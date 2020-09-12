https://ria.ru/20200912/sudya-1577127422.html

РБК: глава Мосгорсуда перейдет на работу в мэрию Москвы

Председатель Мосгорсуда Ольга Егорова, которая накануне подала в отставку, может перейти в мэрию Москвы, сообщает РБК со ссылкой на источники. РИА Новости, 12.09.2020

2020-09-12T10:03

2020-09-12T10:03

2020-09-12T10:04

ольга егорова

московский городской суд

общество

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Глава Мосгорсуда перейдет на работу в мэрию Москвы

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<strong>МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. </strong>Председатель Мосгорсуда <a href="https://ria.ru/person_Olga_Egorova/" target="_blank">Ольга Егорова</a>, которая накануне подала в отставку, может перейти в мэрию Москвы, сообщает <a href="https://www.rbc.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">РБК</a> со ссылкой на источники. Он допустил, что Егорова в случае назначения будет отвечать за взаимодействие с судами. В Мосгорсуде заявили, что не обладают информацией о дальнейшей деятельности судьи. Егорова подала заявление о прекращении полномочий судьи <a href="https://ria.ru/20200911/otstavka-1577093619.html" target="_blank">после 20 лет на этом посту</a>. Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) рассмотрит его 22 сентября. Ранее на эту должность был рекомендован <a href="https://ria.ru/20200821/mosgorsud-1576080519.html" target="_blank">председатель Южного окружного военного суда Михаил Птицын</a>, судья с 27-летним стажем, заручившийся поддержкой Верховного суда и Совета судей. Председатель <a href="https://ria.ru/organization_Moskovskijj_gorodskojj_sud/" target="_blank">Мосгорсуда</a> назначается указом президента на шесть лет по представлению председателя Верховного суда и при положительном заключении ВККС. Он организует работу суда, созывает президиум и председательствует в его заседаниях, устанавливает правила внутреннего распорядка, распределяет обязанности судей, рассматривает жалобы на работу нижестоящих судов и так далее.

https://ria.ru/20110623/392253973.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ольга егорова, московский городской суд, общество