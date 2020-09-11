https://ria.ru/20200911/otstavka-1577093619.html

Председатель Мосгорсуда Ольга Егорова подала в отставку

Председатель Мосгорсуда Ольга Егорова подала заявление об отставке после 20 лет на этом посту, сообщает в пятницу Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС)... РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T14:20

2020-09-11T14:20

2020-09-11T17:15

ольга егорова

московский городской суд

политика

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<strong>МОСКВА, 11 сен — РИА Новости.</strong> Председатель Мосгорсуда <a href="http://ria.ru/person_Olga_Egorova/" target="_blank" data-auto="true">Ольга Егорова</a> подала заявление об отставке после 20 лет на этом посту, сообщает в пятницу Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) Российской Федерации.Ранее на эту должность был рекомендован председатель Южного окружного военного суда Михаил Птицын, судья с 27-летним стажем, заручившийся поддержкой Верховного суда и Совета судей.Председатель Мосгорсуда назначается указом президента на шесть лет по представлению председателя Верховного суда Российской Федерации и при положительном заключении ВККС.Председатель, помимо прочего, организует работу суда, созывает президиум и председательствует в его заседаниях, устанавливает правила внутреннего распорядка, распределяет обязанности судей, рассматривает жалобы на работу нижестоящих судов и так далее.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ольга егорова, московский городской суд, политика