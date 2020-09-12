Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20200912/konchalovskiy-1577152291.html
Фильм Кончаловского получил спецприз жюри кинофестиваля в Венеции
Фильм Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи" был удостоен специального приза жюри на 77-м Венецианском кинофестивале, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.09.2020
2020-09-12T23:25
2020-09-13T00:53
культура
культура
россия
андрей кончаловский
венецианский кинофестиваль
венеция
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/0c/1577150232_0:310:1763:1302_1400x0_80_0_0_bc6f51b2c187624ebb8b803bb77c3100.jpg
<strong>МОСКВА, 12 сен — РИА Новости.</strong> Фильм <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Konchalovskijj/" target="_blank" data-auto="true">Андрея Кончаловского</a> "Дорогие товарищи" был удостоен специального приза жюри на 77-м Венецианском кинофестивале, сообщил корреспондент РИА Новости.Во время вручения награды режиссер поблагодарил свою жену <a href="http://ria.ru/person_JUlija_Vysockaja/" target="_blank" data-auto="true">Юлию Высоцкую</a>, сыгравшую главную роль в фильме, а также продюсера Алишера Усманова."Спасибо, Венеция, за храбрость, за то, что нас подождали", — добавил он.Драма "Дорогие товарищи" выйдет в прокат в ноябре. Фильм рассказывает о подавлении демонстрации рабочих в Новочеркасске в 1962 году.Андрей Кончаловский уже был удостоен двух "Серебряных львов" за картины "Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына" в 2014 году, и "Рай" — в 2016 году. Режиссер театра и кино, сценарист Андрей (Андрон) Сергеевич Кончаловский родился 20 августа 1937 года в Москве, в семье известных писателей Сергея Михалкова (1913-2009) и Натальи Кончаловской (1903-1988).Первым полнометражным художественным фильмом Кончаловского стал "Первый учитель" (1965). В большинстве своих картин Кончаловский выступал и как автор сценария.Итоги кинофестиваляОбладателем "Золотого льва" стал фильм "Земля кочевников" (Nomadland) режиссера Хлои Чжао. Картина рассказывает о женщине, потерявшей дом и вынужденной жить в фургоне, перемещаясь по западу США. Главную роль в фильме сыграла обладательница двух "Оскаров" Фрэнсис Макдорманд."Серебряного льва" удостоилась картина "Жена шпиона" (Wife of a Spy), Киеши Куросавы. Гран-при получил "Новый порядок" мексиканского режиссера Мишеля Франко.Об остальных лауреатах кинофестиваля читайте в материале <strong><a href="https://ria.ru/20200912/kinofestival-1577150411.html" target="_blank">РИА Новости &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200912/konchalovskiy-1577152167.html
https://ria.ru/20200902/kinofestival-1576597421.html
1
россия
венеция
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0c/1577150232_0:145:1763:1467_1400x0_80_0_0_d4f2a8f12c154ae403abffd3138ff05d.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
культура, россия, андрей кончаловский, венецианский кинофестиваль, венеция, в мире

