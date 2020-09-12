Объявлены лауреаты Венецианского кинофестиваля
21:16 12.09.2020 (обновлено: 00:05 13.09.2020)
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ВЕНЕЦИЯ, 12 сен — РИА Новости. На международном Венецианском кинофестивале прошла торжественная церемония награждения победителей.
—Главный приз конкурса Золотой лев — "Земля кочевников" (Nomadland), Хлоя Чжао;
—Серебряный лев — "Жена шпиона" (Wife of a Spy), Киеши Куросава;
—Специальный приз жюри — "Дорогие товарищи", Андрей Кончаловский;
—Гран-при — "Новый порядок", Мишель Франко;
—Лучшая мужская роль — итальянец Пьерфранческо Фавино ("Наш отец");
—Лучшая женская роль — британка Ванесса Кирби ("Части женщины").
Победитель конкурса
Роуд-муви "Земля кочевников" с Фрэнсис Макдормэнд в главной роли рассказывает историю женщины, потерявшей дом и вынужденной жить в кемпере - доме на колесах, перемещаясь по западу США. Режиссером ленты стала американка китайского происхождения Хлоя Чжао.
Она и Макдормэнд обратились к зрителям и жюри по видеосвязи, сидя у раскрытой двери автомобиля, ставшего жилищем героини "Земли кочевников".
"Очевидно, мы не с вами в Венеции, мы в Пасадене. Спасибо большое от всей нашей компании за этого "Золотого льва", - сказала Макдормэнд, изобразив рычащего зверя.
По ее словам, "каждый вздох" съемочной группы, продюсеров, актеров и сообщества жителей автодомов стал частью фильма.