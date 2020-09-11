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https://ria.ru/20200911/aue-1577053848.html
Государство — против АУЕ*, оппозиция — против государства
В Екатеринбурге впервые вынесен приговор за организацию ячейки АУЕ* ("Арестантский устав един"*). Это произошло спустя меньше месяца после того, как движение... РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T08:00
2020-09-11T09:04
россия
подростки
авторы
общество
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В Екатеринбурге впервые <a href="https://ria.ru/20200909/prigovor-1576986803.html" target="_blank">вынесен приговор</a> за организацию ячейки АУЕ<em>*</em> ("Арестантский устав един"<em>*</em>). Это произошло спустя меньше месяца после того, как движение было <a href="https://ria.ru/20200817/1575904248.html" target="_blank">признано</a> Верховным судом России экстремистским.На удивление реакция прогрессивной общественности, последние годы трубившей на всех углах о катастрофе из-за роста популярности криминальной субкультуры в молодежной среде, оказалась довольно сдержанной. Вместо ожидаемой поддержки государства, которое наконец стало предпринимать жесткие меры по борьбе с опасным явлением, нередко можно увидеть явное неодобрение избыточно суровым решением суда: двое обвиняемых получили реальные сроки — семь лет и три года девять месяцев, а третья — четыре года условно. И все это за такую "мелочь", как ведение интернет-пабликов и продажу товаров с соответствующей символикой. Об этом <a href="https://www.kommersant.ru/doc/4484476" target="_blank">сказал</a> и один из адвокатов, работавших по делу: "Да, репостили спорный контент, да, продавали мерч, да, они создавали группы в соцсетях, но никак не для подготовки совершения преступлений против сотрудников полиции и ФСБ".То есть все делали, но на самом деле ничего такого не подразумевали и уж тем более не планировали воплощать в действительность. В конце концов, осужденные — взрослые люди с устроенной жизнью и даже небольшим бизнесом, построенном на основе любимого увлечения. К чему им совершать тяжкие преступления? Они просто реализовывали свое право на свободу слова, предпринимательства и самовыражения. А если аудитория и клиенты, вдохновленные их деятельностью, вдруг займутся чем-то противозаконным, то с них самих и спрашивать надо.Несколько неожиданно между этими двумя очень разными феноменами, которые в последние годы всколыхнули российское общество, действительно оказалось много общего. И дело не только в том, что главной целью и АУЕ<em>*</em>, и "групп смерти" является совсем юное поколение. Не менее важно, насколько похоже развивались — и продолжают развиваться — события вокруг этих тем в медийном и общественно-политическом поле.Появившаяся и реально набравшая силу социальная проблема в какой-то момент оказалась раскручена в серьезную шумиху, причем в первую очередь антигосударственными силами. Ее главным лейтмотивом стало обвинение в происходящем властей, которые в одном случае неспособны защитить детей от опасностей интернета, а в другом — беспомощны перед нарастающим движением <a href="https://ria.ru/20180902/1527674417.html" target="_blank">подростковых банд</a>, очарованных уголовной романтикой и терроризирующих иногда целые населенные пункты.Однако стоило государству приступить к конкретным действиям против возникшей общественной угрозы, на него посыпались упреки в несправедливости и необоснованной жесткости, а также неправильно выбранном векторе действий.Деструктивные общественные движения сродни дракону, у которого на месте одной отрубленной головы вырастает десяток новых и победить которого можно, только уничтожив саму его суть. А за любыми вредоносными явлениями, объектом которых является юное поколение, всегда стоят взрослые люди с вполне конкретными корыстными интересами. Если "группы смерти" в основном давали возможность своим администраторам самоутверждаться за счет участников, то за аббревиатурой АУЕ<em>*</em> скрываются в том числе и банальные бизнес-интересы конкретных людей. Что подтвердило и первое дело против миссионеров криминальной романтики.И в этом государство получает безоговорочную поддержку большей части российского общества, также заинтересованного уничтожить угрожающие движения и осознающего верность выбранной стратегии действий.Вот только у сил, бескомпромиссно борющихся с властями, явно свои соображения, и реальная ликвидация АУЕ<em>*</em> (как и "групп смерти") вовсе не входит в их приоритеты. Зато успехи на этом пути порождают плохо скрываемое разочарование утратой очередного аргумента для обличения Кремля, ведущего страну к катастрофе.<em>*Экстремистская организация, запрещенная в России.</em>
https://ria.ru/20200817/1575904248.html
https://ria.ru/20200909/prigovor-1576986803.html
https://ria.ru/20200825/kriminal-1576286358.html
https://ria.ru/20200824/shtraf-1576264883.html
Есть люди которые кроме уныния по любому поводу ничего производить не умеют в силу собственной хронической депрессии из за психологических травм или иных факторов. Для таких любое достижение государства скорее минус так как это лишает их причины для производства негатива, заставляя искать новые или очернять всё хорошее что удаётся правительству
89
7 лет за репосты и продажу брелков это конечно перебор
45
18
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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2020
Ирина Алкснис
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Ирина Алкснис
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
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60
россия, подростки, авторы, общество

Государство — против АУЕ*, оппозиция — против государства

08:00 11.09.2020 (обновлено: 09:04 11.09.2020)
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© AFP 2020 / Hector MataЗаключенные возле двери барака в тюрьме в Казани
Заключенные возле двери барака в тюрьме в Казани - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© AFP 2020 / Hector Mata
Ирина Алкснис
Ирина Алкснис
Все материалы
В Екатеринбурге впервые вынесен приговор за организацию ячейки АУЕ* ("Арестантский устав един"*). Это произошло спустя меньше месяца после того, как движение было признано Верховным судом России экстремистским.
