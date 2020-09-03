Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20200903/venice-1576665378.html
Первая красная дорожка. Открылся 77-й Венецианский кинофестиваль
Старейший в мире киносмотр — Венецианский фестиваль — не стали отменять на фоне пандемии коронавируса. В этом году фильмом открытия стал "Фамильный узел"... РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T13:39
2020-09-03T13:39
стиль жизни
венецианский кинофестиваль
кино и сериалы
культура
новости культуры
кейт бланшетт
тильда суинтон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/03/1576674430_0:183:2992:1866_1400x0_80_0_0_bae9c762e1da94a8e5629772b1d1193f.jpg
<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости</strong>. Старейший в мире киносмотр — Венецианский фестиваль — не стали отменять на фоне пандемии коронавируса. В этом году фильмом открытия стал "Фамильный узел" итальянца Даниэле Лукетти. Самыми заметными гостями церемонии были австралийская актриса Кейт Бланшетт, возглавившая жюри основного конкурса, и британка Тильда Суинтон. Яркие моменты и наряды красной дорожки — в фотоленте РИА Новости.
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/03/1576674430_131:0:2862:2048_1400x0_80_0_0_eeecd348da9402d8c4adff50d1b0ffce.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
стиль жизни, венецианский кинофестиваль, кино и сериалы, новости культуры, кейт бланшетт, тильда суинтон, фото

Первая красная дорожка. Открылся 77-й Венецианский кинофестиваль

13:39 03.09.2020
472
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Старейший в мире киносмотр — Венецианский фестиваль — не стали отменять на фоне пандемии коронавируса. В этом году фильмом открытия стал "Фамильный узел" итальянца Даниэле Лукетти. Самыми заметными гостями церемонии были австралийская актриса Кейт Бланшетт, возглавившая жюри основного конкурса, и британка Тильда Суинтон. Яркие моменты и наряды красной дорожки — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Татьяна Волобуева / Перейти в фотобанк

Председатель жюри 77-го Венецианского международного кинофестиваля, Кейт Бланшетт выбрала для церемонии открытия строгое закрытое платье-кейп. Она появлялась в нем пять лет назад на лондонской премьере своего фильма "Кэрол".

Председатель жюри 77-го Венецианского международного кинофестиваля, австралийская актриса Кейт Бланшетт
1 из 12

Председатель жюри 77-го Венецианского международного кинофестиваля, Кейт Бланшетт выбрала для церемонии открытия строгое закрытое платье-кейп. Она появлялась в нем пять лет назад на лондонской премьере своего фильма "Кэрол".

© РИА Новости / Татьяна Волобуева
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Татьяна Волобуева / Перейти в фотобанк

Британская актриса Тильда Суинтон получила из рук Кейт Бланшетт "Золотого льва Святого Марка" за вклад в кинематограф.

Британская актриса Тильда Суинтон, получившая награду Золотой лев Святого Марка Венецианского кинофестиваля за вклад в кинематограф
2 из 12

Британская актриса Тильда Суинтон получила из рук Кейт Бланшетт "Золотого льва Святого Марка" за вклад в кинематограф.

© РИА Новости / Татьяна Волобуева
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Татьяна Волобуева / Перейти в фотобанк

Директор Венецианского международного кинофестиваля Альберто Барбера назвал смотр "перезагрузкой" и "новой надеждой киноиндустрии" в текущих условиях, но выбрал весьма траурный образ для такого оптимистичного прогноза.

Директор Венецианского международного кинофестиваля Альберто Барбера и председатель жюри 77-го Венецианского международного кинофестиваля, австралийская актриса Кейт Бланшетт
3 из 12

Директор Венецианского международного кинофестиваля Альберто Барбера назвал смотр "перезагрузкой" и "новой надеждой киноиндустрии" в текущих условиях, но выбрал весьма траурный образ для такого оптимистичного прогноза.

© РИА Новости / Татьяна Волобуева
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Татьяна Волобуева / Перейти в фотобанк

Требование ношения масок в помещениях распространялось даже на звезд первой величины. Не стала исключением Тильда Суинтон, которая изящно обошла правила, выбрав карнавальную маску. Рядом с ней — президент фестиваля Роберто Чикутто и директор смотра Альберто Барбера.