Фильм Кончаловского получил спецприз жюри кинофестиваля в Венеции

23:25 12.09.2020 (обновлено: 00:53 13.09.2020)
1571
© REUTERS / Guglielmo MangiapaneАндрей Кончаловский на сцене Венецианского кинофестиваля 2020
Андрей Кончаловский на сцене Венецианского кинофестиваля 2020 - РИА Новости, 1920, 12.09.2020
© REUTERS / Guglielmo Mangiapane
Андрей Кончаловский на сцене Венецианского кинофестиваля 2020
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Фильм Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи" был удостоен специального приза жюри на 77-м Венецианском кинофестивале, сообщил корреспондент РИА Новости.
Во время вручения награды режиссер поблагодарил свою жену Юлию Высоцкую, сыгравшую главную роль в фильме, а также продюсера Алишера Усманова.
Андрей Кончаловский на сцене Венецианского кинофестиваля 2020 - РИА Новости, 1920, 12.09.2020
Вчера, 23:14Культура
Эксперт оценил награждение Кончаловского на Венецианском кинофестивале
"Спасибо, Венеция, за храбрость, за то, что нас подождали", — добавил он.
Драма "Дорогие товарищи" выйдет в прокат в ноябре. Фильм рассказывает о подавлении демонстрации рабочих в Новочеркасске в 1962 году.
Андрей Кончаловский уже был удостоен двух "Серебряных львов" за картины "Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына" в 2014 году, и "Рай" — в 2016 году.
Режиссер театра и кино, сценарист Андрей (Андрон) Сергеевич Кончаловский родился 20 августа 1937 года в Москве, в семье известных писателей Сергея Михалкова (1913-2009) и Натальи Кончаловской (1903-1988).
Первым полнометражным художественным фильмом Кончаловского стал "Первый учитель" (1965). В большинстве своих картин Кончаловский выступал и как автор сценария.
Крылатый лев - главный символ Венецианского международного кинофестиваля - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
2 сентября, 00:14
Венецианский международный кинофестиваль

Итоги кинофестиваля

Обладателем "Золотого льва" стал фильм "Земля кочевников" (Nomadland) режиссера Хлои Чжао. Картина рассказывает о женщине, потерявшей дом и вынужденной жить в фургоне, перемещаясь по западу США. Главную роль в фильме сыграла обладательница двух "Оскаров" Фрэнсис Макдорманд.
"Серебряного льва" удостоилась картина "Жена шпиона" (Wife of a Spy), Киеши Куросавы.
Гран-при получил "Новый порядок" мексиканского режиссера Мишеля Франко.
Об остальных лауреатах кинофестиваля читайте в материале РИА Новости >>
Первая красная дорожка. Открылся 77-й Венецианский кинофестиваль
© РИА Новости / Татьяна Волобуева / Перейти в фотобанк

Председатель жюри 77-го Венецианского международного кинофестиваля, Кейт Бланшетт выбрала для церемонии открытия строгое закрытое платье-кейп. Она появлялась в нем пять лет назад на лондонской премьере своего фильма "Кэрол".

Председатель жюри 77-го Венецианского международного кинофестиваля, австралийская актриса Кейт Бланшетт
1 из 12

Председатель жюри 77-го Венецианского международного кинофестиваля, Кейт Бланшетт выбрала для церемонии открытия строгое закрытое платье-кейп. Она появлялась в нем пять лет назад на лондонской премьере своего фильма "Кэрол".

© РИА Новости / Татьяна Волобуева
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Татьяна Волобуева / Перейти в фотобанк

Британская актриса Тильда Суинтон получила из рук Кейт Бланшетт "Золотого льва Святого Марка" за вклад в кинематограф.

Британская актриса Тильда Суинтон, получившая награду Золотой лев Святого Марка Венецианского кинофестиваля за вклад в кинематограф
2 из 12

Британская актриса Тильда Суинтон получила из рук Кейт Бланшетт "Золотого льва Святого Марка" за вклад в кинематограф.

© РИА Новости / Татьяна Волобуева
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Татьяна Волобуева / Перейти в фотобанк

Директор Венецианского международного кинофестиваля Альберто Барбера назвал смотр "перезагрузкой" и "новой надеждой киноиндустрии" в текущих условиях, но выбрал весьма траурный образ для такого оптимистичного прогноза.

Директор Венецианского международного кинофестиваля Альберто Барбера и председатель жюри 77-го Венецианского международного кинофестиваля, австралийская актриса Кейт Бланшетт
3 из 12

Директор Венецианского международного кинофестиваля Альберто Барбера назвал смотр "перезагрузкой" и "новой надеждой киноиндустрии" в текущих условиях, но выбрал весьма траурный образ для такого оптимистичного прогноза.

© РИА Новости / Татьяна Волобуева
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Татьяна Волобуева / Перейти в фотобанк

Требование ношения масок в помещениях распространялось даже на звезд первой величины. Не стала исключением Тильда Суинтон, которая изящно обошла правила, выбрав карнавальную маску. Рядом с ней — президент фестиваля Роберто Чикутто и директор смотра Альберто Барбера.

