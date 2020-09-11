https://ria.ru/20200911/golosovanie-1577101032.html
Памфилова опровергла сообщения о голосовании "на багажниках"
Никакого голосования "на багажниках" в регионах в ходе досрочного голосования на выборах нет, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова в информцентре... РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T16:00
2020-09-11T16:00
2020-09-11T16:00
элла памфилова
единый день голосования в россии
цик рф
ивановская область
иркутская область
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/07/1573990327_0:105:2000:1230_1400x0_80_0_0_7d9f903eadd828003358e2439c574eb8.jpg
<strong>МОСКВА, 11 сен - РИА Новости.</strong> Никакого голосования "на багажниках" в регионах в ходе досрочного голосования на выборах нет, заявила председатель ЦИК <a href="http://ria.ru/person_EHlla_Pamfilova/" target="_blank" data-auto="true">Элла Памфилова</a> в информцентре <a href="https://ria.ru/organization_CIK_RF" target="_blank">Центризбиркома </a>в пятницу.Она напомнила, что выездное голосование в малонаселенных местностях, где отсутствует помещение для голосования или сложная транспортная доступность, проводится примерно на 4,8 тысячах участков.Глава ЦИК обратила внимание на снимки якобы голосования на багажниках в регионах, в том числе в Ивановской и Иркутской областях.Было озвучено, что съемка проводилась в тот момент, когда члены комиссий только приехали, разгружаются и оборудуют выездной избирательный участок."Есть же какая-то граница цинизма. Комиссии в труднодоступных местностях работают в тяжелейших условиях, в <a href="http://ria.ru/location_Irkutskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Иркутской области</a> - еще и после недавних наводнений, обеспечивают всё, что необходимо, и дают возможность проголосовать жителям отдаленных полузаброшенных поселков. ...Так дискредитировать их работу - непорядочно", - отметила она.В единый день голосования 13 сентября состоится свыше девяти тысяч избирательных кампаний всех уровней в 83 субъектах (кроме Кабардино-Балкарии и <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурга</a>). Будут замещены более 78 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей. По решению ЦИК досрочное голосование проходит также в течение двух предшествующих дней, 11 и 12 сентября.
https://ria.ru/20200819/1575992181.html
https://ria.ru/20200729/1575094721.html
6
ивановская область
иркутская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/07/1573990327_111:0:1890:1334_1400x0_80_0_0_5164ff467b137f23e667b5b089995593.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
элла памфилова, единый день голосования в россии, цик рф, ивановская область, иркутская область, политика