Британская актриса Тильда Суинтон, президент Роберто Чикутто и директор Венецианского международного кинофестиваля Альберто Барбера
4 из 12

Требование ношения масок в помещениях распространялось даже на звезд первой величины. Не стала исключением Тильда Суинтон, которая изящно обошла правила, выбрав карнавальную маску. Рядом с ней — президент фестиваля Роберто Чикутто и директор смотра Альберто Барбера.

© РИА Новости / Татьяна Волобуева
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Татьяна Волобуева / Перейти в фотобанк

Итальянский режиссер Даниэле Лукетти на красной дорожке на премьере своего фильма "Фамильный узел". В этом году в основной программе 18 лент, включая "Дорогие товарищи" Андрея Кончаловского.

Итальянский режиссер Даниэле Лукетти
5 из 12

Итальянский режиссер Даниэле Лукетти на красной дорожке на премьере своего фильма "Фамильный узел". В этом году в основной программе 18 лент, включая "Дорогие товарищи" Андрея Кончаловского.

© РИА Новости / Татьяна Волобуева
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Татьяна Волобуева / Перейти в фотобанк

Актриса Линда Кариди, исполнившая одну из главных ролей в картине "Фамильный узел" (Lacci), поддержала тренд на черные платья.

Итальянская актриса Линда Кариди на красной дорожке премьеры фильма режиссера Даниэле Лукетти Фамильный узел (Lacci) в рамках церемонии открытия 77-го Венецианского международного кинофестиваля.
6 из 12

Актриса Линда Кариди, исполнившая одну из главных ролей в картине "Фамильный узел" (Lacci), поддержала тренд на черные платья.

© РИА Новости / Татьяна Волобуева
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Татьяна Волобуева / Перейти в фотобанк

В этом году вокруг ковровой дорожки публики и журналистов было меньше обычного. Белое платье испанской актрисы Эстер Экспосито вполне можно быть воспринять как политический намек.

Испанская актриса Эстер Экспосито
7 из 12

В этом году вокруг ковровой дорожки публики и журналистов было меньше обычного. Белое платье испанской актрисы Эстер Экспосито вполне можно быть воспринять как политический намек.

© РИА Новости / Татьяна Волобуева
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Татьяна Волобуева / Перейти в фотобанк

Итальянская актриса Тициана Рокка раздобыла маску под цвет платья в духе последней модной тенденции.

Итальянская актриса Тициана Рокка
8 из 12

Итальянская актриса Тициана Рокка раздобыла маску под цвет платья в духе последней модной тенденции.

© РИА Новости / Татьяна Волобуева
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Татьяна Волобуева / Перейти в фотобанк

Некоторые гости творчески подошли к выбору масок, превратив их в настоящее произведение искусства.

Гость на красной дорожке премьеры фильма режиссера Даниэле Лукетти Фамильный узел (Lacci) в рамках церемонии открытия 77-го Венецианского международного кинофестиваля
9 из 12

Некоторые гости творчески подошли к выбору масок, превратив их в настоящее произведение искусства.

© РИА Новости / Татьяна Волобуева
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Татьяна Волобуева / Перейти в фотобанк

Итальянская актриса Элеонора Гаггеро одна из немногих выбрала наряд жизнерадостного цвета с пышными викторианскими оборками.

Итальянская актриса Элеонора Гаггеро
10 из 12

Итальянская актриса Элеонора Гаггеро одна из немногих выбрала наряд жизнерадостного цвета с пышными викторианскими оборками.

© РИА Новости / Татьяна Волобуева
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Татьяна Волобуева / Перейти в фотобанк

Анна Фольетта ("Эскорт в любви", "Привет, Эмичи!") в платье местного дома мод стала одной из ведущих церемонии.

Итальянская актриса Анна Фольетта на красной дорожке премьеры фильма режиссера Даниэле Лукетти Фамильный узел (Lacci) в рамках церемонии открытия 77-го Венецианского международного кинофестиваля
11 из 12

Анна Фольетта ("Эскорт в любви", "Привет, Эмичи!") в платье местного дома мод стала одной из ведущих церемонии.

