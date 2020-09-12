https://ria.ru/20200912/kinofestival-1577150411.html

Объявлены лауреаты Венецианского кинофестиваля

На международном Венецианском кинофестивале прошла торжественная церемония награждения победителей. РИА Новости, 12.09.2020

2020-09-12T21:16

2020-09-12T21:16

2020-09-13T00:05

культура

венеция

венецианский кинофестиваль

италия

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<strong>ВЕНЕЦИЯ, 12 сен — РИА Новости. </strong>На международном Венецианском кинофестивале прошла торжественная церемония награждения победителей.Победитель конкурсаРоуд-муви "Земля кочевников" с Фрэнсис Макдормэнд в главной роли рассказывает историю женщины, потерявшей дом и вынужденной жить в кемпере - доме на колесах, перемещаясь по западу <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>. Режиссером ленты стала американка китайского происхождения Хлоя Чжао.Она и Макдормэнд обратились к зрителям и жюри по видеосвязи, сидя у раскрытой двери автомобиля, ставшего жилищем героини "Земли кочевников"."Очевидно, мы не с вами в <a href="http://ria.ru/location_Venice/" target="_blank" data-auto="true">Венеции</a>, мы в Пасадене. Спасибо большое от всей нашей компании за этого "Золотого льва", - сказала Макдормэнд, изобразив рычащего зверя.По ее словам, "каждый вздох" съемочной группы, продюсеров, актеров и сообщества жителей автодомов стал частью фильма.

https://ria.ru/20200912/festival-1577096309.html

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венеция

италия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

венеция, венецианский кинофестиваль, италия