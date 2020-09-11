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Трамп оценил отношения с Путиным
Президент США Дональд Трамп назвал несправедливой критику за то, что он "ладит" с президентом России Владимиром Путиным, северокорейским лидером Ким Чен Ыном и... РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T03:47
2020-09-11T10:54
дональд трамп
синдзо абэ
ким чен ын
си цзиньпин
владимир путин
китай
япония
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 11 сен - РИА Новости.</strong> Президент США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> назвал несправедливой критику за то, что он "ладит" с президентом России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиром Путиным</a>, северокорейским лидером <a href="http://ria.ru/person_Kim_CHen_Yn/" target="_blank" data-auto="true">Ким Чен Ыном</a> и другими лидерами.Аналогичным образом, по его словам, его критикуют за то, что он "ладит" с председателем КНР <a href="http://ria.ru/person_Si_Czinpin/" target="_blank" data-auto="true">Си Цзиньпином</a> и премьер-министром Японии <a href="http://ria.ru/person_Sindzo_Abeh/" target="_blank" data-auto="true">Синдзо Абэ</a>.
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дональд трамп, синдзо абэ, ким чен ын, си цзиньпин, владимир путин, китай, япония, сша, в мире

Трамп оценил отношения с Путиным

03:47 11.09.2020 (обновлено: 10:54 11.09.2020)
2892
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© AP Photo / Alex Brandon
ВАШИНГТОН, 11 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал несправедливой критику за то, что он "ладит" с президентом России Владимиром Путиным, северокорейским лидером Ким Чен Ыном и другими лидерами.
"Он ладит с Путиным — ужасно!" Да нет, это хорошо, если я могу с ним поладить, это хорошо! Я ему нравлюсь, он мне нравится. Не так плохо! "Он ладит с Ким Чен Ыном, это ужасно!" - Нет, это хорошо, пытаюсь я их убедить. Это нормально. Это нормально — не устраивать войну", - заявил Трамп на митинге сторонников в Мичигане.
Аналогичным образом, по его словам, его критикуют за то, что он "ладит" с председателем КНР Си Цзиньпином и премьер-министром Японии Синдзо Абэ.
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Дональд ТрампСиндзо АбэКим Чен ЫнСи ЦзиньпинВладимир ПутинКитайЯпонияСШАВ мире
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