время встречи в режиме видеоконференции с участниками кадрового проекта ПолитСтартап - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
Вчера, 21:08Единый день голосования — 2020
"Единая Россия" на выборах выступила успешно, заявил Медведев
"Не буду всем напоминать о том, в каких условиях проходили эти выборы, подготовка к этим выборам. Это, наверное, в этом смысле были самые трудные выборы из-за эпидемии коронавируса, целого ряда других проблем, которые были в стране", - заявил Медведев в воскресенье в штабе "Единой России".
Тем не менее, отметил председатель партии, подготовка к выборам велась успешно.
"Но самое главное, что даже в этих очень непростых условиях граждане нашей страны пришли на избирательные участки и проголосовали. Хочу поблагодарить всех, конечно, не только тех, кто голосовал за "Единую Россию", вообще всех, кто сегодня участвовал в избирательном процессе. Это очень важно, поскольку это такой краеугольный камень любого демократического государства. И даже несмотря на пандемию, даже несмотря на другие трудности, можно констатировать, что этот избирательный марафон закончился успешно", - подчеркнул он.
Единый день голосования в России
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Избирательные участки открылись во всех регионах, кроме Кабардино-Балкарии и Санкт-Петербурга.

Женщина голосует на избирательном участке в Иркутске на выборах губернатора Иркутской области
1 из 10

Избирательные участки открылись во всех регионах, кроме Кабардино-Балкарии и Санкт-Петербурга.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

По данным ЦИК, на выборах зарегистрировано почти 160 тысяч кандидатов, или 93 процента от всех подавших заявки. Отказ получили более восьми тысяч человек (около пяти процентов).

Кандидат в губернаторы Иркутской области, депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации Михаил Щапов во время голосования на избирательном участке в Иркутске
2 из 10

По данным ЦИК, на выборах зарегистрировано почти 160 тысяч кандидатов, или 93 процента от всех подавших заявки. Отказ получили более восьми тысяч человек (около пяти процентов).

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Из-за сложной эпидемиологической ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции, по решению ЦИК в течение двух дней (11 и 12 сентября) прошло досрочное голосование.

Избиратели во время голосования на выборах президента Республики Татарстан на избирательном участке №42 в Казани
3 из 10

Из-за сложной эпидемиологической ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции, по решению ЦИК в течение двух дней (11 и 12 сентября) прошло досрочное голосование.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Москвичам предстоит выбрать муниципальных депутатов в двух округах — Марьино и Бабушкинском. Кроме традиционного голосования на участках, жители столицы смогли проголосовать на портале mos.ru.

Всего на электронное голосование зарегистрировались 4853 человека. В субботу явка составила 93,45 процента.

Избиратели и члены избирательной комиссии в единый день голосования на избирательном участке №524 в Москве
4 из 10

Москвичам предстоит выбрать муниципальных депутатов в двух округах — Марьино и Бабушкинском. Кроме традиционного голосования на участках, жители столицы смогли проголосовать на портале mos.ru.

Всего на электронное голосование зарегистрировались 4853 человека. В субботу явка составила 93,45 процента.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Наблюдатели рассказали РИА Новости, что сообщения о нарушениях на выборах в единый день голосования поступают, однако грубых нарушений, которые могли бы повлиять на ход избирательного процесса, нет.

Члены участковой избирательной комиссии в Иркутске во время проведения надомного голосования на выборах губернатора Иркутской области
5 из 10

Наблюдатели рассказали РИА Новости, что сообщения о нарушениях на выборах в единый день голосования поступают, однако грубых нарушений, которые могли бы повлиять на ход избирательного процесса, нет.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Информационный центр Центральной избирательной комиссии в Москве.

В информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ в Москве в Единый день голосования в России
6 из 10

Информационный центр Центральной избирательной комиссии в Москве.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Самая высокая явка на довыборах в Госдуму зафиксирована в Татарстане, самая низкая — в Ярославской области.

Действующий президент Республики Татарстан Рустам Минниханов с супругой Гульсиной во время голосования на избирательном участке №42 в Казани
7 из 10

Самая высокая явка на довыборах в Госдуму зафиксирована в Татарстане, самая низкая — в Ярославской области.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Самая высокая явка на выборах глав субъектов России также зафиксирована в Татарстане.

Женщина голосует на избирательном участке №42 на выборах президента Республики Татарстан в Казани
8 из 10

Самая высокая явка на выборах глав субъектов России также зафиксирована в Татарстане.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Отдел взаимодействия со СМИ управления по внутренней политике ЕАО / Перейти в фотобанк

Временно исполняющий обязанности губернатора Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн на избирательном участке во время выборов губернатора.

Врио губернатора Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн на избирательном участке
9 из 10

Временно исполняющий обязанности губернатора Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн на избирательном участке во время выборов губернатора.

© РИА Новости / Отдел взаимодействия со СМИ управления по внутренней политике ЕАО
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

В двух регионах глав выбрали местные депутаты — главой Ненецкого автономного округа стал Юрий Бездудный, а в Ханты-Мансийском округе большинство голосов парламентариев получила Наталья Комарова, для которой этот срок станет уже третьим.

Женщина на выборах губернатора Архангельской области на избирательном участке №65 в Архангельске
10 из 10

В двух регионах глав выбрали местные депутаты — главой Ненецкого автономного округа стал Юрий Бездудный, а в Ханты-Мансийском округе большинство голосов парламентариев получила Наталья Комарова, для которой этот срок станет уже третьим.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
1 из 10

Избирательные участки открылись во всех регионах, кроме Кабардино-Балкарии и Санкт-Петербурга.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
2 из 10

По данным ЦИК, на выборах зарегистрировано почти 160 тысяч кандидатов, или 93 процента от всех подавших заявки. Отказ получили более восьми тысяч человек (около пяти процентов).

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
3 из 10

Из-за сложной эпидемиологической ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции, по решению ЦИК в течение двух дней (11 и 12 сентября) прошло досрочное голосование.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
4 из 10

Москвичам предстоит выбрать муниципальных депутатов в двух округах — Марьино и Бабушкинском. Кроме традиционного голосования на участках, жители столицы смогли проголосовать на портале mos.ru.

Всего на электронное голосование зарегистрировались 4853 человека. В субботу явка составила 93,45 процента.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
5 из 10

Наблюдатели рассказали РИА Новости, что сообщения о нарушениях на выборах в единый день голосования поступают, однако грубых нарушений, которые могли бы повлиять на ход избирательного процесса, нет.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
6 из 10

Информационный центр Центральной избирательной комиссии в Москве.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
7 из 10

Самая высокая явка на довыборах в Госдуму зафиксирована в Татарстане, самая низкая — в Ярославской области.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
8 из 10

Самая высокая явка на выборах глав субъектов России также зафиксирована в Татарстане.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
9 из 10

Временно исполняющий обязанности губернатора Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн на избирательном участке во время выборов губернатора.

© РИА Новости / Отдел взаимодействия со СМИ управления по внутренней политике ЕАО
Перейти в фотобанк
10 из 10

В двух регионах глав выбрали местные депутаты — главой Ненецкого автономного округа стал Юрий Бездудный, а в Ханты-Мансийском округе большинство голосов парламентариев получила Наталья Комарова, для которой этот срок станет уже третьим.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
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Единый день голосования — 2020Дмитрий МедведевЕдиная РоссияСанкт-ПетербургПолитика
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