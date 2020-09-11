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https://ria.ru/20200911/covid-1577059171.html
Как сдать тест на COVID-19 после отпуска и не получить штраф
В России начали штрафовать туристов, вернувшихся из-за границы и не загрузивших в трехдневный срок результаты теста на COVID-19 на сайт "Госуслуги". Пока... РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T08:00
2020-09-11T08:05
туризм
проблемы - туризм
туристы
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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<strong>МОСКВА, 11 сен — РИА Новости, Светлана Баева. </strong>В России начали штрафовать туристов, вернувшихся из-за границы и не загрузивших в трехдневный срок результаты теста на COVID-19 на сайт "Госуслуги". Пока наказания минимальные — 15 тысяч рублей (максимум — 40 тысяч). О том, как и где вовремя сдать анализ и удастся ли оспорить взыскание, — в материале РИА Новости.Штраф в геометрической прогрессииОдним из первых оштрафованных оказался миллиардер из Санкт-Петербурга, посещавший Испанию. По сообщению объединенной пресс-службы судов Петербурга, он после прибытия из Малаги не разместил на портале "Госуслуги" информацию о тестах на коронавирус, которые делали ему и его детям.Его представитель на судебном заседании сообщил, что бизнесмен со штрафом согласен.В этот же день Асбестовский городской суд Свердловской области оштрафовал российскую туристку из поселка Рефтинский. Она не загрузила результаты анализа, вернувшись из Турции.Только в двух этих регионах составлены уже сотни протоколов на путешественников. Так что в ближайшее время число оштрафованных может начать расти в геометрической прогрессии.Это нереально?В пресс-службе Роспотребнадзора уточнили, что согласно Постановлению № 22 от 27 июля "в течение трех календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации граждане России должны пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на Едином портале государственных услуг". При этом эксперт отметила, что речь идет о 72 часах, то есть, если путешественник прилетел вечером, он не окажется в менее выгодном положении, чем тот, кто выбрал утренний рейс.Тем не менее успевают уложиться в трое суток далеко не все."Я прилетела 19 августа, заполнила анкету на "Госуслугах" 21-го, в этот же день сдала тест, результат прикрепила 24-го, — поясняет в профессиональном интернет-сообществе турагент из Тольятти. — Читала, что нужно сдать и загрузить результат за 72 часа. Это, конечно, нереально! Только один вариант, чтобы успеть, — если сдашь анализ в аэропорту по прилете".Прилетели, сдали тест, потом — домойВ столичных хабах за 2750 рублей сделают экспресс-тест и выдадут результат за 60 минут. Но там нередко выстраиваются очереди. Так что при стыковочных рейсах с коротким интервалом между ними есть шанс не успеть на самолет."Путешественник предпочитает не рисковать и вылетает в родной город, — <a href="https://ria.ru/20200826/koronavirus-1576329263.html" target="_blank">поясняет</a> в обсуждениях темы тестов в соцсетях представитель турбизнеса Ирина Кушнарева. — Самолет прибывает на следующий день, причем, например, с задержкой. В поликлинике по месту жительства человека направляют в коммерческую лабораторию (стоимость теста в разных медучреждениях — от 900 до 3500 рублей. — Прим. ред.), так как симптомов заболевания у него нет. Результата тестирования ждать еще три дня. А с момента пересечения российской границы проходят все шесть".И не во всех аэропортах можно провериться на коронавирус. Например, в Хабаровске это не получится. Готовность результатов — от одних до трех суток. Лаборатории работают в хабах Санкт-Петербурга, Новосибирска, Казани, Ростова-на-Дону и других городов.Вирусная атакаНо путешественники жалуются на проблемы."Прилетающих в Ростов-на-Дону предостерегайте ни в коем случае не сдавать тест на "корону" в передвижной лаборатории! Мои туристы прилетели 29 августа из Турции. "Сдались" там, заплатили около шести тысяч рублей на троих, — пишет 3 сентября в сообществе "Типичный турист" Елена Вербицкая. — Им выдали чек, сказали, придут результаты на почту. Все уже и календарь перевернули, а их так и нет. Туристов таких было много! В итоге за свой счет сдавали дополнительно!" Правда, потом в обсуждениях уточнили, что это произошло из-за вирусной интернет-атаки. Многие, кто сдавал тест раньше, получили результаты на следующий день.А вот в Санкт-Петербурге возникла обратная ситуация. Туристка <a href="https://www.tourdom.ru/news/turistka-rasskazala-o-neudachnom-opyte-ekonomii-na-sdache-ptsr-testa-v-peterburge.html?sphrase_id=172906" target="_blank">рассказала</a> профессиональному порталу TourDom.ru, что решила сэкономить, не сдавать анализ в аэропорту, а сделать это в городе. Выяснилось, что в большинстве лабораторий с низкими ценами тест делается несколько дней и есть шанс не уложиться в 72 часа. Она вернулась в аэропорт и заплатила за исследование 2500 рублей.Изучить предложения, сроки исследования и расценки медучреждений лучше до поездки. Во многих регионах результаты готовы уже на следующий день. Записаться также имеет смысл заранее. Стоимость теста в различных медцентрах колеблется от 900 до 3500 рублей.Бесплатный тест под честное словоДля жителей Москвы и Санкт-Петербурга доступна услуга бесплатного ПЦР-тестирования в поликлиниках по полису ОМС. Зачастую записаться на ближайшую дату невозможно, но выход есть."Мы вернулись из Турции в Москву в пятницу, 28 августа, вечером. Попытались назначить время теста через систему ЕМИАС, "Госуслуги". Но оказалось, что ближайшая свободная дата — 13 сентября, — говорит туристка Наталья Бинская. — Тогда мы просто пошли в поликлинику в субботу. Сообщили, что вернулись из-за границы. Нам тут же назначили на воскресенье. В понедельник получили результаты".Наталья уточняет, что никаких доказательств возвращения из-за рубежа в поликлинике не попросили, но все же лучше иметь с собой памятку Роспотребнадзора, которую выдают в аэропортах, или загранпаспорт.Решить до судаДаже если случилась заминка, у туристов есть шансы избежать штрафов. "Если результаты не были загружены на сайт "Госуслуги", путешественников вызовут для ознакомления с протоколом об административном нарушении", — уточнил сотрудник Единого консультационного центра Роспотребнадзора. На этом этапе можно предоставить доказательства, что тест был сделан вовремя.В суде сложнее. "Вопрос доказательной базы: насколько быстро человек обратился в лабораторию, что послужило причиной задержки, — отмечает адвокат "Клуба защиты прав туриста" Маргарита Еремеева. — Хуже, если был технический сбой на сайте "Госуслуги". К скриншотам и другим электронным доказательствам суды специфически относятся. Кроме того, нужно заверить распечатки у нотариуса, а это удовольствие недешевое".
https://ria.ru/20200908/shtrafy-1576937040.html
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проблемы - туризм, туристы, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, новосибирск, хабаровск, турция, ростов-на-дону, испания, санкт-петербург, казань

