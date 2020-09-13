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Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200913/kriminal-1577176682.html
Полиция разберется в нападении на председателя ТИК в Ростовской области
Заявление в полицию подано после нападения на председателя территориальной избирательной комиссии (ТИК) в Ростовской области, сообщил глава облизбиркома Андрей... РИА Новости, 13.09.2020
2020-09-13T18:23
2020-09-13T18:23
протесты в белоруссии
элла памфилова
лдпр
кпрф
василий голубев
ростовская область
ростов-на-дону
патриоты россии
политика
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<strong>МОСКВА, 13 сен - РИА Новости.</strong> Заявление в полицию подано после нападения на председателя территориальной избирательной комиссии (ТИК) в <a href="http://ria.ru/location_Rostovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ростовской области</a>, сообщил глава облизбиркома Андрей Буров.По словам председателя ЦИК <a href="http://ria.ru/person_EHlla_Pamfilova/" target="_blank" data-auto="true">Эллы Памфиловой</a>, инцидент произошел с председателем территориальной избирательной комиссией Железнодорожного района города <a href="http://ria.ru/location_Rostov_na_Donu/" target="_blank" data-auto="true">Ростова-на-Дону</a>. Как рассказал Буров, 12 сентября представитель одного из кандидатов в губернаторы пришел в кабинет к председателю ТИК и потребовал ввести его в состав избирательной комиссии, но получил отказ."Он завелся, кинулся в оскорбления… Когда председатель пыталась снять видеозапись, выбил телефон. Я сожалею, что не смог защитить своего работника… Заявление в полицию есть, оно зарегистрировано", - сказал Буров во время включения в ЦИК.Он добавил, что председателю ТИК пришлось вызывать скорую помощь, ей была оказана медицинская помощь. "Вчера она не смогла осуществлять свою деятельность, сегодня она работает", - уточнил председатель регизбиркома.Он отметил, что после инцидента была оперативно вызвана полиция, но представитель кандидата сбежал.В воскресенье в Ростовской области проходят выборы губернатора, а также довыборы депутатов законодательного собрания региона VI созыва и депутатов представительных органов местного самоуправления. В регионе открыты 2610 участков, они работают с 8.00 до 20.00 мск.На пост губернатора области претендуют пять кандидатов: Евгений Бессонов (выдвинут <a href="http://ria.ru/organization_KPRF/" target="_blank" data-auto="true">КПРФ</a>), <a href="http://ria.ru/person_Vasilijj_Golubev/" target="_blank" data-auto="true">Василий Голубев</a> (действующий губернатор, выдвинут партией "<a href="http://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Единая Россия</a>"), Петр Пятибратов (<a href="http://ria.ru/organization_LDPR/" target="_blank" data-auto="true">ЛДПР</a>), Алексей Лященко ("<a href="http://ria.ru/organization_Spravedlivaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Справедливая Россия</a>"), Владимир Башкатов ("<a href="http://ria.ru/organization_Patrioty_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">Патриоты России</a>").
https://ria.ru/20200913/pamfilova-1577176184.html
https://ria.ru/20200913/pamfilova-1577175299.html
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элла памфилова, лдпр, кпрф, василий голубев, ростовская область, ростов-на-дону, патриоты россии, политика

Полиция разберется в нападении на председателя ТИК в Ростовской области

18:23 13.09.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции Управления министерства внутренних дел Российской Федерации
Сотрудник полиции Управления министерства внутренних дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции Управления министерства внутренних дел Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Заявление в полицию подано после нападения на председателя территориальной избирательной комиссии (ТИК) в Ростовской области, сообщил глава облизбиркома Андрей Буров.
По словам председателя ЦИК Эллы Памфиловой, инцидент произошел с председателем территориальной избирательной комиссией Железнодорожного района города Ростова-на-Дону. Как рассказал Буров, 12 сентября представитель одного из кандидатов в губернаторы пришел в кабинет к председателю ТИК и потребовал ввести его в состав избирательной комиссии, но получил отказ.
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
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"Он завелся, кинулся в оскорбления… Когда председатель пыталась снять видеозапись, выбил телефон. Я сожалею, что не смог защитить своего работника… Заявление в полицию есть, оно зарегистрировано", - сказал Буров во время включения в ЦИК.
Он добавил, что председателю ТИК пришлось вызывать скорую помощь, ей была оказана медицинская помощь. "Вчера она не смогла осуществлять свою деятельность, сегодня она работает", - уточнил председатель регизбиркома.
Он отметил, что после инцидента была оперативно вызвана полиция, но представитель кандидата сбежал.
В воскресенье в Ростовской области проходят выборы губернатора, а также довыборы депутатов законодательного собрания региона VI созыва и депутатов представительных органов местного самоуправления. В регионе открыты 2610 участков, они работают с 8.00 до 20.00 мск.
На пост губернатора области претендуют пять кандидатов: Евгений Бессонов (выдвинут КПРФ), Василий Голубев (действующий губернатор, выдвинут партией "Единая Россия"), Петр Пятибратов (ЛДПР), Алексей Лященко ("Справедливая Россия"), Владимир Башкатов ("Патриоты России").
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Протесты в БелоруссииЭлла ПамфиловаЛДПРКПРФВасилий ГолубевРостовская областьРостов-на-ДонуПатриоты РоссииПолитика
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