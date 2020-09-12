https://ria.ru/20200912/roshal-1577149587.html

Мясников резко ответил на оскорбления в адрес Рошаля

Врач и телеведущий Александр Мясников резко высказался в своем Telegram-канале после оскорблений в адрес президента союза "Национальная медицинская палата"... РИА Новости, 12.09.2020

2020-09-12T20:50

2020-09-12T20:50

2020-09-12T23:23

госпитализация алексея навального

александр мясников (врач)

россия

алексей навальный

национальная медицинская палата

леонид рошаль

германия

происшествия

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<strong>МОСКВА, 12 сен — РИА Новости.</strong> Врач и телеведущий <a href="http://ria.ru/person_aleksandr-myasnikov-vrach/" target="_blank">Александр Мясников</a> резко высказался в своем <a href="https://t.me/s/drmyasnikov" target="_blank" rel="nofollow noopener">Telegram-канале</a> после оскорблений в адрес президента союза "<a href="http://ria.ru/organization_Nacionalnaja_medicinskaja_palata/" target="_blank">Национальная медицинская палата</a>" доктора <a href="http://ria.ru/person_Leonid_Roshal/" target="_blank">Леонида Рошаля</a> со стороны жены Алексея Навального Юлии.Он назвал критиков коллеги трусами."Доктора Рошаля защищать не надо — он сильный, мудрый человек. <…> Защищать надо нас. Нам всем нанесли страшное оскорбление! Мы опять смолчим?" — написал он.Мясников выразил сожаление, что с завидной регулярностью приходится "глотать оскорбления" от "прямых врагов"."Что будем делать?!" — поинтересовался он.На минувшей неделе возглавляемый Рошалем союз обратился к немецким медикам, предложив создать совместную экспертную группу по ситуации с Навальным. Врач подчеркнул необходимость найти причины состояния пациента, так как проведенные в России исследования не показали отравления, следы которого нашли в Германии. Рошаль также отметил, что медицина должна быть вне политики.В ответ на это Юлия Навальная опубликовала в своем Instagram обращение к Рошалю, в котором поставила под сомнение его профессионализм, и подчеркнула, что он выступает в качестве "голоса государства". Она также заявила, что он не должен иметь никакого отношения к лечению ее мужа.Позже Рошаль <a href="https://ria.ru/20200907/roshal-1576889761.html" target="_blank">заявил</a>, что не верит, что такое некорректное письмо написала она лично. При этом он отметил, что понимает состояние женщины, и пожелал ее супругу выздоровления.Ситуация с Алексеем НавальнымАлексея Навального госпитализировали 20 августа в Омске после того, как его состояние резко ухудшилось по пути из Томска в Москву. Омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной — пока неясно, но ядов в биоматериалах Навального найдено не было. Позднее Навального перевезли самолетом в Германию.Немецкое правительство в среду заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". При этом один из разработчиков "Новичка" Леонид Ринк также выражал сомнения в том, что Навального якобы отравили "новой разновидностью" этого вещества, поскольку у него не было соответствующих симптомов. Российская сторона отправила Германии официальный запрос по ситуации с блогером, но ответа не последовало. В Москве подчеркивают, что ждут от Берлина конкретной информации, которую немецкие коллеги пока не предоставили. В начале недели Навального вывели из комы.

https://ria.ru/20200828/roshal-1576437056.html

https://ria.ru/20200912/otvet-1577136884.html

https://ria.ru/20200906/navalnyy-1576818354.html

Егор Панкратов Этот доктор когда нибудь занимается врачеванием? Или постоянно трендит во всех СМИ? 126

Kolia Kolia Доктор Рошаль - человек святой !!! Только шавки могут тявкать на него из-под воротни. 125

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россия

германия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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