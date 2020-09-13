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Досрочное голосование на избирательном участке в Краснодаре
Единый день голосования — 2020
https://ria.ru/20200913/kprf-1577182445.html
КПРФ не признает выборы в регионах, где сняли кандидатов от партии
КПРФ не признаёт результаты выборов, которые прошли в регионах, где сняли кандидатов партии, заявил журналистам лидер партии Геннадий Зюганов на брифинге в... РИА Новости, 13.09.2020
2020-09-13T20:50
2020-09-13T21:41
геннадий зюганов
санкт-петербург
единый день голосования — 2020
кпрф
политика
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<strong>МОСКВА, 13 сен - РИА Новости.</strong> КПРФ не признаёт результаты выборов, которые прошли в регионах, где сняли кандидатов партии, заявил журналистам лидер партии <a href="http://ria.ru/person_Gennadijj_Zjuganov/" target="_blank" data-auto="true">Геннадий Зюганов</a> на брифинге в штабе <a href="http://ria.ru/organization_KPRF/" target="_blank" data-auto="true">КПРФ</a>."Мы не признаём выборов, которые прошли в регионах, где сняли наших кандидатов", - сказал Зюганов.Лидер КПРФ подчеркнул, что у партии было пять сильных кандидатов, в том числе кандидат на выборах в губернаторы Севастополя Роман Кияшко.Зюганов заявил, что в понедельник будет проведен президиум КПРФ, во вторник проинформирована фракция и Госдума, а на следующей неделе проведен большой Совет народно-патриотических сил.В единый день голосования 13 сентября проходит свыше 9 тысяч избирательных кампаний всех уровней в 83 субъектах (кроме Кабардино-Балкарии и <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурга</a>). Будут замещены более 78 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей. По решению ЦИК досрочное голосование проходило также в течение двух предшествующих дней, 11 и 12 сентября.
https://ria.ru/20200722/1574690485.html
Ну ну зюганов тихановской гуаидо
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геннадий зюганов, санкт-петербург, кпрф, политика

КПРФ не признает выборы в регионах, где сняли кандидатов от партии

20:50 13.09.2020 (обновлено: 21:41 13.09.2020)
2625
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкДевушка голосует на избирательном участке в Архангельской области
Девушка голосует на избирательном участке в Архангельской области - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Девушка голосует на избирательном участке в Архангельской области
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. КПРФ не признаёт результаты выборов, которые прошли в регионах, где сняли кандидатов партии, заявил журналистам лидер партии Геннадий Зюганов на брифинге в штабе КПРФ.
"Мы не признаём выборов, которые прошли в регионах, где сняли наших кандидатов", - сказал Зюганов.
Лидер КПРФ подчеркнул, что у партии было пять сильных кандидатов, в том числе кандидат на выборах в губернаторы Севастополя Роман Кияшко.
Зюганов заявил, что в понедельник будет проведен президиум КПРФ, во вторник проинформирована фракция и Госдума, а на следующей неделе проведен большой Совет народно-патриотических сил.
В единый день голосования 13 сентября проходит свыше 9 тысяч избирательных кампаний всех уровней в 83 субъектах (кроме Кабардино-Балкарии и Санкт-Петербурга). Будут замещены более 78 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей. По решению ЦИК досрочное голосование проходило также в течение двух предшествующих дней, 11 и 12 сентября.
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422720530
Обсудить 5
Единый день голосования — 2020Геннадий ЗюгановСанкт-ПетербургКПРФПолитика
Популярные комментарии
Ну ну зюганов тихановской гуаидо
13 сентября, 20:58
Zlydennemets ThreeZlydennemets Three
801008
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