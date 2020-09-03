https://ria.ru/20200903/venice-1576665378.html

Первая красная дорожка. Открылся 77-й Венецианский кинофестиваль

Старейший в мире киносмотр — Венецианский фестиваль — не стали отменять на фоне пандемии коронавируса. В этом году фильмом открытия стал "Фамильный узел"... РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T13:39

2020-09-03T13:39

2020-09-03T13:39

стиль жизни

венецианский кинофестиваль

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культура

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кейт бланшетт

тильда суинтон

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<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости</strong>. Старейший в мире киносмотр — Венецианский фестиваль — не стали отменять на фоне пандемии коронавируса. В этом году фильмом открытия стал "Фамильный узел" итальянца Даниэле Лукетти. Самыми заметными гостями церемонии были австралийская актриса Кейт Бланшетт, возглавившая жюри основного конкурса, и британка Тильда Суинтон. Яркие моменты и наряды красной дорожки — в фотоленте РИА Новости.

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стиль жизни, венецианский кинофестиваль, кино и сериалы, новости культуры, кейт бланшетт, тильда суинтон, фото