https://ria.ru/20200911/tramp-1577068860.html
Трамп оценил отношения с Путиным
Президент США Дональд Трамп назвал несправедливой критику за то, что он "ладит" с президентом России Владимиром Путиным, северокорейским лидером Ким Чен Ыном и... РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T03:47
2020-09-11T03:47
2020-09-11T10:54
дональд трамп
синдзо абэ
ким чен ын
си цзиньпин
владимир путин
китай
япония
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 11 сен - РИА Новости.</strong> Президент США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> назвал несправедливой критику за то, что он "ладит" с президентом России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиром Путиным</a>, северокорейским лидером <a href="http://ria.ru/person_Kim_CHen_Yn/" target="_blank" data-auto="true">Ким Чен Ыном</a> и другими лидерами.Аналогичным образом, по его словам, его критикуют за то, что он "ладит" с председателем КНР <a href="http://ria.ru/person_Si_Czinpin/" target="_blank" data-auto="true">Си Цзиньпином</a> и премьер-министром Японии <a href="http://ria.ru/person_Sindzo_Abeh/" target="_blank" data-auto="true">Синдзо Абэ</a>.
1
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, синдзо абэ, ким чен ын, си цзиньпин, владимир путин, китай, япония, сша, в мире