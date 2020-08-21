https://ria.ru/20200821/mosgorsud-1576080519.html

ВС поддержал кандидатуру Птицына на должность председателя Мосгорсуда

Верховный суд РФ поддержал кандидатуру Михаила Птицына на должность председателя Мосгорсуда. РИА Новости, 21.08.2020

2020-08-21T10:52

2020-08-21T10:52

2020-08-21T10:52

ольга егорова

верховный суд рф

московский городской суд

вячеслав лебедев

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<strong>МОСКВА, 21 авг - РИА Новости.</strong> Верховный суд РФ поддержал кандидатуру Михаила Птицына на должность председателя <a href="https://ria.ru/organization_Moskovskijj_gorodskojj_sud" target="_blank">Мосгорсуда</a>."Кандидатура Птицына на должность поддерживается", - заявил глава <a href="http://ria.ru/organization_Vooruzhennye_sily_RF/" target="_blank" data-auto="true">ВС РФ</a> <a href="http://ria.ru/person_Vjacheslav_Lebedev/" target="_blank" data-auto="true">Вячеслав Лебедев</a> на заседании Высшей квалификационной коллегии судей, которая решает, рекомендовать ли кандидата на новую должность.Как ожидается, решение будет принято в ближайшее время.В настоящее время Птицын возглавляет Южный окружной военный суд.Полномочия нынешнего председателя Мосгорсуда <a href="http://ria.ru/person_Olga_Egorova/" target="_blank" data-auto="true">Ольги Егоровой</a>, которая возглавляет его с 2000 года, истекают в октябре.

https://ria.ru/20200817/1575887389.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ольга егорова, верховный суд рф, московский городской суд, вячеслав лебедев