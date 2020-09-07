https://ria.ru/20200907/roshal-1576889761.html

Рошаль ответил на письмо жены Навального

Президент союза "Национальная медицинская палата" доктор Леонид Рошаль усомнился в авторстве адресованного ему сообщения, опубликованного в соцсетях жены... РИА Новости, 07.09.2020

2020-09-07T17:07

2020-09-07T17:07

2020-09-07T18:09

госпитализация алексея навального

алексей навальный

национальная медицинская палата

леонид рошаль

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<strong>МОСКВА, 7 сен — РИА Новости.</strong> Президент союза "<a href="http://ria.ru/organization_Nacionalnaja_medicinskaja_palata/" target="_blank" data-auto="true">Национальная медицинская палата</a>" доктор <a href="http://ria.ru/person_Leonid_Roshal/" target="_blank" data-auto="true">Леонид Рошаль</a> усомнился в авторстве адресованного ему сообщения, опубликованного в соцсетях жены <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> Юлии.В минувшую субботу возглавляемый Рошалем союз обратился к немецкой врачебной палате с предложением создать совместную экспертную группу по ситуации с Навальным. Доктор уточнил, что причины состояния пациента до сих пор неясны, российские медики спасли ему жизнь, но исследования, проведенные в России, не показали отравления, а немецкие коллеги, по их словам, такие следы нашли.Рошаль подчеркнул, что врачи должны быть вне политики.Юлия Навальная в ответ на это заявила, что Рошаль не должен иметь никакого отношения к лечению ее мужа.В понедельник берлинская клиника Charite сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы.

https://ria.ru/20200906/navalnyy-1576818354.html

Александр Невский Ответ такого человека - с чувством такта и юмора. Респект. А эта "женщина", прости Господи, в подмётки ему не годится ни по уму, ни по воспитанию, ни по всему прочему. И это наша оппозиционная "элита", ведущая нас "к светлому будущему"? Невоспитанная хамка, за кем идёт молодёжь? 356

Ольга Занкова да хамское ее письмо было, а не некорректное. Элементарного воспитания у женщины не хватает. Нельзя все в жизни мерить политикой. А уж Рошаль и как врач и как гражданин существенно более значимая фигура, чем она 335

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, алексей навальный, национальная медицинская палата, леонид рошаль