Британская актриса Тильда Суинтон, президент Роберто Чикутто и директор Венецианского международного кинофестиваля Альберто Барбера
4 из 12

Требование ношения масок в помещениях распространялось даже на звезд первой величины. Не стала исключением Тильда Суинтон, которая изящно обошла правила, выбрав карнавальную маску. Рядом с ней — президент фестиваля Роберто Чикутто и директор смотра Альберто Барбера.

© РИА Новости / Татьяна Волобуева
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Татьяна Волобуева / Перейти в фотобанк

Итальянский режиссер Даниэле Лукетти на красной дорожке на премьере своего фильма "Фамильный узел". В этом году в основной программе 18 лент, включая "Дорогие товарищи" Андрея Кончаловского.

Итальянский режиссер Даниэле Лукетти
5 из 12

Итальянский режиссер Даниэле Лукетти на красной дорожке на премьере своего фильма "Фамильный узел". В этом году в основной программе 18 лент, включая "Дорогие товарищи" Андрея Кончаловского.

© РИА Новости / Татьяна Волобуева
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Татьяна Волобуева / Перейти в фотобанк

Актриса Линда Кариди, исполнившая одну из главных ролей в картине "Фамильный узел" (Lacci), поддержала тренд на черные платья.

Итальянская актриса Линда Кариди на красной дорожке премьеры фильма режиссера Даниэле Лукетти Фамильный узел (Lacci) в рамках церемонии открытия 77-го Венецианского международного кинофестиваля.
6 из 12

Актриса Линда Кариди, исполнившая одну из главных ролей в картине "Фамильный узел" (Lacci), поддержала тренд на черные платья.

© РИА Новости / Татьяна Волобуева
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Татьяна Волобуева / Перейти в фотобанк

В этом году вокруг ковровой дорожки публики и журналистов было меньше обычного. Белое платье испанской актрисы Эстер Экспосито вполне можно быть воспринять как политический намек.

Испанская актриса Эстер Экспосито
7 из 12

В этом году вокруг ковровой дорожки публики и журналистов было меньше обычного. Белое платье испанской актрисы Эстер Экспосито вполне можно быть воспринять как политический намек.

© РИА Новости / Татьяна Волобуева
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Татьяна Волобуева / Перейти в фотобанк

Итальянская актриса Тициана Рокка раздобыла маску под цвет платья в духе последней модной тенденции.

Итальянская актриса Тициана Рокка
8 из 12

Итальянская актриса Тициана Рокка раздобыла маску под цвет платья в духе последней модной тенденции.

© РИА Новости / Татьяна Волобуева
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Татьяна Волобуева / Перейти в фотобанк

Некоторые гости творчески подошли к выбору масок, превратив их в настоящее произведение искусства.

Гость на красной дорожке премьеры фильма режиссера Даниэле Лукетти Фамильный узел (Lacci) в рамках церемонии открытия 77-го Венецианского международного кинофестиваля
9 из 12

Некоторые гости творчески подошли к выбору масок, превратив их в настоящее произведение искусства.

© РИА Новости / Татьяна Волобуева
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Татьяна Волобуева / Перейти в фотобанк

Итальянская актриса Элеонора Гаггеро одна из немногих выбрала наряд жизнерадостного цвета с пышными викторианскими оборками.

Итальянская актриса Элеонора Гаггеро
10 из 12

Итальянская актриса Элеонора Гаггеро одна из немногих выбрала наряд жизнерадостного цвета с пышными викторианскими оборками.

© РИА Новости / Татьяна Волобуева
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Татьяна Волобуева / Перейти в фотобанк

Анна Фольетта ("Эскорт в любви", "Привет, Эмичи!") в платье местного дома мод стала одной из ведущих церемонии.

