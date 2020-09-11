Председатель Мосгорсуда Ольга Егорова подала в отставку
14:20 11.09.2020 (обновлено: 17:15 11.09.2020)
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© РИА Новости / Сергей Кузнецов / Перейти в фотобанкПредседатель Московского городского суда Ольга Егорова
Председатель Московского городского суда Ольга Егорова. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Председатель Мосгорсуда Ольга Егорова подала заявление об отставке после 20 лет на этом посту, сообщает в пятницу Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) Российской Федерации.
"Заявление Егоровой Ольги Александровны о прекращении ее полномочий судьи, председателя Московского городского суда с 23 октября 2020 года <…> подлежит рассмотрению 22 сентября", — сказано в предварительной повестке заседания.
Ранее на эту должность был рекомендован председатель Южного окружного военного суда Михаил Птицын, судья с 27-летним стажем, заручившийся поддержкой Верховного суда и Совета судей.
Председатель Мосгорсуда назначается указом президента на шесть лет по представлению председателя Верховного суда Российской Федерации и при положительном заключении ВККС.
Председатель, помимо прочего, организует работу суда, созывает президиум и председательствует в его заседаниях, устанавливает правила внутреннего распорядка, распределяет обязанности судей, рассматривает жалобы на работу нижестоящих судов и так далее.
23 июня 2011, 10:24Ольга Егорова: "Судьи пропускают все свои дела через сердце"О том, каким должен быть современный судья, о роли милосердия в правосудии и о личном отношении судей к рассматриваемым ими делам, в интервью в рамках проекта "Московские суды" рассказала председатель Московского городского суда Ольга Егорова.