Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20200912/kinofestival-1577150411.html
Объявлены лауреаты Венецианского кинофестиваля
На международном Венецианском кинофестивале прошла торжественная церемония награждения победителей. РИА Новости, 12.09.2020
2020-09-12T21:16
2020-09-13T00:05
культура
венеция
венецианский кинофестиваль
италия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/0c/1577150799_0:151:3072:1879_1400x0_80_0_0_03704ebfccc1d914bf4b3f0c07290595.jpg
<strong>ВЕНЕЦИЯ, 12 сен — РИА Новости. </strong>На международном Венецианском кинофестивале прошла торжественная церемония награждения победителей.Победитель конкурсаРоуд-муви "Земля кочевников" с Фрэнсис Макдормэнд в главной роли рассказывает историю женщины, потерявшей дом и вынужденной жить в кемпере - доме на колесах, перемещаясь по западу <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>. Режиссером ленты стала американка китайского происхождения Хлоя Чжао.Она и Макдормэнд обратились к зрителям и жюри по видеосвязи, сидя у раскрытой двери автомобиля, ставшего жилищем героини "Земли кочевников"."Очевидно, мы не с вами в <a href="http://ria.ru/location_Venice/" target="_blank" data-auto="true">Венеции</a>, мы в Пасадене. Спасибо большое от всей нашей компании за этого "Золотого льва", - сказала Макдормэнд, изобразив рычащего зверя.По ее словам, "каждый вздох" съемочной группы, продюсеров, актеров и сообщества жителей автодомов стал частью фильма.
https://ria.ru/20200912/festival-1577096309.html
8
венеция
италия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/0c/1577150799_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_82fe22478d6abc2a36bfdac7b3606703.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
венеция, венецианский кинофестиваль, италия

Объявлены лауреаты Венецианского кинофестиваля

21:16 12.09.2020 (обновлено: 00:05 13.09.2020)
6269
© AFP 2020 / ALBERTO PIZZOLIВручение "Золотого Льва" на 77-м Венецианском кинофестивале
Вручение Золотого Льва на 77-м Венецианском кинофестивале - РИА Новости, 1920, 12.09.2020
© AFP 2020 / ALBERTO PIZZOLI
ВЕНЕЦИЯ, 12 сен — РИА Новости. На международном Венецианском кинофестивале прошла торжественная церемония награждения победителей.
Главный приз конкурса Золотой лев — "Земля кочевников" (Nomadland), Хлоя Чжао;
Серебряный лев — "Жена шпиона" (Wife of a Spy), Киеши Куросава;
Специальный приз жюри — "Дорогие товарищи", Андрей Кончаловский;
Гран-при — "Новый порядок", Мишель Франко;
Лучшая мужская роль — итальянец Пьерфранческо Фавино ("Наш отец");
Лучшая женская роль — британка Ванесса Кирби ("Части женщины").

Победитель конкурса

Роуд-муви "Земля кочевников" с Фрэнсис Макдормэнд в главной роли рассказывает историю женщины, потерявшей дом и вынужденной жить в кемпере - доме на колесах, перемещаясь по западу США. Режиссером ленты стала американка китайского происхождения Хлоя Чжао.
Она и Макдормэнд обратились к зрителям и жюри по видеосвязи, сидя у раскрытой двери автомобиля, ставшего жилищем героини "Земли кочевников".
"Очевидно, мы не с вами в Венеции, мы в Пасадене. Спасибо большое от всей нашей компании за этого "Золотого льва", - сказала Макдормэнд, изобразив рычащего зверя.
По ее словам, "каждый вздох" съемочной группы, продюсеров, актеров и сообщества жителей автодомов стал частью фильма.
Британская актриса Тильда Суинтон, получившая награду Золотой лев Святого Марка Венецианского кинофестиваля за вклад в кинематограф - РИА Новости, 1920, 12.09.2020
Вчера, 08:00Культура
Шпионаж, любовь и драма. Кто победит на Венецианском кинофестивале
32050032
Обсудить 8
КультураВенецияВенецианский кинофестивальИталия
Рекомендуем
Актёра Михаила Ефремова выводят из здания Пресненского суда города Москвы после оглашения приговора
Соловьев назвал Ефремова "ничтожеством"
Танки Abrams армии США на железнодорожной станции в Литве
В Минобороны Белоруссии сообщили о переброске к границе войск США
Андрей Кончаловский на сцене Венецианского кинофестиваля 2020
Кончаловский получил спецприз жюри Венецианского кинофестиваля
Президент Аргентины Альберто Фернандес во время видеоконференции с исполнительным директором AstraZeneca Паскалем Сориот
В РФПИ прокомментировали возобновление испытаний вакцины AstraZeneca
Президент союза Национальная медицинская палата Леонид Рошаль
Мясников резко ответил на оскорбления в адрес Рошаля
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган посоветовал Макрону "не связываться с Турцией"
Генерал ВВС США Чарльз К. Браун — мл
В штабе ВВС США призвали готовиться к большой войне
Актёр Михаил Ефремов в зале заседаний Пресненского суда города Москвы во время оглашения приговора
Ефремова могут вырезать из сериала "Вампиры средней полосы"
Эмблема 77-го Венецианского кинофестиваля на фасаде Дворца кино на острове Лидо в Венеции.
Фильм "Новый порядок" получил гран-при жюри Венецианского кинофестиваля
Река Чертановка у пересечения с Пролетарским проспектом, Москва
СМИ: температура воды в московской реке поднялась до 50 градусов
68-й Берлинский международный кинофестиваль. День седьмой
Режиссер Куросава получил "Серебряного льва"
Испытание ракетного комплекса РК-360МЦ Нептун
"Крым не устоит": Украина нашла новый способ уничтожить Черноморский флот
Жещина в защитной маске на Английской набережной в Ницце
Во Франции зафиксировали рекордное число случаев COVID-19 за сутки
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова призвала Apple не удалять приложения российских СМИ на Украине
Трубы для газопровода Северный поток -2 в порту Мукран в Германии
Россия ничем не может помочь Германии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:08РАН: Британия обошла санкции на экспорт космической электроники в Россию
02:44Депутат Рады заявил о подготовке к силовому свержению Зеленского
02:35Явка на избирательных участках на Камчатке составляет почти 27 процентов
02:14Фанаты отреагировали на неожиданное сообщение от Заворотнюк
02:03Эксперт рассказал, зачем прохожие фотографируют номер вашей машины
02:00Россиян предупредили о второй волне активности клещей
01:26В одном из регионов предложили ввести отцовский капитал
01:24США получили заверения Хафтара о возобновлении добычи нефти в Ливии
01:16Аналитик назвал абсурдной позицию Дании по "Северному потоку — 2"
01:04В ЕАО открылись 183 избирательных участка
00:56Кончаловский прокомментировал награду Венецианского кинофестиваля
00:16Депутаты НАО выберут губернатора на очередной сессии совета
00:13Дума ХМАО выберет главу региона из трех кандидатур
00:08В России начался единый день голосования
23:50Белорусская оппозиция отрицает поддержку женских акций из-за рубежа
23:30На Камчатке открылись избирательные участки в единый день голосования
23:14Эксперт оценил награждение Кончаловского на Венецианском кинофестивале
23:03В Москве умерли 14 пациентов с коронавирусом
22:58Зюганов раскритиковал предложение Союза архитекторов по Мавзолею Ленина
22:52SpaceX представит новый прототип космического корабля Starship
Лента новостейМолния