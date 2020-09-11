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Ленинградская область
Ленинградская область
https://ria.ru/20200911/zhile-1577089852.html
В Ленобласти с начала года введены в строй более 1,3 млн кв м жилья
С начала 2020 года в Ленинградской области введены в эксплуатацию более 1,3 миллиона квадратных метров жилья, сообщил глава региона Александр Дрозденко. РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T13:33
2020-09-11T13:33
ленинградская область
александр дрозденко
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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 сен – РИА Новости</strong>. С начала 2020 года в Ленинградской области введены в эксплуатацию более 1,3 миллиона квадратных метров жилья, сообщил глава региона <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Drozdenko" target="_blank">Александр Дрозденко</a>.По его словам, в Ленинградской области сформирован действительно мощный строительный кластер, который без существенных сложностей пережил карантинный период.Глава региона отметил, что одной из основных задач в строительстве сейчас является поддержка комплекса и ликвидация разрыва между строительством жилья и социальных объектов."Администрация региона является крупным заказчиком строительства социальных объектов: всего за последние пять лет в рамках адресной инвестиционной программы за счёт средств областного бюджета введено в эксплуатацию 157 социальных объектов. Из них 66 детских садов, 26 школ, 27 объектов спорта, 29 объектов здравоохранения", — отметил Дрозденко.Он также напомнил, что в регионе успешно действует программа софинансирования строительства школ и детских садов за счет областного и федерального бюджетов "Стимул" и "Соцобъкты в обмена на налоги" — выкуп уже построенных учреждений. Сейчас регион готовится к внедрению инфраструктурных облигаций.
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александр дрозденко

В Ленобласти с начала года введены в строй более 1,3 млн кв м жилья

13:33 11.09.2020
27
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкПервый дом для переселения по программе реновации в Москве
Первый дом для переселения по программе реновации в Москве - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© РИА Новости / Антон Денисов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 сен – РИА Новости. С начала 2020 года в Ленинградской области введены в эксплуатацию более 1,3 миллиона квадратных метров жилья, сообщил глава региона Александр Дрозденко.
"Сегодня мы — регион большой стройки. С января по сентябрь текущего года у нас было введено более 1,3 миллиона квадратных метров жилой площади. Строительство ведется на 587 строительных площадках, общей площадью возводимого жилья — восемь миллионов квадратных метров ", - сказал Дрозденко, выступая на пленарном заседании ХI конференции "Российский строительный комплекс".
По его словам, в Ленинградской области сформирован действительно мощный строительный кластер, который без существенных сложностей пережил карантинный период.
Глава региона отметил, что одной из основных задач в строительстве сейчас является поддержка комплекса и ликвидация разрыва между строительством жилья и социальных объектов.
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"Администрация региона является крупным заказчиком строительства социальных объектов: всего за последние пять лет в рамках адресной инвестиционной программы за счёт средств областного бюджета введено в эксплуатацию 157 социальных объектов. Из них 66 детских садов, 26 школ, 27 объектов спорта, 29 объектов здравоохранения", — отметил Дрозденко.
Он также напомнил, что в регионе успешно действует программа софинансирования строительства школ и детских садов за счет областного и федерального бюджетов "Стимул" и "Соцобъкты в обмена на налоги" — выкуп уже построенных учреждений. Сейчас регион готовится к внедрению инфраструктурных облигаций.
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Ленинградская областьАлександр Дрозденко
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