© РИА Новости / Татьяна Волобуева
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Татьяна Волобуева / Перейти в фотобанк

Итальянская певица Элоди вышла на красную дорожку с бойфрендом —музыкальным продюсером и рэпером Фабио Риццо (Marracash). Наряд от модного дизайнера не украсило ее фигуру. С некоторых ракурсов кажется, что девушка будто бы обернулась в фольгу.

Итальянский музыкальный продюсер, рэпер Фабио Риццо (Marracash) и певица Элоди (Elodie)
12 из 12

Итальянская певица Элоди вышла на красную дорожку с бойфрендом —музыкальным продюсером и рэпером Фабио Риццо (Marracash). Наряд от модного дизайнера не украсило ее фигуру. С некоторых ракурсов кажется, что девушка будто бы обернулась в фольгу.

© РИА Новости / Татьяна Волобуева
Перейти в фотобанк
110000
КультураСтиль жизниВенецианский кинофестивальКино и сериалыНовости культурыКейт БланшеттТильда Суинтон
Рекомендуем
Фестиваль Таврида – АРТ в Крыму
Более шести миллионов человек смотрели трансляцию открытия "Тавриды-Арт"
Посетители на 33-й Московской международной книжной выставке-ярмарке в Москве
В Манеже вручили премию "Книга года"
Певица Алла Пугачёва выступает на гала-концерте
Пугачева сыграла неожиданный концерт и восхитила фанатов
Повседневная жизнь
Россияне предпочитают плейлисты творчеству отдельных авторов
В роли Зинаиды - Ирина Печерникова. Кадр из фильма Первая любовь
Стало известно о серьезной травме Ирины Печерниковой перед смертью
Министр культуры РФ Ольга Любимова
Любимова прокомментировала претензии наследников к авторам фильма "Цой"
Александр Прико
Стали известны последние слова экс-солиста "Ласкового мая" жене
Актриса Джуди Денч в фильме Скандальный дневник
Джуди Денч хотела бы сыграть убийцу
Кадр из сериала Анатомия страсти
Стало известно, когда возобновятся съемки "Анатомии страсти"
Зрительный зал театра Модерн во время сбора труппы в преддверии 33-го театрального сезона
С середины сентября только треть зала в театрах нельзя будет продавать
Певец Михаил Шуфутинский
Шуфутинский заявил, что песню "Третье сентября" запретить нельзя
Актер Адам Драйвер
Адам Драйвер сыграет наркомана в триллере "65"
Скачки Гран-При радио Monte Carlo
Глюкоза рассказала, что у нее появился новый член семьи
Кадр из фильма Довод
"Не пытайся понять, чувствуй". Вышел самый ожидаемый фильм года — "Довод"
Пианист Люка Дебарг
Московская филармония откроет 99-й сезон концертом пианиста Люки Дебарга
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:34Пушков отреагировал на угрозы США в адрес России из-за Белоруссии
03:26Трамп придумал новое прозвище Байдену
03:22В Роспотребнадзоре рассказали, какой должна быть качественная сметана
03:18СК начал проверки по ситуации вокруг лишенного сана схимонаха Сергия
03:17Эксперт рассказал, почему нельзя пользоваться телефоном на ходу
03:15Японцев возмутила публикация материалов об освобождении Курил
03:14Ученый рассказал, на сколько сократится население России к 2100 году
03:05В ОСК заявили о проблемах со строительством новейших подлодок "Лада"
03:01Постпред США в ОБСЕ сказал, что надо сделать с Лукашенко "прямо сейчас"
02:55Задушивших афроамериканца полицейских отстранили от работы
02:20Эксперт рассказал, как можно потерять деньги через QR-код
02:15Мэра Биробиджана госпитализировали с диагнозом COVID-19
02:08Развеян популярный миф о плавленом сыре
01:57В Печорском море худеют и исчезают моржи
01:51Эксперт жестко раскритиковала внешний вид Зеленского
01:36Жительницу Германии заподозрили в убийстве пятерых детей
00:50Оппозиционный совет Белоруссии вновь призвал Лукашенко к диалогу
00:46Житель США путешествует по стране, чтобы проложить туристические маршруты
00:28Вышел новый трейлер фильма "Не время умирать" с Дэниелом Крейгом
00:17Пожар в ДНР уничтожил девять домов, два человека погибли
Лента новостейМолния