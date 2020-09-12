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РБК: глава Мосгорсуда перейдет на работу в мэрию Москвы
Председатель Мосгорсуда Ольга Егорова, которая накануне подала в отставку, может перейти в мэрию Москвы, сообщает РБК со ссылкой на источники. РИА Новости, 12.09.2020
2020-09-12T10:03
2020-09-12T10:04
ольга егорова
московский городской суд
общество
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Глава Мосгорсуда перейдет на работу в мэрию Москвы
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<strong>МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. </strong>Председатель Мосгорсуда <a href="https://ria.ru/person_Olga_Egorova/" target="_blank">Ольга Егорова</a>, которая накануне подала в отставку, может перейти в мэрию Москвы, сообщает <a href="https://www.rbc.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">РБК</a> со ссылкой на источники. Он допустил, что Егорова в случае назначения будет отвечать за взаимодействие с судами. В Мосгорсуде заявили, что не обладают информацией о дальнейшей деятельности судьи. Егорова подала заявление о прекращении полномочий судьи <a href="https://ria.ru/20200911/otstavka-1577093619.html" target="_blank">после 20 лет на этом посту</a>. Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) рассмотрит его 22 сентября. Ранее на эту должность был рекомендован <a href="https://ria.ru/20200821/mosgorsud-1576080519.html" target="_blank">председатель Южного окружного военного суда Михаил Птицын</a>, судья с 27-летним стажем, заручившийся поддержкой Верховного суда и Совета судей. Председатель <a href="https://ria.ru/organization_Moskovskijj_gorodskojj_sud/" target="_blank">Мосгорсуда</a> назначается указом президента на шесть лет по представлению председателя Верховного суда и при положительном заключении ВККС. Он организует работу суда, созывает президиум и председательствует в его заседаниях, устанавливает правила внутреннего распорядка, распределяет обязанности судей, рассматривает жалобы на работу нижестоящих судов и так далее.
https://ria.ru/20110623/392253973.html
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ольга егорова, московский городской суд, общество

РБК: глава Мосгорсуда перейдет на работу в мэрию Москвы

10:03 12.09.2020 (обновлено: 10:04 12.09.2020)
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© РИА Новости / Александр НатрускинПредседатель Московского городского суда Ольга Егорова
Председатель Московского городского суда Ольга Егорова - РИА Новости, 1920, 12.09.2020
© РИА Новости / Александр Натрускин
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Председатель Мосгорсуда Ольга Егорова, которая накануне подала в отставку, может перейти в мэрию Москвы, сообщает РБК со ссылкой на источники.

"Есть такая идея — (назначить) советником или помощником (мэра столицы Сергея Собянина)", — сообщил один из собеседников издания.

Он допустил, что Егорова в случае назначения будет отвечать за взаимодействие с судами.
В Мосгорсуде заявили, что не обладают информацией о дальнейшей деятельности судьи.
Егорова подала заявление о прекращении полномочий судьи после 20 лет на этом посту. Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) рассмотрит его 22 сентября.
Ранее на эту должность был рекомендован председатель Южного окружного военного суда Михаил Птицын, судья с 27-летним стажем, заручившийся поддержкой Верховного суда и Совета судей.
Председатель Мосгорсуда назначается указом президента на шесть лет по представлению председателя Верховного суда и при положительном заключении ВККС. Он организует работу суда, созывает президиум и председательствует в его заседаниях, устанавливает правила внутреннего распорядка, распределяет обязанности судей, рассматривает жалобы на работу нижестоящих судов и так далее.
Ольга Егорова: Судьи пропускают все свои дела через сердце - РИА Новости, 1920, 23.06.2011
23 июня 2011, 10:24
Ольга Егорова: "Судьи пропускают все свои дела через сердце"О том, каким должен быть современный судья, о роли милосердия в правосудии и о личном отношении судей к рассматриваемым ими делам, в интервью в рамках проекта "Московские суды" рассказала председатель Московского городского суда Ольга Егорова.
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Ольга ЕгороваМосковский городской судОбщество
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