Итальянская актриса Анна Фольетта на красной дорожке премьеры фильма режиссера Даниэле Лукетти Фамильный узел (Lacci) в рамках церемонии открытия 77-го Венецианского международного кинофестиваля
11 из 12

Анна Фольетта ("Эскорт в любви", "Привет, Эмичи!") в платье местного дома мод стала одной из ведущих церемонии.

© РИА Новости / Татьяна Волобуева
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Татьяна Волобуева / Перейти в фотобанк

Итальянская певица Элоди вышла на красную дорожку с бойфрендом —музыкальным продюсером и рэпером Фабио Риццо (Marracash). Наряд от модного дизайнера не украсило ее фигуру. С некоторых ракурсов кажется, что девушка будто бы обернулась в фольгу.

Итальянский музыкальный продюсер, рэпер Фабио Риццо (Marracash) и певица Элоди (Elodie)
12 из 12

Итальянская певица Элоди вышла на красную дорожку с бойфрендом —музыкальным продюсером и рэпером Фабио Риццо (Marracash). Наряд от модного дизайнера не украсило ее фигуру. С некоторых ракурсов кажется, что девушка будто бы обернулась в фольгу.

© РИА Новости / Татьяна Волобуева
Перейти в фотобанк
1 из 12

Председатель жюри 77-го Венецианского международного кинофестиваля, Кейт Бланшетт выбрала для церемонии открытия строгое закрытое платье-кейп. Она появлялась в нем пять лет назад на лондонской премьере своего фильма "Кэрол".

© РИА Новости / Татьяна Волобуева
Перейти в фотобанк
2 из 12

Британская актриса Тильда Суинтон получила из рук Кейт Бланшетт "Золотого льва Святого Марка" за вклад в кинематограф.

© РИА Новости / Татьяна Волобуева
Перейти в фотобанк
3 из 12

Директор Венецианского международного кинофестиваля Альберто Барбера назвал смотр "перезагрузкой" и "новой надеждой киноиндустрии" в текущих условиях, но выбрал весьма траурный образ для такого оптимистичного прогноза.

© РИА Новости / Татьяна Волобуева
Перейти в фотобанк
4 из 12

Требование ношения масок в помещениях распространялось даже на звезд первой величины. Не стала исключением Тильда Суинтон, которая изящно обошла правила, выбрав карнавальную маску. Рядом с ней — президент фестиваля Роберто Чикутто и директор смотра Альберто Барбера.

© РИА Новости / Татьяна Волобуева
Перейти в фотобанк
5 из 12

Итальянский режиссер Даниэле Лукетти на красной дорожке на премьере своего фильма "Фамильный узел". В этом году в основной программе 18 лент, включая "Дорогие товарищи" Андрея Кончаловского.

© РИА Новости / Татьяна Волобуева
Перейти в фотобанк
6 из 12

Актриса Линда Кариди, исполнившая одну из главных ролей в картине "Фамильный узел" (Lacci), поддержала тренд на черные платья.

© РИА Новости / Татьяна Волобуева
Перейти в фотобанк
7 из 12

В этом году вокруг ковровой дорожки публики и журналистов было меньше обычного. Белое платье испанской актрисы Эстер Экспосито вполне можно быть воспринять как политический намек.

© РИА Новости / Татьяна Волобуева
Перейти в фотобанк
8 из 12

Итальянская актриса Тициана Рокка раздобыла маску под цвет платья в духе последней модной тенденции.

© РИА Новости / Татьяна Волобуева
Перейти в фотобанк
9 из 12

Некоторые гости творчески подошли к выбору масок, превратив их в настоящее произведение искусства.

© РИА Новости / Татьяна Волобуева
Перейти в фотобанк
10 из 12

Итальянская актриса Элеонора Гаггеро одна из немногих выбрала наряд жизнерадостного цвета с пышными викторианскими оборками.

© РИА Новости / Татьяна Волобуева
Перейти в фотобанк
11 из 12

Анна Фольетта ("Эскорт в любви", "Привет, Эмичи!") в платье местного дома мод стала одной из ведущих церемонии.