Как сдать тест на COVID-19 после отпуска и не получить штраф

08:00 11.09.2020 (обновлено: 08:05 11.09.2020)
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПассажирка перед экспресс-тестированием на COVID-19 в международном аэропорту "Внуково"
Пассажирка перед экспресс-тестированием на COVID-19 в международном аэропорту Внуково - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости, Светлана Баева. В России начали штрафовать туристов, вернувшихся из-за границы и не загрузивших в трехдневный срок результаты теста на COVID-19 на сайт "Госуслуги". Пока наказания минимальные — 15 тысяч рублей (максимум — 40 тысяч). О том, как и где вовремя сдать анализ и удастся ли оспорить взыскание, — в материале РИА Новости.

Штраф в геометрической прогрессии

Одним из первых оштрафованных оказался миллиардер из Санкт-Петербурга, посещавший Испанию. По сообщению объединенной пресс-службы судов Петербурга, он после прибытия из Малаги не разместил на портале "Госуслуги" информацию о тестах на коронавирус, которые делали ему и его детям.
Его представитель на судебном заседании сообщил, что бизнесмен со штрафом согласен.
В этот же день Асбестовский городской суд Свердловской области оштрафовал российскую туристку из поселка Рефтинский. Она не загрузила результаты анализа, вернувшись из Турции.
Только в двух этих регионах составлены уже сотни протоколов на путешественников. Так что в ближайшее время число оштрафованных может начать расти в геометрической прогрессии.
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Это нереально?

