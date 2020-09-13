https://ria.ru/20200913/medvedev-1577183619.html

Медведев назвал эти выборы и подготовку к ним самыми трудными

Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев заявил, что нынешние региональные выборы и подготовка к ним были самыми трудными из-за эпидемии... РИА Новости, 13.09.2020

2020-09-13T21:32

2020-09-13T21:32

2020-09-13T21:32

единый день голосования — 2020

дмитрий медведев

единая россия

санкт-петербург

политика

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<strong>МОСКВА, 13 сен - РИА Новости.</strong> Председатель партии "<a href="http://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Единая Россия</a>" <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Medvedev/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Медведев</a> заявил, что нынешние региональные выборы и подготовка к ним были самыми трудными из-за эпидемии коронавируса и других проблем в стране.В единый день голосования 13 сентября прошли свыше 9 тысяч избирательных кампаний всех уровней в 83 субъектах (кроме Кабардино-Балкарии и <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурга</a>), замещались более 78 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей. По решению ЦИК досрочное голосование проходило также в течение двух предшествующих дней, 11 и 12 сентября."Не буду всем напоминать о том, в каких условиях проходили эти выборы, подготовка к этим выборам. Это, наверное, в этом смысле были самые трудные выборы из-за эпидемии коронавируса, целого ряда других проблем, которые были в стране", - заявил Медведев в воскресенье в штабе "Единой России".Тем не менее, отметил председатель партии, подготовка к выборам велась успешно."Но самое главное, что даже в этих очень непростых условиях граждане нашей страны пришли на избирательные участки и проголосовали. Хочу поблагодарить всех, конечно, не только тех, кто голосовал за "Единую Россию", вообще всех, кто сегодня участвовал в избирательном процессе. Это очень важно, поскольку это такой краеугольный камень любого демократического государства. И даже несмотря на пандемию, даже несмотря на другие трудности, можно констатировать, что этот избирательный марафон закончился успешно", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20200913/vybory-1577182877.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий медведев, единая россия, санкт-петербург, политика