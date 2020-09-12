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https://ria.ru/20200912/roshal-1577149587.html
Мясников резко ответил на оскорбления в адрес Рошаля
Врач и телеведущий Александр Мясников резко высказался в своем Telegram-канале после оскорблений в адрес президента союза "Национальная медицинская палата"... РИА Новости, 12.09.2020
2020-09-12T20:50
2020-09-12T23:23
госпитализация алексея навального
александр мясников (врач)
россия
алексей навальный
национальная медицинская палата
леонид рошаль
германия
происшествия
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<strong>МОСКВА, 12 сен — РИА Новости.</strong> Врач и телеведущий <a href="http://ria.ru/person_aleksandr-myasnikov-vrach/" target="_blank">Александр Мясников</a> резко высказался в своем <a href="https://t.me/s/drmyasnikov" target="_blank" rel="nofollow noopener">Telegram-канале</a> после оскорблений в адрес президента союза "<a href="http://ria.ru/organization_Nacionalnaja_medicinskaja_palata/" target="_blank">Национальная медицинская палата</a>" доктора <a href="http://ria.ru/person_Leonid_Roshal/" target="_blank">Леонида Рошаля</a> со стороны жены Алексея Навального Юлии.Он назвал критиков коллеги трусами."Доктора Рошаля защищать не надо — он сильный, мудрый человек. &lt;…&gt; Защищать надо нас. Нам всем нанесли страшное оскорбление! Мы опять смолчим?" — написал он.Мясников выразил сожаление, что с завидной регулярностью приходится "глотать оскорбления" от "прямых врагов"."Что будем делать?!" — поинтересовался он.На минувшей неделе возглавляемый Рошалем союз обратился к немецким медикам, предложив создать совместную экспертную группу по ситуации с Навальным. Врач подчеркнул необходимость найти причины состояния пациента, так как проведенные в России исследования не показали отравления, следы которого нашли в Германии. Рошаль также отметил, что медицина должна быть вне политики.В ответ на это Юлия Навальная опубликовала в своем Instagram обращение к Рошалю, в котором поставила под сомнение его профессионализм, и подчеркнула, что он выступает в качестве "голоса государства". Она также заявила, что он не должен иметь никакого отношения к лечению ее мужа.Позже Рошаль <a href="https://ria.ru/20200907/roshal-1576889761.html" target="_blank">заявил</a>, что не верит, что такое некорректное письмо написала она лично. При этом он отметил, что понимает состояние женщины, и пожелал ее супругу выздоровления.Ситуация с Алексеем НавальнымАлексея Навального госпитализировали 20 августа в Омске после того, как его состояние резко ухудшилось по пути из Томска в Москву. Омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной — пока неясно, но ядов в биоматериалах Навального найдено не было. Позднее Навального перевезли самолетом в Германию.Немецкое правительство в среду заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". При этом один из разработчиков "Новичка" Леонид Ринк также выражал сомнения в том, что Навального якобы отравили "новой разновидностью" этого вещества, поскольку у него не было соответствующих симптомов. Российская сторона отправила Германии официальный запрос по ситуации с блогером, но ответа не последовало. В Москве подчеркивают, что ждут от Берлина конкретной информации, которую немецкие коллеги пока не предоставили. В начале недели Навального вывели из комы.
https://ria.ru/20200828/roshal-1576437056.html
https://ria.ru/20200912/otvet-1577136884.html
https://ria.ru/20200906/navalnyy-1576818354.html
Этот доктор когда нибудь занимается врачеванием? Или постоянно трендит во всех СМИ?
126
Доктор Рошаль - человек святой !!! Только шавки могут тявкать на него из-под воротни.
125
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россия
германия
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госпитализация алексея навального, александр мясников (врач), россия, алексей навальный, национальная медицинская палата, леонид рошаль, германия, происшествия

Мясников резко ответил на оскорбления в адрес Рошаля

20:50 12.09.2020 (обновлено: 23:23 12.09.2020)
19181
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент союза "Национальная медицинская палата" Леонид Рошаль
Президент союза Национальная медицинская палата Леонид Рошаль - РИА Новости, 1920, 12.09.2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент союза "Национальная медицинская палата" Леонид Рошаль. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников резко высказался в своем Telegram-канале после оскорблений в адрес президента союза "Национальная медицинская палата" доктора Леонида Рошаля со стороны жены Алексея Навального Юлии.
Он назвал критиков коллеги трусами.
"Доктора Рошаля защищать не надо — он сильный, мудрый человек. <…> Защищать надо нас. Нам всем нанесли страшное оскорбление! Мы опять смолчим?" — написал он.
Леонид Рошаль - РИА Новости, 1920, 28.08.2020
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Мясников выразил сожаление, что с завидной регулярностью приходится "глотать оскорбления" от "прямых врагов".
"Что будем делать?!" — поинтересовался он.
На минувшей неделе возглавляемый Рошалем союз обратился к немецким медикам, предложив создать совместную экспертную группу по ситуации с Навальным. Врач подчеркнул необходимость найти причины состояния пациента, так как проведенные в России исследования не показали отравления, следы которого нашли в Германии. Рошаль также отметил, что медицина должна быть вне политики.
В ответ на это Юлия Навальная опубликовала в своем Instagram обращение к Рошалю, в котором поставила под сомнение его профессионализм, и подчеркнула, что он выступает в качестве "голоса государства". Она также заявила, что он не должен иметь никакого отношения к лечению ее мужа.
Позже Рошаль заявил, что не верит, что такое некорректное письмо написала она лично. При этом он отметил, что понимает состояние женщины, и пожелал ее супругу выздоровления.
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Ситуация с Алексеем Навальным

Алексея Навального госпитализировали 20 августа в Омске после того, как его состояние резко ухудшилось по пути из Томска в Москву. Омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной — пока неясно, но ядов в биоматериалах Навального найдено не было. Позднее Навального перевезли самолетом в Германию.
Немецкое правительство в среду заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". При этом один из разработчиков "Новичка" Леонид Ринк также выражал сомнения в том, что Навального якобы отравили "новой разновидностью" этого вещества, поскольку у него не было соответствующих симптомов. Российская сторона отправила Германии официальный запрос по ситуации с блогером, но ответа не последовало. В Москве подчеркивают, что ждут от Берлина конкретной информации, которую немецкие коллеги пока не предоставили. В начале недели Навального вывели из комы.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 06.09.2020
6 сентября, 08:00
Современное искусство политической провокации
312332644
Обсудить 22
Госпитализация Алексея НавальногоАлександр Мясников (врач)РоссияАлексей НавальныйНациональная медицинская палатаЛеонид РошальГерманияПроисшествия
Популярные комментарии
Этот доктор когда нибудь занимается врачеванием? Или постоянно трендит во всех СМИ?
12 сентября, 21:05
Егор ПанкратовЕгор Панкратов
35000982
Доктор Рошаль - человек святой !!! Только шавки могут тявкать на него из-под воротни.
12 сентября, 21:17
Kolia KoliaKolia Kolia
108120410
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