В пресс-службе Роспотребнадзора уточнили, что согласно Постановлению № 22 от 27 июля "в течение трех календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации граждане России должны пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на Едином портале государственных услуг". При этом эксперт отметила, что речь идет о 72 часах, то есть, если путешественник прилетел вечером, он не окажется в менее выгодном положении, чем тот, кто выбрал утренний рейс.
Тем не менее успевают уложиться в трое суток далеко не все.
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"Я прилетела 19 августа, заполнила анкету на "Госуслугах" 21-го, в этот же день сдала тест, результат прикрепила 24-го, — поясняет в профессиональном интернет-сообществе турагент из Тольятти. — Читала, что нужно сдать и загрузить результат за 72 часа. Это, конечно, нереально! Только один вариант, чтобы успеть, — если сдашь анализ в аэропорту по прилете".

Прилетели, сдали тест, потом — домой

В столичных хабах за 2750 рублей сделают экспресс-тест и выдадут результат за 60 минут. Но там нередко выстраиваются очереди. Так что при стыковочных рейсах с коротким интервалом между ними есть шанс не успеть на самолет.
"Путешественник предпочитает не рисковать и вылетает в родной город, — поясняет в обсуждениях темы тестов в соцсетях представитель турбизнеса Ирина Кушнарева. — Самолет прибывает на следующий день, причем, например, с задержкой. В поликлинике по месту жительства человека направляют в коммерческую лабораторию (стоимость теста в разных медучреждениях — от 900 до 3500 рублей. — Прим. ред.), так как симптомов заболевания у него нет. Результата тестирования ждать еще три дня. А с момента пересечения российской границы проходят все шесть".
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Вирусная атака

Но путешественники жалуются на проблемы.
"Прилетающих в Ростов-на-Дону предостерегайте ни в коем случае не сдавать тест на "корону" в передвижной лаборатории! Мои туристы прилетели 29 августа из Турции. "Сдались" там, заплатили около шести тысяч рублей на троих, — пишет 3 сентября в сообществе "Типичный турист" Елена Вербицкая. — Им выдали чек, сказали, придут результаты на почту. Все уже и календарь перевернули, а их так и нет. Туристов таких было много! В итоге за свой счет сдавали дополнительно!" Правда, потом в обсуждениях уточнили, что это произошло из-за вирусной интернет-атаки. Многие, кто сдавал тест раньше, получили результаты на следующий день.
А вот в Санкт-Петербурге возникла обратная ситуация. Туристка рассказала профессиональному порталу TourDom.ru, что решила сэкономить, не сдавать анализ в аэропорту, а сделать это в городе. Выяснилось, что в большинстве лабораторий с низкими ценами тест делается несколько дней и есть шанс не уложиться в 72 часа. Она вернулась в аэропорт и заплатила за исследование 2500 рублей.
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Бесплатный тест под честное слово

Для жителей Москвы и Санкт-Петербурга доступна услуга бесплатного ПЦР-тестирования в поликлиниках по полису ОМС. Зачастую записаться на ближайшую дату невозможно, но выход есть.
"Мы вернулись из Турции в Москву в пятницу, 28 августа, вечером. Попытались назначить время теста через систему ЕМИАС, "Госуслуги". Но оказалось, что ближайшая свободная дата — 13 сентября, — говорит туристка Наталья Бинская. — Тогда мы просто пошли в поликлинику в субботу. Сообщили, что вернулись из-за границы. Нам тут же назначили на воскресенье. В понедельник получили результаты".
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Наталья уточняет, что никаких доказательств возвращения из-за рубежа в поликлинике не попросили, но все же лучше иметь с собой памятку Роспотребнадзора, которую выдают в аэропортах, или загранпаспорт.

Решить до суда

Даже если случилась заминка, у туристов есть шансы избежать штрафов. "Если результаты не были загружены на сайт "Госуслуги", путешественников вызовут для ознакомления с протоколом об административном нарушении", — уточнил сотрудник Единого консультационного центра Роспотребнадзора. На этом этапе можно предоставить доказательства, что тест был сделан вовремя.
В суде сложнее. "Вопрос доказательной базы: насколько быстро человек обратился в лабораторию, что послужило причиной задержки, — отмечает адвокат "Клуба защиты прав туриста" Маргарита Еремеева. — Хуже, если был технический сбой на сайте "Госуслуги". К скриншотам и другим электронным доказательствам суды специфически относятся. Кроме того, нужно заверить распечатки у нотариуса, а это удовольствие недешевое".
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