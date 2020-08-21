Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200821/mosgorsud-1576080519.html
ВС поддержал кандидатуру Птицына на должность председателя Мосгорсуда
Верховный суд РФ поддержал кандидатуру Михаила Птицына на должность председателя Мосгорсуда. РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T10:52
2020-08-21T10:52
ольга егорова
верховный суд рф
московский городской суд
вячеслав лебедев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/15/1576080819_0:80:3072:1808_1400x0_80_0_0_95e84b731c8cfa2c5c673d2f1be8fbcb.jpg
<strong>МОСКВА, 21 авг - РИА Новости.</strong> Верховный суд РФ поддержал кандидатуру Михаила Птицына на должность председателя <a href="https://ria.ru/organization_Moskovskijj_gorodskojj_sud" target="_blank">Мосгорсуда</a>."Кандидатура Птицына на должность поддерживается", - заявил глава <a href="http://ria.ru/organization_Vooruzhennye_sily_RF/" target="_blank" data-auto="true">ВС РФ</a> <a href="http://ria.ru/person_Vjacheslav_Lebedev/" target="_blank" data-auto="true">Вячеслав Лебедев</a> на заседании Высшей квалификационной коллегии судей, которая решает, рекомендовать ли кандидата на новую должность.Как ожидается, решение будет принято в ближайшее время.В настоящее время Птицын возглавляет Южный окружной военный суд.Полномочия нынешнего председателя Мосгорсуда <a href="http://ria.ru/person_Olga_Egorova/" target="_blank" data-auto="true">Ольги Егоровой</a>, которая возглавляет его с 2000 года, истекают в октябре.
https://ria.ru/20200817/1575887389.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/15/1576080819_29:0:2760:2048_1400x0_80_0_0_6b418a2f67ac49611bf395ae8dd940cc.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ольга егорова, верховный суд рф, московский городской суд, вячеслав лебедев

ВС поддержал кандидатуру Птицына на должность председателя Мосгорсуда

10:52 21.08.2020
860
© Фото : сайт Южного окружного военного судаМихаил Птицын
Михаил Птицын
© Фото : сайт Южного окружного военного суда
Михаил Птицын. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Верховный суд РФ поддержал кандидатуру Михаила Птицына на должность председателя Мосгорсуда.
"Кандидатура Птицына на должность поддерживается", - заявил глава ВС РФ Вячеслав Лебедев на заседании Высшей квалификационной коллегии судей, которая решает, рекомендовать ли кандидата на новую должность.
Как ожидается, решение будет принято в ближайшее время.
В настоящее время Птицын возглавляет Южный окружной военный суд.
Полномочия нынешнего председателя Мосгорсуда Ольги Егоровой, которая возглавляет его с 2000 года, истекают в октябре.
Тюрьма
17 августа, 13:17
Верховный суд признал движение АУЕ* экстремистским
100001
Обсудить 0
Ольга ЕгороваВерховный суд РФМосковский городской судВячеслав Лебедев
Рекомендуем
Директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов и супруга Алексея Навального Юлия на территории омской БСМП №1
Жене Навального сообщили его предварительный диагноз
Посетитель кофейни
Названы три простых способа поднять давление без лекарств
Член президиума оппозиционного Координационного совета Максим Знак у здания Следственного комитета Белоруссии. 21 августа 2020
Члены КС белорусской оппозиции прибыли на допрос
Медицинский работник входит в красную зону госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
В России за сутки выписали 5 817 человек после COVID-19
Первая в мире вакцина от коронавируса, зарегистрированная в России
Испытания вакцины от COVID-19 в "Векторе" планируют завершить в сентябре
Сотрудница научно-исследовательской лаборатории Генные и клеточные технологии при Казанском федеральном университете проводит исследование
Роспотребнадзор рассказал о реакции на вакцину от COVID-19 от "Вектора"
Омская БСМП № 1, где в токсикореанимации находится Алексей Навальный
Главврач омской больницы считает транспортировку Навального небезопасной
Раковая клетка
Онколог рассказал, кто чаще болеет раком
Медицинский работник Тверской областной клинической больницы в палате с коронавирусными больными
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Лечащий врач Навального рассказал о постановке диагноза и результатах анализов на яды
Врач рассказал о результатах анализов Навального
Алексей Навальный
Врач опроверг сообщения об отравлении Навального
Разработка вакцины от коронавируса
Клинические исследования вакцины от COVID-19 завершат в сентябре
Скриншот видеоклипа BTS Dynamite
Новый клип BTS за несколько часов набрал более 32 миллионов просмотров
Сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди на заседании Совета Федерации РФ
В Совфеде оценили решение ООН о признании жителей Крыма россиянами
Врач и пациенты в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы имени В. В. Виноградова в Москве
В Москве выявили 690 новых случаев заражения коронавирусом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:13В Ярославле завершили спасательные работы на месте взрыва газа в доме
04:02Кардиолог указал на связь сна и слабоумия
04:02Эксперт рассказал, откуда берется эхо в телефоне
03:51Власти уточнили число погибших при взрыве в доме в Ярославле
03:43"Жалкое зрелище": Мясников оценил поведение Ефремова в суде
03:21Момент взрыва в жилом доме в Ярославле попал на видео
03:21Под завалами дома в Ярославле нашли тела еще одной женщины и ребенка
03:16Эксперт рассказал, какие вещи опасно держать рядом с телефоном
03:11Названо самое гиблое место для грибников
03:08"Роскосмос" запатентовал взрывное устройство
02:51Навального увезли из омской больницы
02:20Эксперт предупредил о вреде беспроводных наушников
02:00Диетолог рассказала, почему нельзя завтракать только кашей
01:51В Ярославле на месте обрушения дома нашли тело второй погибшей
01:30Венесуэла хочет участвовать в производстве российской вакцины от COVID-19
01:22Трунов оценил отказ Ефремова от адвокатов
00:50Европейцы в СБ ООН разошлись с США в вопросе возврата санкций против ИРИ
00:46При взрыве газа Ярославле погибла преподаватель детской школы искусств
00:40В МЧС рассказали, когда ярославцев, пустят в дом, где взорвался газ
00:31Режиссер "Бэтмена" показал новый логотип и постер к фильму
Лента новостейМолния