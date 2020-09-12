https://ria.ru/20200912/konchalovskiy-1577152291.html

Фильм Кончаловского получил спецприз жюри кинофестиваля в Венеции

Фильм Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи" был удостоен специального приза жюри на 77-м Венецианском кинофестивале, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.09.2020

2020-09-12T23:25

2020-09-12T23:25

2020-09-13T00:53

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<strong>МОСКВА, 12 сен — РИА Новости.</strong> Фильм <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Konchalovskijj/" target="_blank" data-auto="true">Андрея Кончаловского</a> "Дорогие товарищи" был удостоен специального приза жюри на 77-м Венецианском кинофестивале, сообщил корреспондент РИА Новости.Во время вручения награды режиссер поблагодарил свою жену <a href="http://ria.ru/person_JUlija_Vysockaja/" target="_blank" data-auto="true">Юлию Высоцкую</a>, сыгравшую главную роль в фильме, а также продюсера Алишера Усманова."Спасибо, Венеция, за храбрость, за то, что нас подождали", — добавил он.Драма "Дорогие товарищи" выйдет в прокат в ноябре. Фильм рассказывает о подавлении демонстрации рабочих в Новочеркасске в 1962 году.Андрей Кончаловский уже был удостоен двух "Серебряных львов" за картины "Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына" в 2014 году, и "Рай" — в 2016 году. Режиссер театра и кино, сценарист Андрей (Андрон) Сергеевич Кончаловский родился 20 августа 1937 года в Москве, в семье известных писателей Сергея Михалкова (1913-2009) и Натальи Кончаловской (1903-1988).Первым полнометражным художественным фильмом Кончаловского стал "Первый учитель" (1965). В большинстве своих картин Кончаловский выступал и как автор сценария.Итоги кинофестиваляОбладателем "Золотого льва" стал фильм "Земля кочевников" (Nomadland) режиссера Хлои Чжао. Картина рассказывает о женщине, потерявшей дом и вынужденной жить в фургоне, перемещаясь по западу США. Главную роль в фильме сыграла обладательница двух "Оскаров" Фрэнсис Макдорманд."Серебряного льва" удостоилась картина "Жена шпиона" (Wife of a Spy), Киеши Куросавы. Гран-при получил "Новый порядок" мексиканского режиссера Мишеля Франко.Об остальных лауреатах кинофестиваля читайте в материале <strong><a href="https://ria.ru/20200912/kinofestival-1577150411.html" target="_blank">РИА Новости >></a></strong>

https://ria.ru/20200912/konchalovskiy-1577152167.html

https://ria.ru/20200902/kinofestival-1576597421.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

культура, россия, андрей кончаловский, венецианский кинофестиваль, венеция, в мире