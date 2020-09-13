https://ria.ru/20200913/kprf-1577182445.html

КПРФ не признает выборы в регионах, где сняли кандидатов от партии

КПРФ не признаёт результаты выборов, которые прошли в регионах, где сняли кандидатов партии, заявил журналистам лидер партии Геннадий Зюганов на брифинге в... РИА Новости, 13.09.2020

2020-09-13T20:50

2020-09-13T20:50

2020-09-13T21:41

геннадий зюганов

санкт-петербург

единый день голосования — 2020

кпрф

политика

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<strong>МОСКВА, 13 сен - РИА Новости.</strong> КПРФ не признаёт результаты выборов, которые прошли в регионах, где сняли кандидатов партии, заявил журналистам лидер партии <a href="http://ria.ru/person_Gennadijj_Zjuganov/" target="_blank" data-auto="true">Геннадий Зюганов</a> на брифинге в штабе <a href="http://ria.ru/organization_KPRF/" target="_blank" data-auto="true">КПРФ</a>."Мы не признаём выборов, которые прошли в регионах, где сняли наших кандидатов", - сказал Зюганов.Лидер КПРФ подчеркнул, что у партии было пять сильных кандидатов, в том числе кандидат на выборах в губернаторы Севастополя Роман Кияшко.Зюганов заявил, что в понедельник будет проведен президиум КПРФ, во вторник проинформирована фракция и Госдума, а на следующей неделе проведен большой Совет народно-патриотических сил.В единый день голосования 13 сентября проходит свыше 9 тысяч избирательных кампаний всех уровней в 83 субъектах (кроме Кабардино-Балкарии и <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурга</a>). Будут замещены более 78 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей. По решению ЦИК досрочное голосование проходило также в течение двух предшествующих дней, 11 и 12 сентября.

https://ria.ru/20200722/1574690485.html

Zlydennemets Three Ну ну зюганов тихановской гуаидо 17

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санкт-петербург

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

геннадий зюганов, санкт-петербург, кпрф, политика