© РИА Новости / Татьяна Волобуева
Перейти в фотобанк
12 из 12

Итальянская певица Элоди вышла на красную дорожку с бойфрендом —музыкальным продюсером и рэпером Фабио Риццо (Marracash). Наряд от модного дизайнера не украсило ее фигуру. С некоторых ракурсов кажется, что девушка будто бы обернулась в фольгу.

© РИА Новости / Татьяна Волобуева
Перейти в фотобанк
5100110
Обсудить 1
КультураКультураРоссияАндрей КончаловскийВенецианский кинофестивальВенецияВ мире
Рекомендуем
Художественный руководитель театра Et Cetera Александр Калягин во время сбора труппы театра.
Театр "Et Cetera" открывает сезон премьерой по мемуарам Смоктуновского
Андрей Кончаловский на сцене Венецианского кинофестиваля 2020
Эксперт оценил награждение Кончаловского на Венецианском кинофестивале
Участницы женского марша Подруга за подругу в Минске
Белорусская оппозиция отрицает поддержку женских акций из-за рубежа
Президент Украины Владимир Зеленский
Депутат Рады заявил о подготовке к силовому свержению Зеленского
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген
Аналитик назвал абсурдной позицию Дании по "Северному потоку — 2"
Военные действия в провинции Идлиб
Террористы обстреляли три населенных пункта в Сирии
Генерал ВВС США Чарльз К. Браун — мл
В штабе ВВС США призвали готовиться к большой войне
Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар во время встречи с Сергеем Лавровым. 14 августа 2017
США получили заверения Хафтара о возобновлении добычи нефти в Ливии
Актриса Анастасия Заворотнюк на показе капсульной коллекции Ermanno Scervino for Bosco на открытии обновленного бутика Ermanno Scervino в ГУМе
Фанаты отреагировали на неожиданное сообщение от Заворотнюк
Жещина в защитной маске на Английской набережной в Ницце
Во Франции зафиксировали рекордное число случаев COVID-19 за сутки
Танки Abrams армии США на железнодорожной станции в Литве
В Минобороны Белоруссии сообщили о переброске к границе войск США
Президент союза Национальная медицинская палата Леонид Рошаль
Мясников резко ответил на оскорбления в адрес Рошаля
Отец с ребенком
В одном из регионов предложили ввести отцовский капитал
Медицинская лаборатория
AstraZeneca возобновила тестирование вакцины от коронавируса
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген
Дания призвала возобновить дискуссию по газопроводу "Северный поток ‒ 2"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:08РАН: Британия обошла санкции на экспорт космической электроники в Россию
02:44Депутат Рады заявил о подготовке к силовому свержению Зеленского
02:35Явка на избирательных участках на Камчатке составляет почти 27 процентов
02:14Фанаты отреагировали на неожиданное сообщение от Заворотнюк
02:03Эксперт рассказал, зачем прохожие фотографируют номер вашей машины
02:00Россиян предупредили о второй волне активности клещей
01:26В одном из регионов предложили ввести отцовский капитал
01:24США получили заверения Хафтара о возобновлении добычи нефти в Ливии
01:16Аналитик назвал абсурдной позицию Дании по "Северному потоку — 2"
01:04В ЕАО открылись 183 избирательных участка
00:56Кончаловский прокомментировал награду Венецианского кинофестиваля
00:16Депутаты НАО выберут губернатора на очередной сессии совета
00:13Дума ХМАО выберет главу региона из трех кандидатур
00:08В России начался единый день голосования
23:50Белорусская оппозиция отрицает поддержку женских акций из-за рубежа
23:30На Камчатке открылись избирательные участки в единый день голосования
23:14Эксперт оценил награждение Кончаловского на Венецианском кинофестивале
23:03В Москве умерли 14 пациентов с коронавирусом
22:58Зюганов раскритиковал предложение Союза архитекторов по Мавзолею Ленина
22:52SpaceX представит новый прототип космического корабля Starship
Лента новостейМолния