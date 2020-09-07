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https://ria.ru/20200907/roshal-1576889761.html
Рошаль ответил на письмо жены Навального
Президент союза "Национальная медицинская палата" доктор Леонид Рошаль усомнился в авторстве адресованного ему сообщения, опубликованного в соцсетях жены... РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T17:07
2020-09-07T18:09
госпитализация алексея навального
алексей навальный
национальная медицинская палата
леонид рошаль
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<strong>МОСКВА, 7 сен — РИА Новости.</strong> Президент союза "<a href="http://ria.ru/organization_Nacionalnaja_medicinskaja_palata/" target="_blank" data-auto="true">Национальная медицинская палата</a>" доктор <a href="http://ria.ru/person_Leonid_Roshal/" target="_blank" data-auto="true">Леонид Рошаль</a> усомнился в авторстве адресованного ему сообщения, опубликованного в соцсетях жены <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> Юлии.В минувшую субботу возглавляемый Рошалем союз обратился к немецкой врачебной палате с предложением создать совместную экспертную группу по ситуации с Навальным. Доктор уточнил, что причины состояния пациента до сих пор неясны, российские медики спасли ему жизнь, но исследования, проведенные в России, не показали отравления, а немецкие коллеги, по их словам, такие следы нашли.Рошаль подчеркнул, что врачи должны быть вне политики.Юлия Навальная в ответ на это заявила, что Рошаль не должен иметь никакого отношения к лечению ее мужа.В понедельник берлинская клиника Charite сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы.
https://ria.ru/20200906/navalnyy-1576818354.html
Ответ такого человека - с чувством такта и юмора. Респект. А эта "женщина", прости Господи, в подмётки ему не годится ни по уму, ни по воспитанию, ни по всему прочему. И это наша оппозиционная "элита", ведущая нас "к светлому будущему"? Невоспитанная хамка, за кем идёт молодёжь?
356
да хамское ее письмо было, а не некорректное. Элементарного воспитания у женщины не хватает. Нельзя все в жизни мерить политикой. А уж Рошаль и как врач и как гражданин существенно более значимая фигура, чем она
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РИА Новости
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госпитализация алексея навального, алексей навальный, национальная медицинская палата, леонид рошаль

Рошаль ответил на письмо жены Навального

17:07 07.09.2020 (обновлено: 18:09 07.09.2020)
33100
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкЛеонид Рошаль
Леонид Рошаль - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Леонид Рошаль. Архивное фото
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Президент союза "Национальная медицинская палата" доктор Леонид Рошаль усомнился в авторстве адресованного ему сообщения, опубликованного в соцсетях жены Алексея Навального Юлии.

"Уважаемая Юлия Борисовна! Я не верю, что это некорректное письмо мне написали Вы. Мне о Вас рассказывали другое. Ваше письмо по содержанию не соответствует тому, о чем я писал. Все понимают Ваше состояние. Желаю Алексею Анатольевичу выздоровления и берегите себя", — говорится в сообщении в аккаунте Рошаля в Twitter.

В минувшую субботу возглавляемый Рошалем союз обратился к немецкой врачебной палате с предложением создать совместную экспертную группу по ситуации с Навальным. Доктор уточнил, что причины состояния пациента до сих пор неясны, российские медики спасли ему жизнь, но исследования, проведенные в России, не показали отравления, а немецкие коллеги, по их словам, такие следы нашли.
Рошаль подчеркнул, что врачи должны быть вне политики.
Юлия Навальная в ответ на это заявила, что Рошаль не должен иметь никакого отношения к лечению ее мужа.
В понедельник берлинская клиника Charite сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 06.09.2020
6 сентября, 08:00
Современное искусство политической провокации
61931842050
Обсудить 27
Госпитализация Алексея НавальногоАлексей НавальныйНациональная медицинская палатаЛеонид Рошаль
Популярные комментарии
Ответ такого человека - с чувством такта и юмора. Респект. А эта "женщина", прости Господи, в подмётки ему не годится ни по уму, ни по воспитанию, ни по всему прочему. И это наша оппозиционная "элита", ведущая нас "к светлому будущему"? Невоспитанная хамка, за кем идёт молодёжь?
7 сентября, 17:21
Александр НевскийАлександр Невский
326001029
да хамское ее письмо было, а не некорректное. Элементарного воспитания у женщины не хватает. Нельзя все в жизни мерить политикой. А уж Рошаль и как врач и как гражданин существенно более значимая фигура, чем она
7 сентября, 17:17
О Ольга Занкова
304100030
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