На удивление реакция прогрессивной общественности, последние годы трубившей на всех углах о катастрофе из-за роста популярности криминальной субкультуры в молодежной среде, оказалась довольно сдержанной. Вместо ожидаемой поддержки государства, которое наконец стало предпринимать жесткие меры по борьбе с опасным явлением, нередко можно увидеть явное неодобрение избыточно суровым решением суда: двое обвиняемых получили реальные сроки — семь лет и три года девять месяцев, а третья — четыре года условно. И все это за такую "мелочь", как ведение интернет-пабликов и продажу товаров с соответствующей символикой. Об этом сказал и один из адвокатов, работавших по делу: "Да, репостили спорный контент, да, продавали мерч, да, они создавали группы в соцсетях, но никак не для подготовки совершения преступлений против сотрудников полиции и ФСБ".
Верховный суд - РИА Новости, 1920, 17.08.2020
17 августа, 17:20
Верховный суд России запретил движение АУЕ*
То есть все делали, но на самом деле ничего такого не подразумевали и уж тем более не планировали воплощать в действительность. В конце концов, осужденные — взрослые люди с устроенной жизнью и даже небольшим бизнесом, построенном на основе любимого увлечения. К чему им совершать тяжкие преступления? Они просто реализовывали свое право на свободу слова, предпринимательства и самовыражения. А если аудитория и клиенты, вдохновленные их деятельностью, вдруг займутся чем-то противозаконным, то с них самих и спрашивать надо.
Похожие аргументы, кстати, иногда можно услышать и в защиту осужденных администраторов "групп смерти": они же просто общались онлайн, а то, что по результатам этой коммуникации подростки оказывались на грани самоубийства, так это особенность их личной нервной и душевной организации.
Несколько неожиданно между этими двумя очень разными феноменами, которые в последние годы всколыхнули российское общество, действительно оказалось много общего. И дело не только в том, что главной целью и АУЕ*, и "групп смерти" является совсем юное поколение. Не менее важно, насколько похоже развивались — и продолжают развиваться — события вокруг этих тем в медийном и общественно-политическом поле.
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
9 сентября, 14:26
В России вынесли первый приговор за создание ячейки АУЕ*
Появившаяся и реально набравшая силу социальная проблема в какой-то момент оказалась раскручена в серьезную шумиху, причем в первую очередь антигосударственными силами. Ее главным лейтмотивом стало обвинение в происходящем властей, которые в одном случае неспособны защитить детей от опасностей интернета, а в другом — беспомощны перед нарастающим движением подростковых банд, очарованных уголовной романтикой и терроризирующих иногда целые населенные пункты.
Однако стоило государству приступить к конкретным действиям против возникшей общественной угрозы, на него посыпались упреки в несправедливости и необоснованной жесткости, а также неправильно выбранном векторе действий.
Охранный периметр исправительной колонии - РИА Новости, 1920, 25.08.2020
25 августа, 14:11
Во ФСИН объяснили, где подростки "заражаются" АУЕ*
Деструктивные общественные движения сродни дракону, у которого на месте одной отрубленной головы вырастает десяток новых и победить которого можно, только уничтожив саму его суть. А за любыми вредоносными явлениями, объектом которых является юное поколение, всегда стоят взрослые люди с вполне конкретными корыстными интересами. Если "группы смерти" в основном давали возможность своим администраторам самоутверждаться за счет участников, то за аббревиатурой АУЕ* скрываются в том числе и банальные бизнес-интересы конкретных людей. Что подтвердило и первое дело против миссионеров криминальной романтики.
В результате государство абсолютно обоснованно основные свои усилия направляет на то, чтобы уничтожить корни опасного феномена, бьет по его выгодополучателям, выбивает почву из-под ног тех, кто использует в своих корыстных целях детей, стараясь оставаться анонимным или внешне непричастным к происходящему.
И в этом государство получает безоговорочную поддержку большей части российского общества, также заинтересованного уничтожить угрожающие движения и осознающего верность выбранной стратегии действий.
Вот только у сил, бескомпромиссно борющихся с властями, явно свои соображения, и реальная ликвидация АУЕ* (как и "групп смерти") вовсе не входит в их приоритеты. Зато успехи на этом пути порождают плохо скрываемое разочарование утратой очередного аргумента для обличения Кремля, ведущего страну к катастрофе.
Камера столичного СИЗО №6 - РИА Новости, 1920, 24.08.2020
24 августа, 23:43
Юрист сообщил, какое наказание грозит родителям за пропаганду АУЕ* детьми
*Экстремистская организация, запрещенная в России.
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РоссияПодросткиАвторыОбщество
Популярные комментарии
Есть люди которые кроме уныния по любому поводу ничего производить не умеют в силу собственной хронической депрессии из за психологических травм или иных факторов. Для таких любое достижение государства скорее минус так как это лишает их причины для производства негатива, заставляя искать новые или очернять всё хорошее что удаётся правительству
11 сентября, 08:22
Ярослав ПогодинЯрослав Погодин
8400104
7 лет за репосты и продажу брелков это конечно перебор
11 сентября, 08:39
vvadim365
3001041
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