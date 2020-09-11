https://ria.ru/20200911/zhile-1577089852.html

В Ленобласти с начала года введены в строй более 1,3 млн кв м жилья

С начала 2020 года в Ленинградской области введены в эксплуатацию более 1,3 миллиона квадратных метров жилья, сообщил глава региона Александр Дрозденко. РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T13:33

2020-09-11T13:33

2020-09-11T13:33

ленинградская область

александр дрозденко

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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 сен – РИА Новости</strong>. С начала 2020 года в Ленинградской области введены в эксплуатацию более 1,3 миллиона квадратных метров жилья, сообщил глава региона <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Drozdenko" target="_blank">Александр Дрозденко</a>.По его словам, в Ленинградской области сформирован действительно мощный строительный кластер, который без существенных сложностей пережил карантинный период.Глава региона отметил, что одной из основных задач в строительстве сейчас является поддержка комплекса и ликвидация разрыва между строительством жилья и социальных объектов."Администрация региона является крупным заказчиком строительства социальных объектов: всего за последние пять лет в рамках адресной инвестиционной программы за счёт средств областного бюджета введено в эксплуатацию 157 социальных объектов. Из них 66 детских садов, 26 школ, 27 объектов спорта, 29 объектов здравоохранения", — отметил Дрозденко.Он также напомнил, что в регионе успешно действует программа софинансирования строительства школ и детских садов за счет областного и федерального бюджетов "Стимул" и "Соцобъкты в обмена на налоги" — выкуп уже построенных учреждений. Сейчас регион готовится к внедрению инфраструктурных облигаций.

https://ria.ru/20200910/vrachi-1577057468.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр дрозденко