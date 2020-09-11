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Председатель Мосгорсуда Ольга Егорова подала в отставку
Председатель Мосгорсуда Ольга Егорова подала заявление об отставке после 20 лет на этом посту, сообщает в пятницу Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС)... РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T14:20
2020-09-11T17:15
ольга егорова
московский городской суд
политика
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<strong>МОСКВА, 11 сен — РИА Новости.</strong> Председатель Мосгорсуда <a href="http://ria.ru/person_Olga_Egorova/" target="_blank" data-auto="true">Ольга Егорова</a> подала заявление об отставке после 20 лет на этом посту, сообщает в пятницу Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) Российской Федерации.Ранее на эту должность был рекомендован председатель Южного окружного военного суда Михаил Птицын, судья с 27-летним стажем, заручившийся поддержкой Верховного суда и Совета судей.Председатель Мосгорсуда назначается указом президента на шесть лет по представлению председателя Верховного суда Российской Федерации и при положительном заключении ВККС.Председатель, помимо прочего, организует работу суда, созывает президиум и председательствует в его заседаниях, устанавливает правила внутреннего распорядка, распределяет обязанности судей, рассматривает жалобы на работу нижестоящих судов и так далее.
https://ria.ru/20110623/392253973.html
Пора подвести итоги. Какое состояние нажито. Включая ближайших родственников. И сравнить с их официальными доходами
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На пенсию себе и своим внукам заработала.
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ольга егорова, московский городской суд, политика

Председатель Мосгорсуда Ольга Егорова подала в отставку

14:20 11.09.2020 (обновлено: 17:15 11.09.2020)
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© РИА Новости / Сергей Кузнецов / Перейти в фотобанкПредседатель Московского городского суда Ольга Егорова
Председатель Московского городского суда Ольга Егорова - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© РИА Новости / Сергей Кузнецов
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Председатель Московского городского суда Ольга Егорова. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Председатель Мосгорсуда Ольга Егорова подала заявление об отставке после 20 лет на этом посту, сообщает в пятницу Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) Российской Федерации.

"Заявление Егоровой Ольги Александровны о прекращении ее полномочий судьи, председателя Московского городского суда с 23 октября 2020 года <…> подлежит рассмотрению 22 сентября", — сказано в предварительной повестке заседания.

Ранее на эту должность был рекомендован председатель Южного окружного военного суда Михаил Птицын, судья с 27-летним стажем, заручившийся поддержкой Верховного суда и Совета судей.
Председатель Мосгорсуда назначается указом президента на шесть лет по представлению председателя Верховного суда Российской Федерации и при положительном заключении ВККС.
Председатель, помимо прочего, организует работу суда, созывает президиум и председательствует в его заседаниях, устанавливает правила внутреннего распорядка, распределяет обязанности судей, рассматривает жалобы на работу нижестоящих судов и так далее.
Ольга Егорова: Судьи пропускают все свои дела через сердце - РИА Новости, 1920, 23.06.2011
23 июня 2011, 10:24
Ольга Егорова: "Судьи пропускают все свои дела через сердце"О том, каким должен быть современный судья, о роли милосердия в правосудии и о личном отношении судей к рассматриваемым ими делам, в интервью в рамках проекта "Московские суды" рассказала председатель Московского городского суда Ольга Егорова.
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Обсудить 14
Ольга ЕгороваМосковский городской судПолитика
Популярные комментарии
Пора подвести итоги. Какое состояние нажито. Включая ближайших родственников. И сравнить с их официальными доходами
11 сентября, 15:06
Pawel ZverevPawel Zverev
84102014
На пенсию себе и своим внукам заработала.
11 сентября, 15:20
ВПВасилий Прекрасноволосый
461213112
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