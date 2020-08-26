https://ria.ru/20200826/koronavirus-1576329263.html

Эксперты: туристы не успевают сдать тесты на COVID-19 после Турции

Представители турбизнеса объяснили, почему туристы, вернувшись из Турции, не всегда могут выполнить требования Роспотребнадзора и сдать тест на коронавирус... РИА Новости, 26.08.2020

2020-08-26T13:28

2020-08-26T13:28

2020-08-26T13:28

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<strong>МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. </strong>Представители турбизнеса объяснили, почему туристы, вернувшись из Турции, не всегда могут выполнить требования Роспотребнадзора и сдать тест на коронавирус вовремя, <a href="https://www.tourdom.ru/news/test-na-koronavirus-dlya-turistov-vozvrashchayushchikhsya-iz-za-granitsy-rospotrebnadzor-vnes-yasnos.html" target="_blank">сообщает</a> TourDom.ru.В профессиональном сообществе в соцсети развернулось обсуждение, как трактовать требование к туристам, возвращающимся из зарубежных поездок: "В течение трех календарных дней со дня прибытия на территорию РФ пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате тестирования на Едином портале госуслуг". Соответствующее условие указано в опубликованной на сайте Ростуризма памятке для граждан, планирующих поездку в Турцию. Туристы и представители бизнеса не могут прийти к единому мнению, кто-то считает, что 72 часа приезжающим отводится только на сдачу теста, кто-то – что в тот же срок нужно успеть еще и передать результат. В Роспотребнадзоре пояснили, что в течение трех суток по возвращении путешественника из-за границы данные об итогах его исследования на COVID-19 должны появиться на сайте Госуслуг. По словам экспертов, выполнить это требование довольно сложно. Так, экспресс-тест на коронавирус можно сделать в аэропорту, но порой приходится стоять в очереди несколько часов. Если человек летит со стыковкой, например, в Хабаровск, велика вероятность опоздать на рейс. "Путешественник предпочитает не рисковать и вылетает на родину. Самолет прибывает на следующий день, причем с задержкой, возможности сдать анализ уже нет", — поясняет инициатор обсуждения этой темы, представитель турбизнеса Ирина Кушнарева. Затем, по ее словам, в поликлинике по месту жительства человека направляют в коммерческую лабораторию, так как симптомов заболевания у него нет. Результата тестирования ждать еще три дня, а с момента пересечения российской границы проходит все шесть. "В итоге туристу грозит штраф – до 40 тысяч рублей. А если на отдых летала семья из трех человек – умножайте на три", - отмечает Кушнарева. В обсуждении темы представители турбизнеса обращают также внимание на существенную разницу в стоимости экспресс-тестирования в российских аэропортах. Так, в Москве услуга обходится в 2750 рублей, а в Казни, например, более чем вдвое дешевле – 1270 рублей.

https://ria.ru/20200826/keshbek-1576303698.html

https://ria.ru/20200825/turtsiya-1576293886.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, аэропорты, туризм, туристы, новости - туризм, турция