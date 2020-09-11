https://ria.ru/20200911/golosovanie-1577101032.html

Памфилова опровергла сообщения о голосовании "на багажниках"

Никакого голосования "на багажниках" в регионах в ходе досрочного голосования на выборах нет, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова в информцентре... РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T16:00

2020-09-11T16:00

2020-09-11T16:00

элла памфилова

единый день голосования в россии

цик рф

ивановская область

иркутская область

политика

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<strong>МОСКВА, 11 сен - РИА Новости.</strong> Никакого голосования "на багажниках" в регионах в ходе досрочного голосования на выборах нет, заявила председатель ЦИК <a href="http://ria.ru/person_EHlla_Pamfilova/" target="_blank" data-auto="true">Элла Памфилова</a> в информцентре <a href="https://ria.ru/organization_CIK_RF" target="_blank">Центризбиркома </a>в пятницу.Она напомнила, что выездное голосование в малонаселенных местностях, где отсутствует помещение для голосования или сложная транспортная доступность, проводится примерно на 4,8 тысячах участков.Глава ЦИК обратила внимание на снимки якобы голосования на багажниках в регионах, в том числе в Ивановской и Иркутской областях.Было озвучено, что съемка проводилась в тот момент, когда члены комиссий только приехали, разгружаются и оборудуют выездной избирательный участок."Есть же какая-то граница цинизма. Комиссии в труднодоступных местностях работают в тяжелейших условиях, в <a href="http://ria.ru/location_Irkutskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Иркутской области</a> - еще и после недавних наводнений, обеспечивают всё, что необходимо, и дают возможность проголосовать жителям отдаленных полузаброшенных поселков. ...Так дискредитировать их работу - непорядочно", - отметила она.В единый день голосования 13 сентября состоится свыше девяти тысяч избирательных кампаний всех уровней в 83 субъектах (кроме Кабардино-Балкарии и <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурга</a>). Будут замещены более 78 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей. По решению ЦИК досрочное голосование проходит также в течение двух предшествующих дней, 11 и 12 сентября.

https://ria.ru/20200819/1575992181.html

https://ria.ru/20200729/1575094721.html

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ивановская область

иркутская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

элла памфилова, единый день голосования в россии, цик рф, ивановская область, иркутская область, политика